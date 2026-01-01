Fameplay ay isang production studio na nagwagi ng Emmy Award na nakabase sa Prague at dalubhasa sa pelikula, telebisyon, animasyon, at audiovisual na pagkuwento. Mula pa noong 2018, nakagawa na ang kumpanya ng lahat mula sa mga live-action na palabas at animated series hanggang sa mga digital entertainment platform at branded content. Noong 2023, nakita ng kumpanya na may paparating na malaking pagbabago.
“Nang lumabas ang ChatGPT, nagsimula kaming maghanap ng mga audiovisual na kasangkapan at kung paano makakatulong ang generative AI sa loob ng audiovisual na industriya,” sabi ni Lukáš Záhoř, Chief Producer at Co-Founder ng Fameplay.
Para sa isang production company na nakabase sa Czech Republic, matagal nang mahirap ang pag-scale sa pandaigdigang merkado. Ang wikang Czech ay sinasalita lamang ng humigit-kumulang 10 milyong tao, kaya limitado ang maaabot ng mga lokal na ginagawang content. “Lagi ka pa ring nauuwi bilang lokal na producer dito,” paliwanag ni Lukáš.
Nagbago iyon nang madiskubre ng Fameplay ang HeyGen. Sa pamamagitan ng pagsasama ng AI avatars sa mga workflow para sa video translation at dubbing, nag-transform ang Fameplay mula sa isang lokal na production studio tungo sa pagiging producer ng multilingual na global content.
“Para sa akin, ito ang naging daan para maging producer ako ng pandaigdigang content,” sabi ni Lukáš.
Paglampas sa mga hangganan ng tradisyunal na produksyon at lokalisasyon
Bago gamitin ang HeyGen, lubos na umaasa ang mga kliyente ng Fameplay sa tradisyunal na mga proseso ng produksyon.
“Ang tanging paraan para makapagpagawa sila ng video ay maglaan ng oras para pumunta sa studio, maghanda para sa pag-shoot, i-shoot ito, tapos maghintay sa pag-edit at saka pa lang i-review ang edit,” sabi ni Lukáš.
Mahal, matagal, at mahirap palawakin ang proseso. Mas lalo pang kumplikado ang paggawa ng multilingual na content. Kayang magbigay ng mga subtitle o caption ng mga translation agency, pero ang ganap na internasyonal na pag-localize ng video ay kadalasang hindi maabot ng maraming kliyente dahil sa gastos at pagiging komplikado ng produksyon.
“Hindi kami gumagawa ng international na content hanggang sa naipagdugtong namin ang lahat ng mga hakbang na ito para sa localization,” paliwanag ni Lukáš.
Ang ilang mga proyekto ay humarap sa mas malaking hamon: mismong mga tagapagbalita ay hindi umiiral. Isa sa mga pangunahing kasalukuyang proyekto ng Fameplay ay ang paglikha ng mga synthetic na sports news anchor para sa Flashscore, ang global na sports results platform na ginagamit ng milyun-milyong fans sa buong mundo.
“Gusto nila ng isang mukha para sa lahat ng bansang naroroon sila,” sabi ni Lukáš.
Sa halip na kumuha ng mga presenter sa bawat merkado, gumamit ang Fameplay ng mga sintetisadong AI avatar para maghatid ng lokal na nilalaman sa buong mundo.
“Nagbigay-daan ito sa kanila na magkaroon ng internasyonal na content,” sabi niya.
Pagpili sa HeyGen para sa de-kalidad na avatar at lokal na pag-aangkop
Habang sinusuri ng Fameplay ang dumaraming bilang ng mga AI video tool na pumapasok sa merkado, nagsagawa ang team ng paghahambing na pagsusuri nang magkatabi sa iba’t ibang avatar at dubbing platform, tulad ng Synthesia.
“Sinubukan namin ang iba’t ibang mga tool araw-araw at gabi-gabi,” sabi ni Lukáš.
Sa huli, pinili ng kumpanya ang HeyGen dahil sa pagiging makatotohanan nito.
“Napagtanto namin na ang kalidad ng lip sync, kahit sa mga unang bersyon pa lang, ay talagang mas mataas,” paliwanag ni Lukáš.
Mahalaga ang kalidad na iyon dahil hindi basta-basta lang nag-eeksperimento ang Fameplay sa AI. Nagde-deliver ang kumpanya ng propesyonal na production work para sa mga kliyenteng nagbabayad at kailangan nila ng palaging maaasahan at kapani-paniwalang resulta.
