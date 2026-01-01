Як створити аватар з фотографій

У цьому уроці Ви дізнаєтеся, як створити власний аватар зі ШІ, використовуючи Ваші фото. Це швидкий і простий спосіб оживити Вашого цифрового двійника — без відеозйомки та налаштування обладнання.

Почніть зі сторінки Avatars

У панелі керування HeyGen у лівому меню натисніть Avatars. Виберіть Create New Avatar, а потім Start with Photo.

Завантажте Ваші фото

Завантажте нещодавні, якісні фотографії, на яких чітко зображені лише Ви. Для найкращих результатів додайте поєднання крупних планів і фото на повний зріст, зроблених з різних ракурсів і з різними виразами обличчя — усміхненим, нейтральним чи серйозним. Використовуйте фото, які точно передають, як Ви виглядаєте зараз.

Фотографічні аватари мають створюватися з облич, подібних до людських, з реалістичними рисами обличчя та пропорціями. Якщо Ваше зображення є мультяшним або ілюстрацією, Avatar IV — кращий варіант.

Створіть або додайте до аватара

Після завантаження Ваших фото виберіть, чи хочете Ви додати їх до наявного Look, чи створити абсолютно новий аватар. Якщо Ви створюєте новий аватар, введіть ім’я, виберіть вік, стать і етнічну приналежність, ознайомтеся з умовами та натисніть «Продовжити».

Виберіть голос

Далі виберіть голос для свого аватара. Ви можете обрати голос із HeyGen Voice Library, використати один із Ваших власних голосів або створити новий голос.

Після вибору HeyGen розпочне створення Вашого аватара.

Керуйте своїм аватаром

Коли створення буде завершено, Ваш Photo Avatar з’явиться у списку Ваших аватарів. Звідти Ви зможете додавати нові образи, редагувати наявні або будь-коли перейменувати аватар.

Якщо Вам коли-небудь потрібно буде його видалити, натисніть на меню з трьома крапками на аватарі й виберіть «Delete».