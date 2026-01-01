Головна Академія Аватари Як користуватися Avatar IV

Як користуватися Avatar IV

У цьому уроці Ви дізнаєтеся, як оживити свій аватар за допомогою Avatar IV, найпросунутішої експресивної моделі аватарів від HeyGen.

Avatar IV дає змогу створювати реалістичні розмовні відео з фото або відео — без камер, зйомок чи студійного обладнання.

Створіть відео за допомогою Photo to Video

На головній сторінці HeyGen відкрийте Apps і виберіть Photo to Video.

Завантажте фото або виберіть зразок зображення. Потім додайте свій контент, написавши сценарій або завантаживши аудіофайл. Якщо Вам потрібне натхнення, натисніть Surprise Me, щоб автоматично створити сценарій.

Для найкращого результату тримайте тривалість відео меншою за 180 секунд.

Якщо Ви використовуєте готовий текстовий сценарій, виберіть голос. Ви можете скористатися одним із Ваших наявних голосів, обрати голос із бібліотеки HeyGen або створити новий голос за допомогою Voice Design, ввівши власний промпт.

Налаштуйте рухи та виразність

Далі виберіть режим створення руху (Motion Generation Mode). Оберіть Faster для швидших результатів або Quality для вищої якості. Майте на увазі, що режим Quality використовує вдвічі більше кредитів.

Встановіть рівень експресивності на Низький, Нормальний або Високий залежно від того, наскільки жвавим Ви хочете зробити вигляд аватара.

У полі Custom Motion Ви можете ввести підказки для рухів або вибрати один із готових варіантів, щоб керувати рухами аватара.

Ви також можете змінити роздільну здатність з 720p до 1080p.

Коли все буде готово, натисніть «Створити». Ваше відео з’явиться в розділі Projects, щойно обробку буде завершено.

Використовуйте Avatar IV у AI Studio

Ви також можете застосувати Avatar IV безпосередньо в AI Studio.

Виберіть свій аватар, потім відкрийте меню avatar engine в редакторі сценарію поруч із вибором голосу. Тут Ви можете перемикатися між Avatar Unlimited та Avatar IV.

Виберіть Avatar IV, оберіть режим створення, відкоригуйте експресивність і додайте власні промпти для рухів або готові пресети. Ви можете оновлювати пресети, щоб досліджувати нові варіації.

Коли Ви завершите налаштування, натисніть «Створити», щоб відрендерити відео.

Завершіть і надішліть

Відео Avatar IV використовують Generative Credits, які HeyGen розраховує автоматично.

Підтвердьте Ваші налаштування та натисніть «Submit», щоб створити фінальне відео.

Тепер Ви знаєте, як створювати реалістичних, виразних розмовних аватарів за допомогою Avatar IV. Ця функція ідеально підходить для персональних повідомлень, креативного сторітелінгу та високоякісного контенту зі ШІ, який створюється швидко й без зайвих зусиль.