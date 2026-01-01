Перетворіть будь-яку ідею на переконливе відео
Перетворюйте ідеї на відео виробничого рівня з повним творчим контролем на кожному етапі.
Розкажіть будь-яку історію за допомогою універсального AI-відеоредактора
Надайте своїй команді повну потужність HeyGen із вбудованими засобами конфіденційності, керування та безпеки. Масштабуйте свій робочий простір без зусиль завдяки гнучким місцям, кредитам і адміністративним налаштуванням.
Перегляньте своє відео ще до його створення
Створюйте повноцінні відео зі сценарію за допомогою text-to-video ШІ. Наш AI відео генератор бере на себе повний цикл монтажу та створює високоякісні відео 1080p або 4K з озвученням, візуальними елементами та AI-аватарами, тож Ви можете швидше створювати explainer-ролики, продажні відео, матеріали для онбордингу чи контент для YouTube різними голосами, мовами та в різних стилях.
- Перегляньте попередній результат перед фінальним рендером
- Креативний розбір сцени за сценою
- Удосконалюйте через розмову
Редагуйте все після рендерингу
Кожен елемент анімації залишається доступним для редагування після створення — текст, позиція, колір, таймінг, макет. Вносьте зміни безпосередньо в AI Studio без повторного створення всього відео. Невеликі правки займають секунди, а не години.
- Редагуйте без повторного рендерингу
- Зміни за лічені секунди
- Натисніть будь-який елемент, щоб змінити його
Моушн-графіка + A-roll + B-roll в одному відео
Video Agent не просто створює «говорячі голови». Він додає моушн-графіку, візуальні оверлеї, пояснювальні анімації та B-roll як частину цілісної історії. Усі елементи працюють разом, щоб розповісти Вашу історію.
- Відеозапис ведучого, створений ШІ
- Вбудована моушн-графіка
- Контекстні B-roll вставки включені
Ваш бренд, застосований автоматично
Один раз задайте свій візуальний стиль, і Video Agent збереже його послідовним у кожній анімованій графіці, текстовій плашці та виборі кольорів. Насолоджуйтеся сталою типографікою, фірмовими колірними системами та єдиним стилем — без жодних ручних зусиль.
- Задайте кольори один раз
- Типографіка застосована всюди
- Послідовний візуальний стиль
Керуйте своїм відео, як креативний партнер
Створюйте реакційні відео, огляди та розмовні аватари, які виглядають і звучать природно. Ми допомагаємо Вам створювати UGC із відчуттям автентичності, що швидко зачіпає глядачів, без реальних відеозйомок, з опційною заміною обличчя за допомогою ШІ для швидкої персоналізації у великому масштабі. Ідеально підходить для креаторів, брендів і маркетологів, яким потрібен близький та зрозумілий контент у великих обсягах.
- Зрозумілий зворотний зв'язок простою мовою
- Швидкі ітерації
- Точно визначайте конкретні зміни
Познайомтеся з HeyGen
Відеоагент
Не інструмент. Не копілот. Це креативний агент, який виконує роботу замість Вас.
Сценарій написано
Вашу ідею перетворюємо на чітку, переконливу історію, вибудувану для максимального впливу.
Зображення вибрано
Кожна сцена доповнена візуальними елементами, підібраними відповідно до тону та повідомлення.
Додано озвучення
Сценарій оживає завдяки природній, емоційно чутливій озвучці.
Монтаж і переходи
Темп, склейки та ефекти підібрані так, щоб відео виглядало вишуканим і динамічним.
Відкривайте нові ідеї та робіть будь-яке відео унікальним, змінюючи сценарій, аватар і візуальні елементи.
Етичний AI-генератор відео, створений, щоб захищати Ваші дані
Ми вважаємо, що етичний ШІ означає ставити безпеку користувачів та захист даних на перше місце. Ми вбудовуємо приватність, прозорість і відповідальність у нашу технологію та політики, гарантуючи, що Ваші дані захищені на кожному кроці. Саме тому наша інфраструктура сертифікована за світовими стандартами безпеки та відповідності. Розробляючи ШІ, який поважає права користувачів і запобігає зловживанням, ми робимо візуальне сторітелінг доступним, безпечним та етичним для всіх.
Маєте запитання? У нас є відповіді.
Що таке AI-аватар?
