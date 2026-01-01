Si Bryan Fikes ang nagtatag ng Bonsai Marketing, kung saan tinutulungan niya ang mga negosyo na lumago gamit ang mas matatalinong marketing systems, automation, at AI video.
Sa nakalipas na 25 taon, nakapagtayo si Bryan ng ilang marketing agency at natulungan ang mga kumpanya na makasabay sa bawat malaking pagbabago sa digital marketing.
Habang naging isa sa pinaka-epektibong paraan ang video para makabuo ng tiwala online, paulit-ulit niyang nakita ang parehong hamon: alam ng mga negosyo na kailangan nila ng video pero hirap silang gumawa nito nang tuloy-tuloy.
Ngayon, ginagamit ni Bryan ang HeyGen para tulungan ang mga kliyente na gumawa ng iba’t ibang uri ng content—mula sa promotional videos at landing pages hanggang sa sales content at training materials. Sa proseso, nakagawa na siya ng mahigit 300 na video, nakatipid ng higit 700 oras ng production time, at nakabuo ng workflow na ginagawang mas madaling ma-access ang high-quality na video para sa mga negosyo ng iba’t ibang laki.
Ginagawang praktikal ang propesyonal na video para sa bawat negosyo
Para kay Bryan, nagsisimula sa isang kuwento ang bawat matagumpay na estratehiya sa marketing.
"Lahat ay kuwento," sabi ni Bryan. "Wala akong pakialam kung ano ang ibinebenta mo. Wala akong pakialam kung ano ang ginagawa mo. Ang video ang likas na tagapagkuwento."
Ang hamon ay hindi ang kumbinsihin ang mga kliyente na epektibo ang video. Ang tunay na hamon ay kung paano gawing sapat na abot-kaya ang produksyon para magamit ito nang tuloy-tuloy.
"Mahal ito. Mahal ang kagamitan. Mahal ang oras. Kailangan mo ng maraming tao para magawa ito nang maayos," sabi ni Bryan.
Para sa maraming maliliit na negosyo, hindi makatotohanan ang mag-invest ng libo-libong piso sa bawat video.
"Kapag pinapagsabay mo ang pag-manage ng presyo ng gasolina at isang gastos na $2,000 para sa isang video, alam mo na kung ano ang magiging sagot," sabi niya.
Gusto ni Bryan na mag-publish ang mga kliyente ng video kasing dalas ng pag-publish nila ng mga blog, email, o social media posts, at hindi lang itinatabi para sa iilang campaign bawat taon.
Doon binago ng HeyGen ang takbo ng kanyang workflow.
"Ang HeyGen ay naging natural na akma dahil sa bilis, sa malinaw na mensahe, at sa tamang dami ng animation para magkaroon ito ng cinematic na dating, pero hindi sobra. At higit sa lahat, napakatipid nito sa gastos. Period."
Ginagawang bahagi ang video ng bawat estratehiya sa marketing
Sa halip na ituring ang video bilang isang hiwalay na proyekto, isinasama na ngayon ito ni Bryan sa halos bawat pakikipagtrabaho niya sa mga kliyente.
Gumagawa ang kanyang team ng mga video para sa mga website, landing page, social media, email campaign, training, at sales enablement, kaya nagiging palagian ang paggamit ng video sa paraan ng pakikipagkomunikasyon ng mga negosyo.
"Ang HeyGen talaga ang pirasong kumukumpleto sa creation," sabi ni Bryan. "Kahit sino kayang gumawa ng mangkok ng spaghetti, pero ang nagpapasarap ay 'yung meatballs at 'yung extra na sauce. Kapag tapos ka na sa isang magandang website, maayos na naka-engineer lahat ng content, malinaw na nakalatag lahat ng services na inaalok nila, at saka mo idinadagdag ang tamang video structure doon."
Ang epekto nito ay lampas pa sa simpleng paglikha ng mas maraming content.
“Nakikita naming tumataas ang conversion, at ang conversion ay nangangahulugang pera para sa may-ari ng negosyo,” sabi niya.
