Paano nagtatagumpay ang mga enterprise gamit ang HeyGen
Avatar Video · Localization
Tingnan kung paano ginagamit ng Emmy Award-winning na studio na Fameplay ang HeyGen para gumawa ng AI-powered na multilingual na mga video, i-localize ang content sa iba’t ibang merkado, at palawakin ang abot mula sa mga manonood sa Czech patungo sa buong mundo.
Avatar Video · Marketing
Tuklasin kung paano ginagamit ni Bryan Fikes ang HeyGen upang tulungan ang maliliit na negosyo na gumawa ng mas maraming video, makatipid ng mahigit 700 oras, mapataas ang mga conversion, at mapalago ang kanyang marketing agency.
Avatar Video · Broadcast
Alamin kung paano nakipagtulungan ang Telemundo sa HeyGen upang lumikha ng AI-powered na mga segment ng World Cup broadcast na naglalagay sa mga komentarista sa mga imposibleng cinematic na lokasyon habang natutugunan pa rin ang bilis at kalidad na hinihingi ng live na telebisyon.
Avatar Video · Video Translation · Broadcast
Gumagamit ang Zarin TV ng HeyGen AI avatars para protektahan ang mga mamamahayag, mapanatili ang kanilang pagiging hindi nakikilala, at ligtas na maibahagi ang mga kuwento mula sa Afghanistan sa mga manonood sa buong mundo.
Avatar Video · Video Translation · L&D
Pinalawak ng Indegene ang sumusunod sa regulasyon na produksyon ng medical na video gamit ang AI video platform ng HeyGen, na pinabilis ang pag-deliver, nagbawas ng gastos, at nagbigay-daan sa multilingual na content sa buong mundo.
Avatar Video · Marketing
Na-scale ng Ratava ang 98% ng kanilang video content gamit ang AI avatars ng HeyGen, na nagbibigay-daan sa mga kliyente na gumawa ng personalized, multilingual, at on-demand na mga video nang walang mga limitasyon ng tradisyonal na produksyon.
Avatar Video · Marketing
Alamin kung paano ginamit ng AI Smart Ventures ang mga HeyGen AI tools para iangat ang kanilang negosyo at lumikha ng makabuluhang solusyon gamit ang makabagong video technology.
Video Translation · L&D
Napababa ng Workday ang oras ng localization mula buwan tungo sa ilang oras gamit ang HeyGen, na nagbibigay-daan sa mas mabilis na paggawa ng multilingual na video sa 10–15 wika bawat proyekto habang binabawasan ang gastos at pinapanatili ang integridad ng brand.
Avatar Video · Marketing
Alamin kung paano ginamit ng Attention Grabbing Media ang mga AI-driven na solusyon ng HeyGen para makalikha ng kapana-panabik na video content at epektibong ma-engage ang kanilang audience.
Join the brands creating 10x more video content while reducing production time and cost with HeyGen.
Ipinapakita ng mga case study ng AI ng HeyGen kung paano pinaiikli ng mga kumpanya ang oras ng produksiyon, pinalalawak ang content sa buong mundo, at pinauunlad ang pagkamalikhain. Natatapos ng mga team ang mga video sa loob lamang ng ilang oras, nakapaghahatid ang mga ahensiya sa maraming wika, at nabibigyang-buhay ng mga brand ang mga campaign gamit ang mga avatar—na nagpapababa ng gastos habang nagbibigay-daan sa nasusukat at de-kalidad na pagkukuwento sa iba't ibang merkado.
Ipinapakita ng mga case study ng AI ng HeyGen kung paano nakapagpapataas ng engagement at ROI ang personalized at nasusukat na paggawa ng video. Nadoble ng mga brand ang conversion at retention gamit ang mga onboarding video, natriple ang engagement sa pamamagitan ng mga iniangkop na campaign, at napalawak ang pandaigdigang abot gamit ang nilalamang nasa maraming wika—patunay na binibigyang-kakayahan ng HeyGen ang mga marketer na palawakin ang personalization, bawasan ang gastos, at i-maximize ang epekto.
