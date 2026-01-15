Ihatid ang Mga Product Launch Video sa Araw Uno, Hindi sa Araw Trenta
Mga anunsyo ng feature, demo ng produkto, sales enablement, at competitive positioning—gumawa ng go-to-market na content na sabay nailulunsad kasama ng produkto, awtomatikong naa-update kapag may pagbabago sa produkto, at umaabot sa bawat merkado sa sarili nilang wika.
- Walang kailangang credit card
- I-update agad ang content kapag may pagbabago sa mga produkto
Ang Suliranin sa Pagmemerkado ng Produkto
Tingnan kung paano nakakapag-scale ng content creation at nakakapagpatakbo ng paglago ang mga negosyo na tulad sa iyo gamit ang pinaka-makabagong text-to-AI video platform.
Ang Puang Nilalaman sa Product Marketing
Ipa-ship na ang produkto mo sa susunod na linggo. Kailangan ng Sales ng enablement. Kailangan ng Marketing ng mga launch video. Kailangan ng Support ng dokumentasyon. At ikaw, naghihintay ka pa rin na matapos ng production ang demo na hiniling mo pa noong nakaraang buwan. Hindi kayang sabayan ng tradisyunal na video ang bilis ng pagbabago ng produkto—pag handa na ang content, nagbago na ang feature. Palagi kang pumipili sa pagitan ng pag-launch nang on time pero walang video, o pag-launch nang late na gamit ang luma at hindi na akmang content. Samantala, ang mga global team mo ay nagla-launch gamit lang ang English na materyales dahil nadadagdagan pa ng isang buwan ang timeline kapag may localization. Nagiging bottleneck ang product marketing, imbes na maging accelerator.
Ang Solusyon ng HeyGen
Ginagawang content engine ni HeyGen ang iyong product marketing team na kumikilos sa bilis ng produkto. Isulat ang iyong mensahe—o hayaang gumawa ang AI batay sa iyong positioning docs—pumili ng AI avatar, at gumawa ng propesyonal na mga product video sa loob lamang ng ilang minuto. Ang launch day content, handa sa mismong araw ng launch. May binago sa feature habang nasa beta? I-update ang script at i-regenerate. Global launch? Isalin sa mahigit 175 na wika gamit ang voice cloning at lip-sync. Buoin ang kumpletong go-to-market content library—announcements, demos, enablement, competitive—nang walang production dependencies na nagpapabagal sa iyong roadmap.
Lahat ng Kailangan ng Product Marketing Teams para Makapag‑launch nang Mas Mabilis
Mga end-to-end na tool, workflow, at insight na nag-aalis ng abala sa buong proseso ng pagplano, pag-execute, at pag-launch para makapaglabas ang mga team nang mas mabilis at may mas kaunting handoff.
Mabilis na Paglunsad ng Nilalaman
Ipadala ang video content sa mismong araw na ilalabas ang produkto mo. Gumawa ng mga anunsyo ng produkto, feature demos, at launch videos sa loob lang ng ilang minuto—hindi linggo na karaniwang kailangan sa tradisyunal na produksyon. Hindi na hahadlangan ng video production ang go-to-market timeline mo.
• Gumawa ng mga launch video sa loob ng ilang minuto
• Walang kailangang production na pagdedepende
• Ipadala ang content kasabay ng produkto
Agarang Pag-update ng Nilalaman
Nagbabago ang mga produkto. Dapat sumabay din ang content mo. Kapag may nagbago sa mga feature, nag-update ang pricing, o nag-shift ang messaging, i-update lang ang script mo at i-regenerate. Walang reshoot, walang production coordination—content na laging kasabay ng takbo ng produkto mo.
• I-update ang mga script at i-regenerate
• Hindi na kailangan ng reshoot
• Laging napapanahong mensahe
Sales Enablement Library
Bigyan ng tamang content ang iyong sales team para manalo.Mga demo ng produkto, malalim na pagtalakay sa mga feature, competitive positioning, paghawak ng mga objection—isang kumpletong enablement library na nag-a-update kasimbilis ng iyong produkto.
• Sentralisadong content library
• Pare-parehong mensahe sa pagbebenta
• I-update kasabay ng mga pagbabago sa produkto
Suporta sa Pandaigdigang Paglulunsad
Maglunsad saanman, sabay-sabay. AI video translation ay naglo-localize ng iyong go-to-market content sa mahigit 175 na wika gamit ang voice cloning at lip-sync. Hindi naghihintay ang iyong EMEA launch na matapos muna ang NA launch mo.
