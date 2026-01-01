Як користуватися Faceswap

Крок 1: Відкрийте Face Swap
Відкрийте Apps, прокрутіть униз до All Apps і виберіть Face Swap.
Крок 2: Виберіть вихідне зображення
Виберіть вихідне зображення, яке Ви хочете змінити.
Крок 3: Завантажте цільове обличчя
Завантажте чітке фото обличчя анфас, яке Ви хочете застосувати. Переконайтеся, що фото:
Крок 4: Обробіть заміну
Натисніть «Process». Ви побачите попередній перегляд трансформації.
Крок 5: Перегляньте результат
Якщо Ви задоволені результатом, збережіть його до свого аватара. Якщо ні — поверніться назад і змініть одне з зображень перед повторною обробкою.
Крок 6: Дайте ім'я та збережіть свій аватар
Дайте своєму аватару ім’я, а потім натисніть «Save Avatar», щоб завершити налаштування аватара.
Крок 7: Використовуйте свій аватар
Тепер Ви можете використовувати цього аватара у своїх проєктах AI Studio або в інших застосунках HeyGen.