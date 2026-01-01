Ви можете повністю змінити зовнішній вигляд свого аватара, не починаючи все з нуля. Ось як крок за кроком оновити одяг і зовнішність Вашого аватара.
Крок 1: Виберіть свій аватар
Перейдіть до розділу Avatars у лівій бічній панелі. У меню Switch Avatar виберіть аватар, який Ви хочете оновити.
Крок 2: Оберіть початковий образ
Виберіть наявний образ як відправну точку, натисніть на нього та клацніть «Edit Look».
Крок 3: Опишіть свій новий образ
У Вас є два варіанти, щоб визначити стиль, якого Ви прагнете:
Якщо Ви побачите щось, що Вам подобається, у бібліотеці зразків, натисніть Remix Photo, і HeyGen розмістить Ваш аватар у цій самій сцені.
Крок 4: Додайте елементи сцени (необов'язково)
Ви також можете додавати окремі продукти за допомогою елементів сцени. Цю функцію буде докладніше розглянуто в окремому відео.
Крок 5: Оберіть орієнтацію та створіть
Виберіть бажану орієнтацію, потім натисніть «Створити». HeyGen створить три варіанти, з яких Ви зможете обрати.
Крок 6: Перегляньте свої варіанти
Наведіть курсор на будь-який варіант, щоб: