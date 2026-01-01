Indegene ay isang pandaigdigang organisasyon sa life sciences services na tumutulong sa mga kompanyang parmasyutiko at pangkalusugan na isalin ang kumplikadong siyentipiko at medikal na impormasyon tungo sa malinaw, kaengganyo, at sumusunod-sa-regulasyon na komunikasyon. Sinasaklaw ng kanilang trabaho ang buong lifecycle ng produkto, sinusuportahan ang mga stakeholder mula sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan at mga pasyente hanggang sa mga panloob na medical at regulatory na koponan.
Sa pinakasentro ng negosyo ng Indegene ay isang napakahalagang hamon: gawing mas simple ang lubhang teknikal na agham habang pinananatili ang katumpakan at pagsunod sa mga regulasyon.
Tradisyonal na, ang ibig sabihin nito ay paglikha ng de-kalidad na nakasulat na content, mga presentasyon, at propesyonal na ginawang mga video alinsunod sa mahigpit na pamantayang medikal, legal, at regulasyon (MLR). Ngunit habang lumalaki ang pangangailangan para sa personalized, multilingual, at madaling i-scale na content, naging malinaw ang mga limitasyon ng tradisyonal na paggawa ng video.
Nagbago ang lahat nang sinimulang isama ng Indegene ang HeyGen sa kanilang content at video workflows.
Pagtagumpayan ang pagiging kumplikado ng tradisyunal na paggawa ng video
Bago gamitin ang HeyGen, bawat proyekto sa video ay nangangailangan ng koordinasyon sa iba’t ibang koponan, kabilang ang mga content writer, medical reviewer, voiceover artist, video editor, at production crew.
Kasama sa workflow ang pagsulat ng script, mga medical, legal, at regulatory (MLR) na pagsusuri, paggawa ng storyboard, pag-shoot ng video, pagre-record ng voiceover, pag-e-edit, at ilang ulit na pagkuha ng feedback. Kahit maliliit na pagbabago ay puwedeng magdulot ng malaking dagdag na trabaho.
“Ang anumang mga update o pagsisikap sa lokalisasyon ay madalas na nangangahulugang muling pagre-record at muling pag-e-edit, na lalo pang nagpapataas ng oras, gastos, at pagdepende sa mga resources,” sabi ng Indegene.
Nagdulot ito ng ilang hamon:
- Mataas na pangangailangan sa tauhan sa iba’t ibang mga koponan
- Mahahabang oras ng produksyon dahil sa koordinasyon at mga siklo ng pagrebisa
- Mas mataas na gastos mula sa studio shoots at talento
- Limitadong kakayahang mag-scale para sa paggawa ng maraming bersyon o mga update
- Kumplikadong mga proseso ng lokalisasyon na nangangailangan ng panibagong mga recording
Epektibo ang proseso pero mahirap itong i-scale sa isang mabilis na nagbabagong, pandaigdigang kapaligiran.
Pag-ampon sa AI upang baguhin ang mga daloy ng trabaho sa paggawa ng video
Upang matugunan ang mga hamong ito, isinama ng Indegene ang HeyGen sa kanilang production pipeline, na lubos na binago kung paano ginagawa at inihahatid ang mga video.
Ang bagong workflow ay ganap na digital, awtomatado, at madaling i-scale.
Sa halip na mag-coordinate ng mga physical shoot, nag-a-upload na ngayon ang mga team ng mga script o presentation diretso sa HeyGen. Pinalalitan ng mga AI-generated avatar ang mga human presenter, kaya hindi na kailangan ang mga studio, pag-schedule, at on-site na produksyon.
Pinapadali ng platform ang mabilis na paggawa ng video, kaya nagagawa ng mga team na lumikha ng de-kalidad na mga video na may avatar sa loob lamang ng ilang minuto. Ganoon din kakinis at kadali ang pag-update.
Ang lokalizasyon, na dati ay isa sa mga pinaka-ubos-oras na bahagi ng produksyon, ay ngayon ay mas mabilis nang nangyayari.
“Maaaring mabilis na makagawa ng multilingual na mga video nang hindi na kailangan ng karagdagang shooting o voiceover recording,” sabi ng Indegene.