Ipinapakita ng mga case study ng HeyGen tungkol sa AI sa edukasyon kung paano pinahuhusay ng mga institusyon at kumpanya ang mga resulta ng pagkatuto. Ginagamit ang mga avatar sa role-play para sa pagsasanay ng mga kasanayan, ginagawang makabago ng mga negosyo ang pagsasanay sa pagsunod sa mga regulasyon, pinabibilis ng mga pangkat sa pangangalagang pangkalusugan ang paglikha ng medikal na nilalaman, at naghahatid ang mga guro ng mga aralin sa maraming wika—kaya nagiging mas kawili-wili, nasusukat, at epektibo ang pagsasanay sa mga paaralan, negosyo, at propesyonal na pagpapaunlad.
Ipinapakita ng mga case study ng HeyGen tungkol sa AI sa pangangalagang pangkalusugan kung paano pinahuhusay ng mga provider ang komunikasyon, binabawasan ang mga gastos, at pinalalawak ang access. Naibabahagi ng mga doktor ang kaalamang medikal sa pamamagitan ng mga video na nagpapaliwanag, napaiikli ng mga team nang 50% ang oras ng paggawa ng materyales para sa pagsasanay, at napapalawak ng mga provider ang nilalaman para sa sertipikasyon sa maraming wika, kaya nakapaghahatid sila ng tumpak at matipid na edukasyon para sa mga pasyente, propesyonal, at pandaigdigang audience.
Lumipat ang Würth mula sa nakasulat tungo sa video-first na komunikasyon gamit ang HeyGen upang gumawa ng mga video sa maraming wika na gumagamit ng mga avatar. Napababa nila nang 80% ang gastos sa pagsasalin, naputol sa kalahati ang oras ng produksiyon, at natutuhan ng mga empleyado na gamitin ang platform sa loob lamang ng 45 minuto, kaya naging mas episyente at mas matipid ang nakakaengganyong pagsasanay at paghahatid ng mensahe sa buong mundo.
Ipinapakita ng case study ng Komatsu tungkol sa AI kung paano magagamit ng mga negosyo ang mga AI avatar upang baguhin ang pagsasanay at komunikasyon. Sa paggawa ng mga video na nasa maraming wika, pare-pareho ang kalidad, at nakakahikayat, napataas ng Komatsu ang completion rate sa halos 90%, napahusay ang pagpapanatili ng kaalaman, at napababa ang mga gastos sa produksyon. Itinatampok ng kanilang tagumpay kung paano naipapakita ng mga kuwento ng customer tungkol sa AI ang nasusukat at naaayon sa brand na mga solusyon sa pagkatuto na maaaring palawakin mula sa pagsasanay tungo sa marketing at pandaigdigang komunikasyon.
Ipinapakita ng karanasan ng Trivago sa HeyGen na kayang lubos na mapabilis ng mga case study sa AI marketing ang pag-localize ng video. Sa paggamit ng mga AI translator at avatar ng HeyGen, napababa ng trivago nang kalahati ang oras ng post-production (na nakatipid ng 3–4 na buwan), mabilis na naangkop ang mga TV ad para sa 30 merkado, at napanatili ang pare-parehong pagkakakilanlan ng brand upang makapaghatid ng nasusukat, mahusay, at de-kalidad na mga resulta sa marketing.
Nakipagtulungan ang Ogilvy sa HeyGen upang lumikha ng mga marketing video na gumagamit ng mga avatar at tumatagos sa damdamin, gaya ng isang kampanyang nakatuon sa Gen Z na tampok ang persona ng isang mang-aawit. Gamit ang mga avatar ng HeyGen, nakagawa sila ng lubos na isinapersonal at iniangkop sa lokal na merkado na content sa malawakang saklaw, na nagpatibay sa koneksyon sa audience, nagpapanatili sa emosyonal na tono, at nagpalawak sa engagement sa iba’t ibang merkado.