• Ang voice cloning ay nagpapanatili ng boses ng brand
• Ang lip-sync ay tumutugma sa mga galaw ng mukha
• Isang pinagmulan, pandaigdigang distribusyon
Mga Video ng Pag-aanunsyo ng Feature
Bawat feature ay nararapat sa maayos na pagpapakilala. Gumawa ng mga announcement video na nagpapaliwanag kung ano ang bago, bakit ito mahalaga, at paano ito gamitin—ipinapadala kasabay ng paglabas ng feature, naka-embed sa release notes, at ipinapamahagi sa iba’t ibang channel.
• Mga announcement video para sa bawat release
• I-embed sa release notes
• Multi-channel na distribusyon
Nilalaman sa Kompetitibong Pagpoposisyon
Bigyan ang iyong team ng video content na malinaw na nagpo-posisyon laban sa mga kakompetensya. Nabubuhay ang mga battle card sa pamamagitan ng mga video na paliwanag na madaling maibahagi ng sales at madaling maintindihan ng mga customer.
• Mga video para sa paghahambing sa mga kakompetensya
• Nilalaman para sa sales battle card
• Pagpoposisyon na nakaharap sa customer
Mula sa Positioning Doc hanggang Launch Video sa 3 Hakbang
Simulan sa Iyong Mensahe
I-paste ang iyong positioning document, feature brief, o launch announcement. O hayaang gumawa ang AI script generator ng video script mula sa iyong product description. Magsimula sa kung ano na ang ginagawa ng product marketing.
Piliin ang Iyong Tagapagsalita
Pumili ng AI avatar na kumakatawan sa iyong brand, o lumikha ng pare-parehong product spokesperson para sa lahat ng product content. Iayon ang boses at visual style sa brand guidelines mo.
Gumawa at Ipamahagi
I-click ang generate. Sa loob ng ilang minuto, may propesyonal ka nang product video. I-translate para sa global launches gamit ang isang click. I-distribute ito sa website, social, email, sales enablement platforms, at release notes.
Nilikha para sa Bawat Pangangailangan sa Product Marketing
Mga Video para sa Paglulunsad ng Produkto
Ipadala ang launch content sa mismong araw ng launch. Mga video ng anunsyo ng produkto na nagpapaliwanag kung ano ang bago, nagpapakita ng halaga, at nagtutulak ng paggamit—ginagawa sa loob ng ilang oras, hindi buwan.
Gamit: Bumuo ng kumpletong launch video package (announcement, demo, FAQ) na handa na sa mismong paglabas ng produkto, hindi ilang linggo pagkatapos.
Napatunayang resulta: Nabawasan ng Attention Grabbing Media ang oras ng produksyon mula 3 araw tungo sa ilang oras lang habang pinalalawak pa ito sa mahigit 10 bagong wika.
Mga Anunsyo ng Feature
Bawat release ay nararapat may kasamang video. Gumawa ng feature announcement content na sabay ipinapadala kasama ng produkto, naka-embed sa release notes, ibinabahagi sa social, at ipinapadala sa mga customer.
Gamit: Gumawa ng mga feature announcement video para sa bawat sprint release upang mapanatiling alam ng mga customer ang tuloy-tuloy na mga pagpapabuti.
Nilalaman para sa Sales Enablement
Bigyan ang sales ng napapanahon at kapana-panabik na content. Mga demo ng produkto, mga paliwanag sa use case, competitive positioning—mga content na tumutulong sa sales na magsara ng mga deal.
Use case: Bumuo ng kumpletong sales enablement video library na sumasaklaw sa lahat ng produkto, persona, at competitive na sitwasyon.
Napatunayang resulta: Nakamit ng Advantive ang 50% na pagbawas sa oras ng paggawa ng content, at ang produksyon ng voice-over ay bumaba mula ilang araw tungo sa 2–3 oras na lang.
Mga Paliwanag sa Produkto
Tulungan ang mga customer na maunawaan kung ano ang ginagawa ng iyong produkto at kung bakit ito mahalaga.Mga explainer video para sa website, onboarding, at edukasyon ng customer.
Gamit: Gumawa ng product explainer para sa bawat customer segment na tumatalakay sa kanilang partikular na mga problema at mga sitwasyon ng paggamit.
