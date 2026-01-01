Як створити нового аватара за допомогою ШІ

Крок 1: Перейдіть до розділу Avatars

У меню HeyGen перейдіть до розділу Avatars і натисніть Create Avatar.

Крок 2: Виберіть дизайн зі ШІ

У вікні Create Your Avatar наведіть курсор на Create a Virtual Character і виберіть Design with AI.

Крок 3: Введіть основні дані Вашого аватара

У розділі «Основне» введіть таку інформацію:

  • ім'я
  • вік
  • стать
  • етнічна приналежність

Крок 4: Додайте промпт для зовнішності

Перейдіть до розділу Appearance та опишіть, як має виглядати Ваш аватар. Якщо Вам потрібnat натхнення, натисніть Try a Sample, щоб скористатися одним із заздалегідь підготовлених промптів HeyGen і швидко почати роботу.

Крок 5: Оберіть орієнтацію, позу та стиль

Коли Ваш опис буде готовий, виберіть для свого аватара:

  • орієнтація
  • поза
  • стиль

Коли все виглядає добре, натисніть «Generate Preview».

Крок 6: Перевірте та збережіть свій аватар

HeyGen створить для Вас кілька зразків аватарів для перегляду. Якщо Ви будете незадоволені результатом, Ви можете:

  • створити ще раз
  • відредагуйте свій промпт

Інакше натисніть «Save».

Крок 7: Виберіть голос

Вас попросять обрати голос для Вашого аватара. У Вас будуть такі варіанти:

  • вибрати голос із Вашої наявної бібліотеки
  • клонувати голос
  • створити новий голос
  • дозвольте HeyGen автоматично вибрати один, натиснувши «Cancel»

Крок 8: Підтвердіть і створіть

Щойно Ви підтвердите свій голос, HeyGen створить Ваш новий аватар і додасть його до Вашої бібліотеки аватарів.

