Як створювати образи

Ви можете повністю змінити зовнішній вигляд свого аватара, не починаючи все з нуля. Ось як крок за кроком оновити одяг і зовнішність Вашого аватара.

Крок 1: Виберіть свій аватар

Перейдіть до розділу Avatars у лівій бічній панелі. У меню Switch Avatar виберіть аватар, який Ви хочете оновити.

Крок 2: Оберіть початковий образ

Виберіть наявний образ як відправну точку, натисніть на нього та клацніть «Edit Look».

Крок 3: Опишіть свій новий образ

У Вас є два варіанти, щоб визначити стиль, якого Ви прагнете:

  • введіть опис у поле промпту, щоб передати настрій, який Ви хочете
  • перегляньте бібліотеку зразків HeyGen для натхнення

Якщо Ви побачите щось, що Вам подобається, у бібліотеці зразків, натисніть Remix Photo, і HeyGen розмістить Ваш аватар у цій самій сцені.

Крок 4: Додайте елементи сцени (необов'язково)

Ви також можете додавати окремі продукти за допомогою елементів сцени. Цю функцію буде докладніше розглянуто в окремому відео.

Крок 5: Оберіть орієнтацію та створіть

Виберіть бажану орієнтацію, потім натисніть «Створити». HeyGen створить три варіанти, з яких Ви зможете обрати.

Крок 6: Перегляньте свої варіанти

Наведіть курсор на будь-який варіант, щоб:

  • видалити її
  • знову відкрити промпт, щоб уточнити його перед наступним переглядом