Pandaigdigang Paglulunsad ng Produkto
Maglunsad nang sabay-sabay sa bawat merkado. I-localize ang lahat ng go-to-market na content para sa mga international launch nang hindi na kailangan ng hiwalay na produksyon para sa bawat rehiyon.
Gamitin sa ganitong sitwasyon: Isalin ang kumpletong launch package sa 15 wika para sa global na paglabas ng produkto.
Napatunayang resulta: Nabawasan ng Workday ang oras ng lokalisasyon mula sa ilang linggo tungo sa ilang minuto, at nakakagawa na ngayon ng content sa 10–15 wika bawat video.
Mapagkumpitensyang Pagpoposisyon
Manalo ng mas maraming deal gamit ang video content na malinaw na ipinapakita ang bentahe ng iyong produkto kumpara sa iba. Mga battle card, comparison content, at competitive messaging na talagang magagamit ng sales team.
Gamit: Gumawa ng mga video battle card para sa nangungunang 5 kakompetensya, ina-update kada quarter habang nagbabago ang competitive landscape.
Ang pinakamabilis lumagong produkto sa G2 — at may matibay na dahilan kung bakit
Mula sa global training hanggang sa video ads, binibigyan ng HeyGen ng kapangyarihan ang kahit sino (oo, ikaw) na gumawa ng de-kalidad at scalable na video content para sa anumang pangangailangan. Narito ang ilan sa mga benepisyong pinaka-gusto ng aming mga customer:
Gamit ng mahigit 100,000 na mga team na pinahahalagahan ang kalidad, kadalian, at bilis
Alamin kung paano pinapalawak ng mga negosyo na katulad ng sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong image-to-video platform sa merkado.
May mga tanong ka ba? Narito ang mga sagot
Ano ang mga product marketing video?
Ang paggawa ng AI video ay gumagamit ng artificial intelligence para makagawa ng mga propesyonal na marketing video nang hindi na kailangan ang tradisyunal na produksyon. Pinagsasama ng HeyGen ang AI avatars, voice synthesis, at awtomatikong pag-edit para gawing makinis at handang-gamitin na video content ang mga script—walang kailangang camera, studio, o film crew. Kayang gumawa ng mga marketing team ng product videos, social content, at ad creatives sa loob lamang ng ilang minuto imbes na ilang linggo.
Paano ako makakagawa ng product launch videos nang mabilis?
Isulat ang iyong launch messaging o i-paste ang iyong positioning document. Pumili ng AI avatar bilang presenter mo, piliin ang visual style, at mag-generate. Karamihan sa launch videos ay natatapos sa loob ng ilang minuto. Kapag nagbago ang produkto bago ang launch (lagi itong nangyayari), i-update lang ang script at mag-regenerate. Walang reshoots, walang production coordination—content na handang i-launch kasabay ng mismong produkto.
Maaari ko bang i-update ang mga video kapag nagbago ang produkto?
Oo—isa ito sa mga pangunahing bentahe ng HeyGen para sa product marketing. Kapag nagbabago ang mga feature, presyo, o mensahe, i-update mo lang ang script at i-regenerate ang video. Mananatiling kasabay ng produkto mo ang content mo nang hindi na kailangan ng panibagong production cycle. Iniulat ng mga team na mas mabilis nang husto ang kanilang update cycles kumpara sa tradisyunal na video.
Paano ako makakagawa ng sales enablement content gamit ang HeyGen?
Buuin ang iyong sales enablement library sa pamamagitan ng paggawa ng mga video para sa bawat produkto, persona, kompetitibong sitwasyon, at yugto ng sales. Mga demo ng produkto, pagpapaliwanag ng mga feature, paghawak ng mga objection, at kompetitibong pagpo-posisyon—lahat batay sa mga script na ginagawa na ng iyong product marketing team. Kapag nagbago ang mga produkto o mensahe, i-update at i-regenerate ang mga ito para manatiling napapanahon ang enablement.
Maaari ko bang i-localize ang content ng produkto para sa mga global launch?
Oo. Gawin muna ang content ng produkto mo sa pangunahing wika mo, tapos gamitin ang translation feature ng HeyGen para gumawa ng mga bersyon sa alinman sa 175+ na suportadong wika. Kasama sa translation ang voice cloning (natural pa rin ang tunog ng boses ng brand mo sa bawat wika) at lip-sync. I-launch ang mga campaign mo sa EMEA, APAC, at LATAM nang sabay-sabay imbes na paisa-isa.
Gaano kabilis akong makakagawa ng product marketing videos?
