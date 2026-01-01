May mga kuwento na imposibleng mai-film. Hindi dahil hindi sila karapat-dapat ikuwento, kundi dahil lampas sila sa kaya ng tradisyunal na produksyon.
Isipin mong maglagay ng sports commentator na nakatanaw sa Los Angeles. O mag-broadcast mula mismo sa gitna ng Times Square ilang minuto bago ang kickoff. O maghatid ng pregame analysis mula sa isang sandcastle sa isang pribadong beach.
Para sa World Cup coverage ng Telemundo, hindi lang iyon basta mga malikhaing pag-iisip na eksperimento. Iyon mismo ang naging creative brief.
Gusto ng network na sorpresahin ang mga manonood gamit ang mga cinematic na sandali na hindi posible sa tradisyunal na produksyon. Ang hamon ay kung paano buhayin ang mga ideyang iyon sa isa sa pinakamabilis na kaganapan sa sports, kung saan araw-araw nagbabago ang mga matchup, nagiging ilang oras na lang ang production timeline, at bawat broadcast ay kailangang pumasa sa pamantayan ng telebisyon.
Kasama ang nangungunang entertainment at sports agency na Creative Artists Agency (CAA) at Telemundo, tinulungan ng HeyGen na gawing realidad ang nasabing pananaw sa pamamagitan ng paglikha ng apat na AI-powered na broadcast segments na ipinalabas sa buong knockout coverage ng Telemundo para sa World Cup.
Ang proyektong ito ang naging unang malaking live broadcast partnership ng HeyGen at nagpakita na ang AI video ay umunlad na mula sa pagiging isang eksperimento tungo sa pagiging isang production tool na handa na para sa primetime.
Hindi ito tungkol sa pagpapalit ng anumang naiplano na ng Telemundo. Tungkol ito sa pagdaragdag ng isang bagay na paunti-unti ngunit malikhain sa isang broadcast na ipapalabas pa rin kahit ano ang mangyari, gamit ang AI nang may malinaw na layunin para palalimin ang engagement at palawakin kung ano ang kayang gawin ng coverage.
Pagkukuwento lampas sa mga hangganan ng produksyon
Ang hamong malikhaing bahagi ay hindi ang paghahanap ng mga kawili-wiling lokasyon, kundi ang pagpaparamdam na makatotohanan ang mga imposibleng lokasyon upang masuportahan ang kuwento.
Ang tradisyunal na produksyon ay mangangailangan sana ng maraming crew, internasyonal na biyahe, mga permit sa lokasyon, visual effects, at ilang linggo ng post-production. Wala sa mga iskedyul na iyon ang babagay sa isang torneo kung saan ang susunod na kalaban ay hindi pa nakukumpirma hanggang ilang araw na lang bago ang broadcast.
Sa halip na itanong kung saan puwedeng ilagay ang mga camera, nagsimulang magtanong ang team ng ibang tanong: Saan dapat maganap ang kuwento kung wala talagang anumang limitasyon sa produksyon?
Ang pagbabagong iyon ang nagbukas ng isang ganap na bagong malikhaing paraan.
Pagdidisenyo ng mga sandali sa halip na kunan sila ng video
Ang panghuling kampanya ay nagtatampok ng apat na Telemundo commentators na inilagay sa mga cinematic na kapaligirang hango sa torneo:
- Lumabas si Adriana Monsalve na tanaw ang Los Angeles.
- Si Pablo Mariño ay naging "El Gran DT" sa gitna ng Times Square.
- Naghatid si José Luis López Salido ng pagsusuri mula sa isang kastilyong buhangin sa isang pribadong dalampasigan sa Miami.
- Mag-isa lang na nakatayo si Luis Omar Tapia sa gitna ng field sa loob ng Dallas Stadium.
Bawat segment ay tumagal ng 20 hanggang 30 segundo at ipinalabas sa pregame coverage ng Telemundo mula quarterfinals hanggang sa World Cup Final.
Ang layunin ay hindi para kumbinsihin ang mga manonood na talagang nangyari ang mga sandaling iyon. Ang layunin ay yakapin ang AI bilang isang malikhaing midyum na kayang ilagay ang mga talento sa mga lugar na hindi kayang abutin ng mga kamera.
Sa halip na itago ang teknolohiya, ipinagdiwang ito ng produksyon.
Pagbuo para sa broadcast, hindi para sa social media
Ang paggawa ng cinematic na telebisyon ay napakaiba kumpara sa paggawa ng isang social video.
Kinailangang matugunan ng bawat segment ang mga kinakailangan para sa broadcast delivery habang nananatiling natural pakinggan para sa mga tagapakinig na nagsasalita ng Espanyol at nakakaangkop sa mga pagbabago sa script na madalas dumarating ilang oras lang bago ang produksyon.
Pinagsama ng workflow ang dalawang espesyal na HeyGen team.
Binago ng Avatar team ang mga on-set capture ng Telemundo tungo sa masining at ekspresibong digital performances gamit ang Avatar V, Voice N, at Video TTS, pinapanatili ang pagkakakilanlan ng bawat commentator habang nagbibigay-daan sa dynamic na performances sa mga ganap na bagong kapaligiran.
