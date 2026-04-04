Paano nagtatagumpay ang mga enterprise gamit ang HeyGen

Miro
Featured

Miro

Abril 4, 2026
Coursera
Featured

Coursera

Abril 4, 2026
4.8G2Mahigit 1,000 na review
Private & Secure | AI Governance Controls | SOC 2 | GDPR | CCPA | Data Privacy Framework | AI Act Standards
company logo 1
Logo ng Wondershare
Logo ng Atlassian
Logo ng HubSpot
Logo ng Miro
Logo ng Salesforce
Logo ng HBO
Logo ng Lemonade
Logo ng HP
Logo ng Duolingo
company logo 11
Logo ng Salesforce
Logo ng Salesforce
company logo 14
Logo ng Wondershare
Logo ng Atlassian
Logo ng HubSpot
Logo ng Miro
Logo ng Salesforce
Logo ng HBO
Logo ng Lemonade
Logo ng HP
Logo ng Duolingo
company logo 24
Logo ng Salesforce
Logo ng Salesforce
company logo 27
Logo ng Wondershare
Logo ng Atlassian
Logo ng HubSpot
Logo ng Miro
Logo ng Salesforce
Logo ng HBO
Logo ng Lemonade
Logo ng HP
Logo ng Duolingo
company logo 37
Logo ng Salesforce
Logo ng Salesforce
Ang salitang "Fanneplay" sa makakapal na itim na bloke na mga letra sa puting background.

Avatar Video · Localization

Fameplay

Tingnan kung paano ginagamit ng Emmy Award-winning na studio na Fameplay ang HeyGen para gumawa ng AI-powered na multilingual na mga video, i-localize ang content sa iba’t ibang merkado, at palawakin ang abot mula sa mga manonood sa Czech patungo sa buong mundo.

Matuto pa
Lalaking may goatee na nakasuot ng madilim na uniporme sa isang harding Hapon, na may kumikinang na logo ng bonsai at naka-overlay na tekstong 'BONSAI MARKETING'.

Avatar Video · Marketing

Bonsai Marketing

Tuklasin kung paano ginagamit ni Bryan Fikes ang HeyGen upang tulungan ang maliliit na negosyo na gumawa ng mas maraming video, makatipid ng mahigit 700 oras, mapataas ang mga conversion, at mapalago ang kanyang marketing agency.

Matuto pa
Telemundo logo na may pulang estilong letrang T at itim na teksto.

Avatar Video · Broadcast

Telemundo

Alamin kung paano nakipagtulungan ang Telemundo sa HeyGen upang lumikha ng AI-powered na mga segment ng World Cup broadcast na naglalagay sa mga komentarista sa mga imposibleng cinematic na lokasyon habang natutugunan pa rin ang bilis at kalidad na hinihingi ng live na telebisyon.

Matuto pa
Zarin TV

Avatar Video · Video Translation · Broadcast

Zarin TV

Gumagamit ang Zarin TV ng HeyGen AI avatars para protektahan ang mga mamamahayag, mapanatili ang kanilang pagiging hindi nakikilala, at ligtas na maibahagi ang mga kuwento mula sa Afghanistan sa mga manonood sa buong mundo.

Matuto pa
Logo ng Indegene na may letrang 'in' na gawa sa rosas at asul na geometric na mga bloke, at 'degene' sa asul na teksto.

Avatar Video · Video Translation · L&D

Indegene

Pinalawak ng Indegene ang sumusunod sa regulasyon na produksyon ng medical na video gamit ang AI video platform ng HeyGen, na pinabilis ang pag-deliver, nagbawas ng gastos, at nagbigay-daan sa multilingual na content sa buong mundo.

Matuto pa
Logo ng RATAVA na may tagline na “Isang Kumpanya ng Avatar”

Avatar Video · Marketing

Ratava

Na-scale ng Ratava ang 98% ng kanilang video content gamit ang AI avatars ng HeyGen, na nagbibigay-daan sa mga kliyente na gumawa ng personalized, multilingual, at on-demand na mga video nang walang mga limitasyon ng tradisyonal na produksyon.

Matuto pa
Logo ng AI Smart Ventures

Avatar Video · Marketing

Ai Smart Ventures

Alamin kung paano ginamit ng AI Smart Ventures ang mga HeyGen AI tools para iangat ang kanilang negosyo at lumikha ng makabuluhang solusyon gamit ang makabagong video technology.

Matuto pa
Logo ng Workday

Video Translation · L&D

Workday

Napababa ng Workday ang oras ng localization mula buwan tungo sa ilang oras gamit ang HeyGen, na nagbibigay-daan sa mas mabilis na paggawa ng multilingual na video sa 10–15 wika bawat proyekto habang binabawasan ang gastos at pinapanatili ang integridad ng brand.

Matuto pa
Logo ng Attention Grabbing Media

Avatar Video · Marketing

Nakakakuha ng Atensyong Media

Alamin kung paano ginamit ng Attention Grabbing Media ang mga AI-driven na solusyon ng HeyGen para makalikha ng kapana-panabik na video content at epektibong ma-engage ang kanilang audience.

Matuto pa
background decorationbackground decorationbackground decorationbackground decoration

Free your story

Join the brands creating 10x more video content while reducing production time and cost with HeyGen.

Book a meeting

May mga tanong ka ba? May mga sagot kami.

Ano ang matututuhan ng mga negosyo mula sa mga case study tungkol sa AI na gumagamit ng teknolohiya ng HeyGen?

