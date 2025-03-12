Kung hindi mo masabi, kantahin mo na lang
Ang Ogilvy, isa sa mga nangungunang advertising agency sa mundo, ay higit 75 taon nang lumilikha ng malaking epekto para sa mga brand sa pamamagitan ng mga iconic, nagbabago ng kultura, at nagbibigay-halaga na mga ideya. Ang Milka, isa sa pinakapinapahalagahan at madaling makilalang mga brand ng tsokolate, ay kumuha sa Ogilvy para gumawa ng kampanya na nakasentro sa katotohanang 48% ng Gen Z ay hindi komportable na ipahayag ang kanilang nararamdaman.
Para matulungan silang maipahayag ang kanilang nararamdaman, kumuha ng inspirasyon sina Ogilvy at Milka mula sa isang lumang Dutch na kasabihan: “Kung hindi mo masabi, kantahin mo na lang.” Kaya nakipag-partner sila kay Snelle, isa sa mga paboritong Dutch rapper ng Gen Z, para likhain ang kampanyang “Let Snelle Sing It for You.” Sa loob lamang ng ilang minuto, puwedeng gumawa ang sinuman ng custom na kanta gamit ang boses, itsura, at natatanging istilo ng pagsusulat niya. Ang kailangan lang nilang gawin ay bumili ng Milka bar, i-scan ang code, at isulat ang kanilang nararamdaman.
Gumamit ang campaign ng tatlong AI engines. Ginagawa ng OpenAI ang lyrics sa pirma at istilo ni Snelle, kino-clone ng Uberduck ang boses niya, at gumagawa naman ang HeyGen ng mga life-like na video na may perpektong lip synchronization. Magkasama, lumilikha sila ng isang karanasang nakaka-engganyo, personal, at nakakataba ng puso.