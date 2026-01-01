Як створити нового аватара за допомогою ШІ

Крок 1: Перейдіть до розділу Avatars
У меню HeyGen перейдіть до розділу Avatars і натисніть Create Avatar.
Крок 2: Виберіть дизайн зі ШІ
У вікні Create Your Avatar наведіть курсор на Create a Virtual Character і виберіть Design with AI.
Крок 3: Введіть основні дані Вашого аватара
У розділі «Основне» введіть таку інформацію:
Крок 4: Додайте промпт для зовнішності
Перейдіть до розділу Appearance та опишіть, як має виглядати Ваш аватар. Якщо Вам потрібnat натхнення, натисніть Try a Sample, щоб скористатися одним із заздалегідь підготовлених промптів HeyGen і швидко почати роботу.
Крок 5: Оберіть орієнтацію, позу та стиль
Коли Ваш опис буде готовий, виберіть для свого аватара:
Коли все виглядає добре, натисніть «Generate Preview».
Крок 6: Перевірте та збережіть свій аватар
HeyGen створить для Вас кілька зразків аватарів для перегляду. Якщо Ви будете незадоволені результатом, Ви можете:
Інакше натисніть «Save».
Крок 7: Виберіть голос
Вас попросять обрати голос для Вашого аватара. У Вас будуть такі варіанти:
Крок 8: Підтвердіть і створіть
Щойно Ви підтвердите свій голос, HeyGen створить Ваш новий аватар і додасть його до Вашої бібліотеки аватарів.