Ipinapakita ng mga case study ng AI ng HeyGen kung paano pinaiikli ng mga kumpanya ang oras ng produksiyon, pinalalawak ang content sa buong mundo, at pinauunlad ang pagkamalikhain. Natatapos ng mga team ang mga video sa loob lamang ng ilang oras, nakapaghahatid ang mga ahensiya sa maraming wika, at nabibigyang-buhay ng mga brand ang mga campaign gamit ang mga avatar—na nagpapababa ng gastos habang nagbibigay-daan sa nasusukat at de-kalidad na pagkukuwento sa iba't ibang merkado.

Paano ipinakita ng mga case study sa AI marketing ang mas mataas na engagement at ROI gamit ang HeyGen?

Ipinapakita ng mga case study ng AI ng HeyGen kung paano nakapagpapataas ng engagement at ROI ang personalized at nasusukat na paggawa ng video. Nadoble ng mga brand ang conversion at retention gamit ang mga onboarding video, natriple ang engagement sa pamamagitan ng mga iniangkop na campaign, at napalawak ang pandaigdigang abot gamit ang nilalamang nasa maraming wika—patunay na binibigyang-kakayahan ng HeyGen ang mga marketer na palawakin ang personalization, bawasan ang gastos, at i-maximize ang epekto.

Anong mga resulta ang ipinapakita sa mga case study tungkol sa paggamit ng AI sa edukasyon gamit ang HeyGen para sa pagsasanay at pagkatuto?

Ipinapakita ng mga case study ng HeyGen tungkol sa AI sa edukasyon kung paano pinahuhusay ng mga institusyon at kumpanya ang mga resulta ng pagkatuto. Ginagamit ang mga avatar sa role-play para sa pagsasanay ng mga kasanayan, ginagawang makabago ng mga negosyo ang pagsasanay sa pagsunod sa mga regulasyon, pinabibilis ng mga pangkat sa pangangalagang pangkalusugan ang paglikha ng medikal na nilalaman, at naghahatid ang mga guro ng mga aralin sa maraming wika—kaya nagiging mas kawili-wili, nasusukat, at epektibo ang pagsasanay sa mga paaralan, negosyo, at propesyonal na pagpapaunlad.

Paano ginagamit ng mga case study tungkol sa AI sa pangangalagang pangkalusugan ang HeyGen upang mapahusay ang komunikasyon at mabawasan ang mga gastos?

Ipinapakita ng mga case study ng HeyGen tungkol sa AI sa pangangalagang pangkalusugan kung paano pinahuhusay ng mga provider ang komunikasyon, binabawasan ang mga gastos, at pinalalawak ang access. Naibabahagi ng mga doktor ang kaalamang medikal sa pamamagitan ng mga video na nagpapaliwanag, napaiikli ng mga team nang 50% ang oras ng paggawa ng materyales para sa pagsasanay, at napapalawak ng mga provider ang nilalaman para sa sertipikasyon sa maraming wika, kaya nakapaghahatid sila ng tumpak at matipid na edukasyon para sa mga pasyente, propesyonal, at pandaigdigang audience.

Paano ginamit ng Würth Group ang AI video generation ng HeyGen upang magtagumpay?

Lumipat ang Würth mula sa nakasulat tungo sa video-first na komunikasyon gamit ang HeyGen upang gumawa ng mga video sa maraming wika na gumagamit ng mga avatar. Napababa nila nang 80% ang gastos sa pagsasalin, naputol sa kalahati ang oras ng produksiyon, at natutuhan ng mga empleyado na gamitin ang platform sa loob lamang ng 45 minuto, kaya naging mas episyente at mas matipid ang nakakaengganyong pagsasanay at paghahatid ng mensahe sa buong mundo.

Ano ang matututuhan ng mga negosyo mula sa Komatsu tungkol sa mga kuwento ng customer gamit ang AI at mga AI avatar?

Ipinapakita ng case study ng Komatsu tungkol sa AI kung paano magagamit ng mga negosyo ang mga AI avatar upang baguhin ang pagsasanay at komunikasyon. Sa paggawa ng mga video na nasa maraming wika, pare-pareho ang kalidad, at nakakahikayat, napataas ng Komatsu ang completion rate sa halos 90%, napahusay ang pagpapanatili ng kaalaman, at napababa ang mga gastos sa produksyon. Itinatampok ng kanilang tagumpay kung paano naipapakita ng mga kuwento ng customer tungkol sa AI ang nasusukat at naaayon sa brand na mga solusyon sa pagkatuto na maaaring palawakin mula sa pagsasanay tungo sa marketing at pandaigdigang komunikasyon.

Paano napahusay ng trivago ang mga resulta ng marketing gamit ang mga case study ng AI ng HeyGen?

Ipinapakita ng karanasan ng Trivago sa HeyGen na kayang lubos na mapabilis ng mga case study sa AI marketing ang pag-localize ng video. Sa paggamit ng mga AI translator at avatar ng HeyGen, napababa ng trivago nang kalahati ang oras ng post-production (na nakatipid ng 3–4 na buwan), mabilis na naangkop ang mga TV ad para sa 30 merkado, at napanatili ang pare-parehong pagkakakilanlan ng brand upang makapaghatid ng nasusukat, mahusay, at de-kalidad na mga resulta sa marketing.

Paano ginamit ng Ogilvy ang mga AI avatar sa mga case study sa AI marketing?

Nakipagtulungan ang Ogilvy sa HeyGen upang lumikha ng mga marketing video na gumagamit ng mga avatar at tumatagos sa damdamin, gaya ng isang kampanyang nakatuon sa Gen Z na tampok ang persona ng isang mang-aawit. Gamit ang mga avatar ng HeyGen, nakagawa sila ng lubos na isinapersonal at iniangkop sa lokal na merkado na content sa malawakang saklaw, na nagpatibay sa koneksyon sa audience, nagpapanatili sa emosyonal na tono, at nagpalawak sa engagement sa iba’t ibang merkado.