AI-аватар — це надреалістичне цифрове зображення людини, створене за допомогою штучного інтелекту. Такі аватари можуть відтворювати людську мову, міміку та жести, що робить їх ідеальними для масштабованого створення відео, віртуальної комунікації та цифрового контенту. У HeyGen наші AI-аватари створені на основі даних реальних акторів і талановитих виконавців, наданих за їхньою згодою. Ми дотримуємося етичних практик ШІ, винагороджуючи акторів за кожне відео, створене з використанням їхньої зовнішності, поєднуючи передові генеративні технології ШІ з відповідальним створенням контенту.
Що таке генератор AI-аватарів?
Генератор AI-аватарів — це потужний інструмент, який перетворює текст на реалістичний відеоконтент за допомогою цифрових аватарів. З HeyGen Ви можете миттєво створювати відео студійної якості без потреби в камерах, акторах чи програмному забезпеченні для монтажу.
Чи існує безкоштовний AI-аватар генератор?
Так, HeyGen пропонує безкоштовну версію для створення AI-аватарів, додавання голосу та створення коротких відео. Преміум-плани відкривають доступ до розширених можливостей, як-от рендеринг у HD та 4K, розширене налаштування й комерційне використання.
Чи можу я створити власний аватар себе або члена команди?
Авжеж. HeyGen дає змогу легко створити власний персоналізований AI-аватар. Просто запишіть коротке калібрувальне відео за нашим покроковим процесом, і наша система ШІ створить реалістичну цифрову версію Вас (або члена Вашої команди), яка говоритиме так само, як Ви. Створіть свого цифрового двійника вже зараз на HeyGen
Який AI-аватар генератор є найкращим у 2025 році?
HeyGen — найкращий AI-генератор аватарів, адже ним надзвичайно легко користуватися, а реалістичні «говорячі» аватари створюються дуже швидко. Ви можете перетворити текст, зображення або аудіо на відео за лічені хвилини. Платформа підтримує понад 40 мов, тож чудово підходить для маркетингу, навчання або просто для створення контенту, який вирізняється з-поміж інших.
Як створити відео з AI-аватаром у HeyGen?
Почати роботу з HeyGen швидко й просто: зареєструйтеся та створіть безкоштовний акаунт HeyGen, оберіть стоковий аватар або створіть власний кастомний аватар, напишіть свій сценарій — наші AI-аватари озвучать його з ідеальною синхронізацією губ, налаштуйте відео за допомогою візуальних елементів і експортуйте або опублікуйте його.
Чи підтримують AI-аватари HeyGen кілька мов?
Так, аватари HeyGen розмовляють понад 175 мовами та діалектами, що робить їх ідеальними для глобальної комунікації, навчання та взаємодії з клієнтами.
Наскільки реалістичні AI-аватари HeyGen?
AI-аватари HeyGen створені максимально реалістичними: з людськими мімікою, жестами та інтегрованим голосом, щоб Ви могли створювати захопливі, «живі» відео. Відчуйте рівень реалістичності, якого раніше не було, разом з HeyGen
Чи можуть аватари HeyGen передавати емоції та жести?
Так. Аватари HeyGen роблять більше, ніж просто говорять. Вони також використовують природні міміку та жести, які відповідають тону Вашого сценарію. Це робить комунікацію більш захопливою та допомагає Вашим відео здаватися автентичнішими й більш «живими».
Які параметри кастомізації доступні для аватарів HeyGen?
HeyGen пропонує широкі можливості кастомізації. Завдяки таким функціям, як Look Packs, Ви можете швидко перемикатися між вишуканим, грайливим чи нестандартним стилем, щоб відповідати Вашому бренду. Ви також можете змінювати вбрання, тон і голоси, щоб Ваш аватар точно відображав той характер, який Ви хочете продемонструвати.
Чи пропонує HeyGen готові або галузеві аватари?
Так. Ви можете обрати з понад 100 готових до використання стокових аватарів, створених для бізнесу, освіти, маркетингу та інших сфер. Також доступні галузеві аватари, спеціально розроблені для медицини, продажів і корпоративного навчання, тож Ви одразу отримуєте професійне рішення.
Як HeyGen допомагає заощадити час порівняно з традиційним відеовиробництвом?
З HeyGen Ви можете обійтися без камер, студій і монтажу. Просто введіть свій сценарій, оберіть аватар і створіть відео за кілька хвилин. Це дає змогу командам швидко й економно масштабувати створення відео для реклами, навчання та контент-маркетингу.
Почніть створювати відео зі ШІ
Дізнайтеся, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та прискорюють зростання завдяки найінноваційнішому відео зі ШІ.