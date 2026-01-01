Огляд аватара

Створення власного аватара в HeyGen — один із найпотужніших способів оживити Вашу особистість, бренд або персонажа. HeyGen пропонує кілька варіантів створення аватарів, кожен з яких розроблений для різних сценаріїв використання та рівнів творчого контролю.

HeyGen пропонує три основні способи створити аватар:

Гіперреалістичний аватар

Це найреалістичніший варіант від HeyGen. Завантаживши або записавши коротке відео, Ви передаєте справжні міміку, рухи та голос. У результаті Ви отримуєте надзвичайно правдоподібну цифрову версію себе, що робить цей варіант ідеальним для комунікації керівництва, корпоративного навчання та повідомлень для клієнтів, де критично важлива автентичність.

Photo Avatar

Якщо відеозапис недоступний, Photo Avatars пропонують зручну альтернативу. Завантажте 10–15 якісних зображень, і ШІ HeyGen створить аватар із природною пластикою, точною синхронізацією губ і обраним Вами голосом. Такий підхід швидкий, надійний і чудово підходить для створення цифрового двійника без зйомки відео.

Згенерований аватар

Для максимальної творчої свободи згенеровані аватари створюються повністю на основі текстового промпту. HeyGen створює повністю AI-згенерований персонаж з унікальними рисами, стилями та голосами. Цей варіант ідеально підходить для вигаданих персонажів, стилізованого брендингу та креативного сторітелінгу.

Щойно Ваш аватар буде створений, Ви зможете вдосконалити його за допомогою Avatar IV — функції нового покоління, яка додає виразну пластику рухів і динамічні середовища.

Avatar IV адаптує міміку, жести та фони до емоцій і контексту Вашого сценарію. Це забезпечує природнішу подачу, сильніше емоційне залучення та занурливу розповідь, незалежно від того, з якого типу аватара Ви починаєте.

Незалежно від того, чи створюєте Ви реалістичне відображення себе, чи розробляєте абсолютно нову персону, HeyGen надає Вам інструменти, щоб зробити свій аватар по-справжньому унікальним.