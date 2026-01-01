Zarin TV ay itinatag na may isang payak ngunit ambisyosong layunin: lumikha ng isang plataporma kung saan ang mga kuwento ng mga Afghan ay maikukuwento nang tapat, malaya, at walang takot.
Nakatuon ang organisasyon sa balitang pang‑komunidad, edukasyon, libangan, at mga isyung pangkababaihan, habang binibigyang‑diin ang mga pananaw na madalas hindi napapansin ng mainstream media. Nakikipagtulungan ang team sa mga mamamahayag at mga kontribyutor sa iba’t ibang bansa upang makapaghatid ng mga ulat at kuwento na tunay na sumasalamin sa realidad ng buhay sa Afghanistan.
“Ang misyon namin ay maghatid ng balitang pang‑komunidad at aliwan, pangunahin ang edukasyon at pagbubukas ng mga daan para mailantad at mabigyang‑liwanag ang mga isyung kinahaharap ng kababaihan,” sabi ni Mariam Harris, Director of Development and Partnerships sa Zarin TV.
Ngunit matapos muling makuha ng Taliban ang kontrol sa Afghanistan, lalo pang naging mapanganib ang malayang pamamahayag. Nalalagay sa panganib ang mga mamamahayag at ang kanilang mga pamilya kahit simpleng ginagawa lang nila ang kanilang trabaho.
Dahil sa hamong iyon, napilitan ang Zarin TV na gumamit ng HeyGen. Sa pamamagitan ng mga AI avatar, nakahanap ang organisasyon ng paraan para protektahan ang pagkakakilanlan ng mga mamamahayag habang patuloy na naibabahagi ang mga kuwento na kung hindi ay maaaring hindi umabot sa publiko.
Pagharap sa mga panganib sa kaligtasan ng mga independiyenteng mamamahayag
Para sa Zarin TV, ang hamon ay hindi lang basta paggawa ng content. Ang tunay na hamon ay kung paano ito gagawin nang ligtas. Kapag ang mga mamamahayag ay nag-uulat ng mga istoryang pumupuna sa gobyerno o tumatalakay sa sensitibong mga isyu, maaaring maging napakabigat ng mga kahihinatnan.
“Kung gagamitin natin ang mga tunay nating mamamahayag at ang mga totoong taong gumagawa nito, ginugulo at ginagambala ang mga pamilya nila sa pinanggalingan nila,” paliwanag ni Mariam.
Sa ilang pagkakataon, maaaring maharap ang mga pamilya sa pananakot, pangha-harass, o pag-aresto dahil sa mga ulat ng isang mamamahayag. Dahil dito, maraming kuwento ang hindi naibahagi. Kinailangang timbangin ng mga mamamahayag ang kahalagahan ng pagbabahagi ng impormasyon laban sa mga posibleng panganib sa kanilang sarili at sa kanilang mga mahal sa buhay.
“Kailangan talaga naming itago nang todo-todo ang pagkakakilanlan,” sabi ni Mariam.
Kasabay nito, nais ng Zarin TV na palawakin ang pagtalakay sa mga isyung bihirang napag-uusapan sa publiko, kabilang ang karapatan ng kababaihan, karapatang pantao, edukasyon, at pang-araw-araw na buhay sa loob ng Afghanistan.
Kailangan ng team ng paraan para mapanatiling ligtas ang mga mamamahayag habang pinangangalagaan ang tiwala at koneksyong nagmumula sa video storytelling.
Pagtanggap sa mga AI avatar upang protektahan ang pagkakakilanlan at makapagkuwento pa ng mas maraming istorya
Unang natuklasan ni Mariam ang HeyGen sa pamamagitan ng mga miyembro ng kanyang production team, na agad na nakakita ng potensyal nito.
Sinimulang gamitin ng team ang mga stock avatar ng HeyGen para gumawa ng multilingual na mga news broadcast, na itinatago ang pagkakakilanlan ng mga reporter sa likod ng realistiko at AI-generated na mga presenter.
“Gumawa kami ng mga agent na ito at bumuo ng mga karakter batay sa kanilang persona,” sabi ni Mariam.