Karamihan sa mga product video ay nagagawa sa loob lamang ng ilang minuto. Iniulat ng Advantive ang 50% na pagbawas sa oras ng paggawa ng content. Ang Attention Grabbing Media ay bumaba mula 3 araw ng produksyon tungo sa ilang oras na lang. Ang paglipat mula sa tradisyunal na production timeline (linggo hanggang buwan) patungo sa same-day delivery ay nangangahulugang maipapadala na ang iyong content kasabay ng iyong produkto.
Pwede ba akong gumawa ng feature announcement videos para sa bawat release?
Oo. Sinusuportahan ng HeyGen ang dynamic personalization gamit ang mga variable field para sa mga pangalan, kumpanya, at mga custom na detalye. Gumawa lang ng isang template, tapos makakagawa ka ng libo-libong personalized na bersyon para sa account-based marketing, sales outreach, o mga kampanya sa customer engagement. Gumamit ang Videoimagem ng paraang ito para makagawa ng mahigit 50,000 personalized na video para sa AB InBev.
Paano ko mapapanatili ang pagkakaisa ng brand sa lahat ng content ng produkto?
Pinagsasama-sama ng Brand Kit ng HeyGen ang iyong visual identity—mga aprubadong kulay, font, logo, at mga pagpipilian sa avatar. Kinokontrol naman ng Brand Glossary ang tamang pagbigkas ng mga pangalan ng produkto, mga pangalan ng feature, at teknikal na bokabularyo. Kung gumagawa ka man ng launch videos, enablement content, o competitive positioning, nananatiling pare-pareho ang brand standards sa bawat video.
Puwede bang gumawa ng content ang maraming tao sa PMM team ko?
Oo. HeyGen para sa Negosyo ay may kasamang mga team workspace kung saan maaaring magtulungan ang mga product marketer, enablement manager, at content creator. Pinananatiling madaling ma-access ng mga shared asset library ang mga aprubadong brand element at template para sa lahat. Tinitiyak ng mga admin control ang pagkakapare-pareho ng mensahe habang binibigyang-daan ang iyong team na lumikha sa malakihang antas.
Anong mga uri ng product marketing content ang maaari kong gawin?
Sinusuportahan ng HeyGen ang halos lahat ng uri ng product marketing video: mga launch announcement, feature demo, product explainer, sales enablement, competitive positioning, customer case study, use case video, integration guide, pricing explanation, at marami pang iba. Kung kailangan ng iyong product marketing team ng video content, kayang gawin ito ng HeyGen sa bilis na hinihingi ng iyong roadmap.
Paano ito naiiba kumpara sa tradisyunal na paggawa ng video?
Ang tradisyonal na paggawa ng product video ay nangangailangan ng pagsulat ng script, paggawa ng storyboard, pag-coordinate ng talent, pag-shoot, at pag-edit—karaniwan ay aabutin ng hindi bababa sa 4–8 linggo. I-multiply pa iyon sa dami ng wika na kailangan mo para sa global launches. Ang HeyGen ay nakagagawa ng kaparehong kalidad sa loob lang ng ilang minuto hanggang oras, na may instant na pagsasalin sa anumang wika. Iniulat ng mga product marketing team na sa wakas ay nakakapaglabas sila ng launch content nang nasa oras, na may kakayahang i-update ito habang umuunlad ang mga produkto.
Ligtas ba ang content ng aking produkto?
Ang HeyGen ay may SOC 2 Type II certification at sumusunod sa GDPR. Ang iyong content ay naka-encrypt habang ipinapadala at habang nakaimbak. Para sa mga product marketing team na humahawak ng pre-launch na impormasyon o mga competitive na materyal, nag-aalok ang HeyGen ng enterprise-level na security features kabilang ang SSO integration at sentralisadong access management. Hindi namin ginagamit ang iyong content para sanayin ang aming mga AI model.
Simulan ang Paglikha ng Mga Product Marketing Video Ngayon
Itigil na ang pagpili sa pagitan ng pag-ship sa oras at pag-ship na may video. Gumawa ng propesyonal na product content sa loob ng ilang minuto, i-update ito kapag nagbago ang mga produkto, at maglunsad sa buong mundo nang walang pagkaantala sa localization. Sumali sa mga product marketing team ng HubSpot, Miro, at iba pang enterprise companies na nagbago na ang bilis ng kanilang go-to-market.
- Walang kailangang credit card
- I-update agad ang content
- Pwede kang mag-cancel kahit kailan