Dahil hindi na malaking produksyon ang paggawa ng mga bagong video, mairerekomenda na ngayon ni Bryan ang paggamit ng video sa mga lugar kung saan dati ay umaasa lang ang mga kliyente sa text o static na mga larawan.
Pagpapalawak ng paggamit ng video nang hindi bumabagal ang negosyo
Bago gamitin ang HeyGen, ang paggawa ng isang marketing video lang ay kadalasang umaabot ng ilang linggo ng pagpaplano, sunod-sunod na meeting, at pagko-coordinate ng buong produksyon.
“Dati, kailangan pa ng limang meeting. Kailangan ng hindi bababa sa dalawang tao. Aabutin ng hindi bababa sa dalawang linggo, kung hindi man tatlo, bago makarating sa puntong, ‘Ito na ang kukunan ko.’ Iyan ay 25 o 30 oras.”
Ngayon, napakalaki na ng ipinagbago ng proseso.
"Kapag may naisip akong ideya, isinasama ko agad ito sa workflow ko. Labinlimang minuto lang," sabi ni Bryan. "Sa tingin ko naayos ko na ito hanggang sa kaya ko nang gumawa ng ilang mga bagay sa wala pang sampung minuto."
Binago ng pagbabagong iyon kung paano nilalapitan ni Bryan ang paggawa ng content. Sa halip na maingat na pumili kung aling mga video ang sulit sa pagod, kaya na ngayong gumawa ng kanyang team ng mga video anumang oras na kailangan nila para sa mga kampanya sa marketing.
"HeyGen ang naging patong na layer na tumutulong sa akin na maisagawa lahat ng magkakahiwalay na bahagi," sabi ni Bryan. "Pinapayagan akong mabawi nang kaunti ang oras at espasyong para sa sarili habang nakakapag-deliver pa rin ng sobrang propesyonal at de-kalidad na produkto."
Mula nang gamitin niya ang HeyGen, nakagawa na si Bryan ng mahigit 300 na video, tinatayang nakatipid siya ng higit 700 oras, at balak niyang mag-publish ng 10 hanggang 15 video araw-araw habang patuloy na lumalago ang kanyang negosyo.
Tinutulungan ang maliliit na negosyo na mag-market na parang malalaking brand
Nakikipagtulungan si Bryan sa mga kontratista, abogado, mga organisasyong pang‑pagsasanay, mga negosyong home service, at iba pang lokal na kumpanya na walang nakatalagang video team.
Marami ang gustong gumamit ng video pero iniisip nilang hindi ito abot-kaya.
Sa halip na umasa sa magastos na production crews, tinutulungan ni Bryan ang mga kliyente na gumamit ng HeyGen para gumawa ng propesyonal na video on-demand.
"Ang HeyGen ay naging isang tool na masasabi ko nang kumportable, 'Sige, subukan mo ito,' dahil ang user interface at user experience nito ay nasa puntong kahit anong level ka pa,” sabi ni Bryan. “Laging may lugar ang HeyGen video platform para tulungan silang lutasin at ikuwento ang kanilang mga kuwento."
Para kay Bryan, ang pinakamalaking benepisyo ay hindi lang basta paggawa ng mas maraming video. Ito ay ang pagtulong sa mga negosyo na makipag-ugnayan nang mas tuloy-tuloy at makapag-convert ng mas maraming customer.
"Bawat isang kliyente na tama kong na-integrate dito ay nakakaranas ng mas mataas na conversion," sabi ni Bryan. "Masasabi ko nang walang pag-aalinlangan na ang HeyGen ay hindi bababa sa nagdoble, kung hindi man nag-triple, ng tagumpay na nararanasan ng mga kliyente ko pagdating sa conversion."
"Pinayagan ako ng HeyGen na palakihin ang sarili kong ahensya hanggang umabot sa pitong numero sa loob lamang ng isang taon. Para akong may hukbo ng 12 hanggang 15 katao na full-time na nagtatrabaho para sa akin," sabi ni Bryan.