Sa halip na ipakita ang mga totoong mamamahayag sa screen, maaari na ngayong magpakita ang Zarin TV ng mga kuwento sa pamamagitan ng mga AI-generated na anchor na tumutugma sa wika, audience, at istilo ng bawat broadcast.
Nag-eksperimento ang organisasyon sa paggawa ng content sa pitong wika upang maingat na makapili ang team ng mga avatar na akmang-akma sa kultura ng bawat audience.
Ang pagiging makatotohanan ng mga avatar ay nakatulong din sa mga manonood na makipag-ugnayan nang natural sa nilalaman.
“Marami sa kanila ang hindi man lang nakahalata na AI pala iyon,” sabi niya.
Sa pamamagitan ng pagsasama ng mga script na ginawa ng mga mamamahayag at mga AI presenter, nagkaroon ang Zarin TV ng mas madaling ma-scale na paraan para maglathala ng mga sensitibong kuwento nang hindi inilalantad sa hindi kailangang panganib ang kanilang mga kontribyutor.
Pinalalawak ang akses sa balita sa iba’t ibang wika at hangganan
Bago gumamit ng mga AI avatar, mas mahirap at mas matagal gumawa ng multilingual na content. Ngayon, kayang iangkop ng Zarin TV ang mga kuwento para sa iba’t ibang audience habang pinananatiling pare-pareho ang kalidad at mensahe sa lahat ng kanilang mga broadcast.
Ang mga mamamahayag ng team ang gumagawa ng mga ulat at script, habang ang mga producer naman ang pumipili ng pinakaangkop na avatar at wika para sa bawat kuwento.
Ang paraang ito ay nagbibigay-daan sa Zarin TV na maabot ang mga manonood na lampas pa sa Afghanistan habang tinutulungan ang mga tagapanood sa buong mundo na maunawaan ang tunay na kalagayan ng buhay sa loob ng bansa.
Sa kasalukuyan, umaakit ang platform ng halos dalawang milyong bisita sa website nito bawat buwan, at patuloy nitong pinalalawak ang audience sa iba’t ibang social channels. Nakakakita rin ang organisasyon ng mga oportunidad sa hinaharap para makapagpalawak lampas sa tradisyonal na mga news program.
Ginagawang posible ng mga AI avatar ang mga pagkakataong iyon habang pinananatili ang pagiging hindi kilala na nananatiling mahalaga para sa maraming tagapag-ambag.
Pagbibigay sa mga mamamahayag ng kalayaang maibahagi ang mga kuwento nang ligtas
Para sa Zarin TV, ang pinakamahalagang halaga ng HeyGen ay hindi ang pagiging episyente o bilis ng produksyon. Ito ay ang proteksyon.
Binibigyang-daan ng platform ang mga mamamahayag na mag-ulat tungkol sa mga sensitibong isyu, talakayin ang mahihirap na realidad, at palakasin ang boses ng mga hindi gaanong naririnig nang hindi inilalagay sa hindi kinakailangang panganib ang kanilang sarili o ang kanilang mga pamilya.
“Nagbigay sa amin ng mas malaking kalayaan ang HeyGen,” sabi ni Mariam.
Idinagdag niya na ang pinakamahalagang ambag ng platform ay “ang pagiging hindi nakikilala na maibibigay namin sa aming mga mamamahayag.”
Kung hindi na magagamit ang mga AI avatar, malamang na mapipilitan ang Zarin TV na umasa na lang sa audio-only na pag-uulat, pagtatago ng pagkakakilanlan, o malaki ang ibabawas sa produksyon ng video. Sa halip, magpapatuloy ang organisasyon sa paglikha ng kaakit-akit, makataong nilalaman na madaling makaugnay ang mga manonood.
Para sa isang mission-driven na media organization na kumikilos sa kakaiba at napakahirap na mga kalagayan, tunay na nagdudulot ng malaking pagbabago ang kakayahang iyon.
Sa pamamagitan ng pagsasama ng independiyenteng pamamahayag at AI avatars, lumilikha ang Zarin TV ng mas ligtas na paraan para magkuwento, protektahan ang mga mamamahayag, at matiyak na patuloy na maririnig sa buong mundo ang mga tinig mula sa Afghanistan.