Ang pagbabagong ito ay nagbigay-daan sa Indegene na palawakin ang paggawa ng video sa buong mundo habang pinananatili ang pagkakapare-pareho, pagsunod sa mga regulasyon, at kalidad.
Pagbibigay ng nasusukat, sumusunod sa regulasyon, at kapana-panabik na medikal na nilalaman
Sa tulong ng HeyGen, nakagagawa na ngayon ang Indegene ng malawak na hanay ng mga format ng content, kabilang ang mga video na gumagamit ng avatar, lokal na inangkop na mga materyales sa pagsasanay, mga podcast, at mga conversion mula PPT patungong video.
Isa sa mga pangunahing gamit nito ay ang paggawa ng clinical explainer videos para sa mga pharmaceutical na kliyente. Ipinapaliwanag ng mga video na ito ang mekanismo ng aksyon ng isang gamot, ang mga klinikal na benepisyo nito, at ang halaga nito para sa mga pasyente sa malinaw at kapana-panabik na paraan.
Noon, ang paggawa ng ganitong uri ng content ay umaabot ng ilang linggo at nangangailangan ng maraming team. Sa HeyGen, ang proseso ay lubhang napasimple.
Gumaganap ang mga AI avatar bilang mga tagapagsalita, naghahatid ng content sa paraang angkop sa iba’t ibang audience. Maaaring ituon ang mga teknikal na paliwanag para sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan, habang mas pinasimpleng bersyon naman ang maaaring gawin para sa mga pasyente at tagapag-alaga.
Kasabay nito, isinasama ang mga dinamikong biswal at mga elemento ng branding sa mga pamantayang regulasyon upang matiyak ang kalinawan, pakikibahagi, at pagsunod.
Ang resulta ay isang nasusukat na sistema para sa paghahatid ng pare-pareho at de-kalidad na medikal na komunikasyon sa iba’t ibang rehiyon at mga audience.
Pagtamo ng nasusukat na pag-unlad sa bilis, gastos, at kakayahang mag-scale
Malaki ang naging epekto ng pagsasama ng HeyGen sa mga operasyon ng Indegene.
- Pagtipid sa oras: Karaniwang tumatagal ng 6–8 linggo ang tradisyunal na paggawa ng video para sa bawat video. Sa HeyGen, maihahatid ang kaparehong output sa loob lamang ng 5–10 araw, kasama na ang lokalisasyon.
- Mas mabilis na pag-update: Ang mga pagbabagong dati ay nangangailangan ng ilang araw ng pagre-rework ay maaari na ngayong matapos sa loob lamang ng ilang minuto hanggang ilang oras.
- Mas kaunting tauhan: Ang mga production team ay na-streamline mula 5–8 katao tungo sa 1–2 operator na lamang, na nagpapalaya ng mga resources para sa mas mataas na halaga ng trabaho.
- Pagiging matipid sa gastos: Bumaba ng 50–60 porsyento ang gastos sa produksyon, kaya hindi na kailangan ng mga studio, talento, at malawakang post-production.
- Kakayahang mag-scale at lokalisasyon: Ang paggawa ng multilingual na video ay ngayon 5–10 beses na mas mabilis, na nagbibigay-daan sa mabilis na pandaigdigang distribusyon.
Dahil sa mga pagpapabuting ito, nagagawa na ngayon ng Indegene na gumawa ng mas maraming content, nang mas mabilis, at gamit ang mas kaunting resources habang nananatiling mahigpit ang pagsunod sa mga compliance standard.
Para sa Indegene, ang pag-ampon sa HeyGen ay kumakatawan sa higit pa sa simpleng pagpapahusay ng workflow; ito ay nagmamarka ng isang pundamental na pagbabago sa paraan ng paghahatid ng siyentipikong komunikasyon.
Sa pamamagitan ng pagsasama ng AI-powered na paggawa ng video at malalim na kadalubhasaan sa life sciences, nakalikha ang Indegene ng isang nasusukat na modelo para sa paghahatid ng tumpak, kapana-panabik, at sumusunod-sa-regulasyon na nilalaman sa mga pandaigdigang audience.
Ang resulta ay isang mas mabilis, mas mahusay, at mas nababagay na paraan ng komunikasyon na nag-uugnay sa agwat sa pagitan ng agham at pag-unawa habang sumusuporta sa mas magagandang kinalabasan sa pangangalagang pangkalusugan.