Mula roon, binuo ng production team ng HeyGen ang mga cinematic na mundo sa paligid ng bawat performance, pinag-composite ang mga eksena, pininong mabuti ang galaw, in-upscale ang mga footage, at inihanda ang bawat deliverable para sa pagpapalabas sa telebisyon.
Ang bilis ay tumugma mismo sa takbo ng paligsahan.
Ang bawat individual na generation ay tumatagal lang ng lima hanggang sampung minuto, kaya nakakagawa sila ng humigit-kumulang dalawampung candidate na performance kada oras. Madalas ding matapos ang mga pagbabago sa dialogue sa loob ng labinlimang minuto, na nagbibigay sa mga producer ng kakayahang mabilis na makasabay sa nagbabagong matchups nang hindi kinakailangang buuin muli ang buong sequence.
Pagsapit ng mga asset sa Telemundo, halos handa na silang i-broadcast, kumpleto na pati mga ambient sound. Dinagdagan na lang ng post-production team ng network ng licensed na musika at tinapos ang final mix bago iere.
Binuo gamit ang talento sa bawat hakbang ng proseso
Wala sanang gumana rito kung wala mismo ang mga komentarista. Bawat isa sa apat na talento ng Telemundo ay lumahok nang may buong pahintulot at nanatiling may kontrol sa kung paano sila lalabas at kung ano ang sasabihin nila.
Sa pakikipagtulungan sa CAA Vault, ang full-service na solusyon ng CAA para sa pagkuha, pag-iimbak, at paglilisensya ng mga digital na anyo, boses, at intelektuwal na pag-aari, nailagay ng proyektong ito ang mga talento sa mga kapaligirang hindi kayang abutin ng mga kamera, habang pinananatili nilang ganap na kontrol ang kanilang sariling pangalan, imahe, at pagkakahawig sa buong proseso.
Pagresolba sa mga detalyeng hindi napapansin ng mga manonood
Ang teknolohiya ang nagpagawa sa proyekto. Ang mga detalye ang nagpatotoo rito.
Pinino ang pagbigkas sa Espanyol, bilis ng pagsasalita, at mga rehiyonal na punto sa pamamagitan ng ilang ulit na review kasama ang mga katutubong Spanish-speaking na producer. Bawat performance ay sinuri para sa tamang indayog, damdamin, at pagiging totoo bago ito ipinakita sa kliyente.
Nalutas din ng production team ang napakaraming banayad na hamon sa performance, mula sa galaw ng kamay at mga ekspresyon ng mukha hanggang sa kalidad ng boses at tamang pagsasabay.
Nangyari ang mga pinong pagsasaayos na iyon habang patuloy pang binabago ang mga script batay sa mga resulta ng torneo, kaya lalo pang siksik ang production schedule at napipilitang mag-overnight na mga iteration cycle.
Ang proyekto ay hindi lang basta isang ehersisyo sa pagbuo ng AI video. Isa itong broadcast production na nakasentro sa AI.
Isang plano para sa kinabukasan ng broadcast
Sa loob ng maraming dekada, napipigilan ang produksiyon sa telebisyon dahil sa mga usaping logistika. Kapag hindi makabiyahe ang talent, hindi makuha ang mga permit, o masyadong maaga ang mga deadline, may ilang malikhaing ideya na hindi naisasahimpapawid.
Ipinahiwatig ng partnership na ito ang isang ibang kinabukasan. Sa halip na palitan ang mga kamera, crew, o tradisyunal na produksyon, pinalawak ng AI ang mga ideyang kayang isipin ng mga production team mula sa simula pa lang.
Hindi ginamit ng Telemundo ang AI dahil bago lang ito.
Ginamit ito ng network dahil nag-alok ito ng bago at makabagong paraan para lutasin ang mga kuwentong mahirap sa lohistika pagdating sa tradisyunal na produksyon, sa loob ng mga realidad ng live na sports broadcasting.
Para sa HeyGen, ang proyekto ay kumatawan sa higit pa sa isang matagumpay na kampanya. Ipinakita nito na handang pagkatiwalaan ng isa sa pinakamalalaking broadcaster sa mundo ang AI-generated na talento sa pinakamalaking sporting event sa mundo, sa ilalim ng mahihigpit na live na deadline, sa isang broadcast environment kung saan hindi opsyonal ang kalidad.
Ang tagumpay na iyon ay umaabot nang higit pa sa larangan ng palakasan.
Ang parehong proseso ng produksyon ay makakatulong sa mga broadcaster na mabilis na makaresponde sa mga balitang biglaang pumutok, magbigay-daan sa mga entertainment studio na mailagay ang kanilang mga talento sa mga imposibleng kapaligiran, at magbigay sa mga creator ng ganap na bagong mga paraan ng pagkukuwento nang hindi nalilimitahan ng oras, lokasyon, o pisikal na produksyon.
Hindi na ang tanong kung dapat bang gamitin ang AI sa broadcast. Ang tanong na ngayon ay kung ano ang malilikha ng susunod na henerasyon ng mga tagapagkuwento gamit ito.