“Hindi namin ito tinitingnan bilang laruan. Isa itong propesyonal na kasangkapan,” sabi ni Lukáš.
Naging isa ang Fameplay sa mga unang agency partner ng HeyGen, bumibili ng humigit-kumulang 50 avatar studio slots at bumubuo ng production workflow na nakasentro sa platform. Malapit din na nakipagtulungan ang kumpanya sa HeyGen team, nagbibigay ng feedback na tumulong humubog sa mga agency-focused na feature gaya ng subspaces.
Sa kasalukuyan, ang Fameplay ay hindi lamang gumagawa ng avatar content para sa mga kliyente kundi nagsasanay din ng mga internal team ng kliyente para sila mismo ang makagawa ng mga video sa loob ng HeyGen.
Pagbuo ng nasusukat na multilingguwal na mga produksyon gamit ang AI
Sa pagsasama ng HeyGen sa kanilang production pipeline, nakabuo ang Fameplay ng workflow na iniangkop para sa malakihang paggawa ng AI-driven na content.
Nagsisimula ang bawat proyekto sa paggawa ng script at pagbuo ng boses. Pinagsasama ng team ang HeyGen avatars sa mga propesyonal na workflow ng voice cloning para makalikha ng makatotohanang multilingual na mga performance.
“Lagi kaming nagsisimula sa isang script. Hindi kami kailanman nag-i-improvise,” sabi ni Lukáš.
Ang kinalabasan ay isang sistemang kayang gumawa ng maraming wika na nilalaman sa malakihang antas habang pinapanatili ang pagkakapare-pareho ng karakter at makatotohanang biswal na anyo.
Isa sa mga pinaka-kapansin-pansing proyekto ng kumpanya ay ang International Volleyball Academy, isang serye sa YouTube na tumatakbo na sa loob ng tatlong taon sa English, Spanish, at German. Gumagamit ang palabas ng AI avatar ng isang totoong volleyball coach na nais mapanatili at maibahagi ang kanyang kaalaman sa pagsasanay sa buong mundo.
“Palagi niyang nais na mapanatili ang kanyang mga kasanayan at kaalaman,” sabi ni Lukáš.
Dahil patuloy pang nagbibiyahe ang coach at nagsasanay ng mga atleta sa iba’t ibang bansa, mahirap sana panatilihin ang tradisyunal na paraan ng produksyon. Sa halip, gumawa ang Fameplay ng tuloy-tuloy na AI-powered na serye pang-edukasyon gamit ang HeyGen avatars kasabay ng totoong mga video footage.
Isa pang malaking tagumpay ang nagmula sa multilingguwal na lokalisasyon. Isang palabas na ginawa ng Fameplay ang pinalawak mula sa Czech tungo sa pito pang karagdagang wika.
“Kahanga-hanga iyon, isang malaking hakbang para maabot ang bagong audience,” sabi ni Lukáš.
Pagiging isang tagalikha ng pandaigdigang nilalaman
Para sa Fameplay, ang HeyGen ay kumakatawan sa higit pa kaysa sa pagiging episyente sa produksyon. Binago nito nang lubusan ang modelo ng negosyo ng kumpanya at ang lawak ng kanilang pagkamalikhain.
“Ang kamangha-mangha ay makita na ang isang kumpanyang tulad namin dito sa Gitnang Europa, na nakatuon sa AI audiovisual production, at ang HeyGen, isang startup sa LA at San Francisco, ay dumaan sa parehong mga yugto ng paghahanap ng tamang business model,” sabi ni Lukáš.
Sa kasalukuyan, ang Fameplay ay gumagana bilang isang production studio at AI enablement partner para sa mga brand, creator, at media company. Maaaring pumili ang mga kliyente na maging fully managed sa pamamagitan ng production services ng Fameplay o gumamit ng mga subspace para makalikha ng content nang mag-isa na may suporta mula sa agency.
Nasa gitna ng workflow na iyon ang HeyGen.
“Para sa akin, ang HeyGen ang nagsisilbing angkla para sa pagiging konsistent ng karakter at sa lip sync,” sabi ni Lukáš.
Sa pamamagitan ng pagsasama ng AI avatars, multilingual na pagsasalin ng video, at nasusukat na mga production workflow, nagawang baguhin ng Fameplay ang sarili nito mula sa isang lokal na kumpanyang pang-produksyon sa Czech tungo sa pagiging tagalikha ng tunay na pandaigdigang nilalaman.