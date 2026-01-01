Огляд аватара

Створення власного аватара в HeyGen — один із найпотужніших способів оживити Вашу особистість, бренд або персонажа. HeyGen пропонує кілька варіантів створення аватарів, кожен з яких розроблений для різних сценаріїв використання та рівнів творчого контролю.

HeyGen пропонує три основні способи створити аватар:

  • Гіперреалістичний аватар
    Це найреалістичніший варіант від HeyGen. Завантаживши або записавши коротке відео, Ви передаєте справжні міміку, рухи та голос. У результаті Ви отримуєте надзвичайно правдоподібну цифрову версію себе, що робить цей варіант ідеальним для комунікації керівництва, корпоративного навчання та повідомлень для клієнтів, де критично важлива автентичність.

  • Photo Avatar
    Якщо відеозапис недоступний, Photo Avatars пропонують зручну альтернативу. Завантажте 10–15 якісних зображень, і ШІ HeyGen створить аватар із природною пластикою, точною синхронізацією губ і обраним Вами голосом. Такий підхід швидкий, надійний і чудово підходить для створення цифрового двійника без зйомки відео.

  • Згенерований аватар
    Для максимальної творчої свободи згенеровані аватари створюються повністю на основі текстового промпту. HeyGen створює повністю AI-згенерований персонаж з унікальними рисами, стилями та голосами. Цей варіант ідеально підходить для вигаданих персонажів, стилізованого брендингу та креативного сторітелінгу.

Щойно Ваш аватар буде створений, Ви зможете вдосконалити його за допомогою Avatar IV — функції нового покоління, яка додає виразну пластику рухів і динамічні середовища.

Avatar IV адаптує міміку, жести та фони до емоцій і контексту Вашого сценарію. Це забезпечує природнішу подачу, сильніше емоційне залучення та занурливу розповідь, незалежно від того, з якого типу аватара Ви починаєте.

Незалежно від того, чи створюєте Ви реалістичне відображення себе, чи розробляєте абсолютно нову персону, HeyGen надає Вам інструменти, щоб зробити свій аватар по-справжньому унікальним.