Як додати продукти до свого аватара

У цьому уроці Ви дізнаєтеся, як створити відео з продакт-плейсментом за допомогою Avatar IV або VEO 3.1. Поєднавши зображення продукту, аватар і сценарій, Ви зможете створювати реалістичні відео високої якості всього за кілька кліків.

Перейдіть до застосунку Product Placement

У панелі керування HeyGen перейдіть до розділу Apps. У блоці Featured Apps виберіть Product Placement.

Ви можете завантажити власне зображення продукту та фото аватара або обрати з прикладної бібліотеки продуктів і аватарів HeyGen. Для найкращих результатів використовуйте невеликий або портативний продукт, наприклад телефон чи пляшку. Більші предмети, як-от столи чи парти, можуть бути зменшені, щоб вони природно виглядали в руці аватара.

Після того як Ви оберете свій продукт і аватар, натисніть «Generate Combined Images». Цей процес може тривати до 60 секунд, і Ви можете безпечно закрити вікно, поки він виконується. Коли Ви повернетеся, результати вже будуть доступні.

Виберіть створене зображення

Коли результати будуть готові, перегляньте чотири створені зображення та виберіть те, яке найкраще відповідає Вашому баченню. Потім натисніть «Далі», щоб продовжити.

Створіть відео з Avatar IV

Якщо Ви обираєте Avatar IV, почніть із додавання свого сценарію. Ви можете написати його самостійно або натиснути «Surprise Me», щоб створити його автоматично.

Ваше відео може тривати до 180 секунд, навіть якщо Ваш сценарій трохи перевищує ліміт символів.

Далі оберіть голос, який відповідає Вашому повідомленню. Ви можете використати власні голоси, вибрати з бібліотеки голосів HeyGen або інтегрувати сторонні інструменти, такі як 11 Labs чи LMNT, щоб отримати більше варіантів.

Ви також можете додати власну анімацію, щоб задати жести або міміку. Опишіть дії, наприклад усмішку, помах рукою чи здивований вираз обличчя, а потім виберіть один із запропонованих варіантів. За потреби скористайтеся іконкою оновлення, щоб побачити нові варіанти рухів.

Коли все буде готово, виберіть роздільну здатність — 720p або 1080p — і натисніть «Створити відео».

Створіть відео за допомогою VEO 3.1

Якщо Ви оберете VEO 3.1, Ви зможете створювати багатосценові відео з максимально вісьмома сценами, кожна з яких триватиме до восьми секунд.

Кожна сцена може мати власні репліки, жести та опис, що дає Вам детальний творчий контроль. Додайте свої сценарії, опишіть потрібні дії та оберіть голос.

Ви можете увімкнути Generate Voice to Match Video для автоматичної синхронізації або вручну вибрати голос із Ваших власних голосів, бібліотеки голосів HeyGen чи підтримуваних інтеграцій сторонніх сервісів, таких як 11 Labs або LMNT.

Коли будете готові, натисніть «Generate Video». Кожна сцена витрачає кредити, і внизу Ви побачите лічильник, який показує, скільки сцен Ви можете створити відповідно до Вашого плану.

Ви щойно створили повністю прописане й продумано зрежисоване відео з продакт-плейсментом із природними діалогами, виразними жестами та безшовною анімацією аватара.