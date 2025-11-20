Gumawa ng Mga Product Launch Video na Talagang Nagpapataas ng Sales
Gawing kumikitang video content ang bawat product launch. Gumawa ng mga propesyonal na announcement video para sa Instagram, LinkedIn, YouTube, at TikTok sa loob lang ng ilang minuto. Hindi mo kailangan ng camera, crew, o editing skills.
- I-update agad ang content kapag may pagbabago sa mga produkto
Ang Suliranin sa Marketing
Tingnan kung paano pinapalawak ng mga marketing team na tulad sa inyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang makabagong text-to-AI video platform.
Ang Hadlang sa Paglulunsad ng Produkto
Handa na ang produkto mo. Naka-set na ang launch date mo. Pero wala pa ang announcement video mo. Ang pagko-coordinate ng video production ay nangangahulugang pag-book ng talent, pag-renta ng equipment, at paghihintay ng ilang linggo para sa mga edits. Pag naaprubahan na ang video mo, naunahan ka na ng mga kakompetensya sa atensyon ng merkado.
Kapag pinalawak mo ang buong product portfolio mo, lalo lang dumadami ang mga problemang ito. Dalawampung bagong SKU ang katumbas ng dalawampung magkakahiwalay na video shoot na tig-$5,000 bawat isa. Karaniwan, 4–6 na linggo ang sinasabi ng mga agency para sa bawat video. Hindi kayang maghintay nang ganoon katagal ng mga product manager. Hindi rin kayang umabot nang ganoon kalaki ang marketing budget. At kapag nagbago pa ang product specs bago ang launch, mapipilitan kang magsimula ulit mula sa umpisa.
Ang Solusyon ng HeyGen
HeyGen's tagagawa ng product launch video ay ginagawang propesyonal na announcement video ang iyong product brief sa loob lang ng ilang minuto. I-type ang iyong product description, pumili ng AI avatar presenter, at gumawa ng launch-ready na content nang hindi kailangan ng camera o studio. Awtomatikong ie-export ang iyong video sa bawat format: vertical para sa Instagram at TikTok, square para sa social feeds, horizontal para sa YouTube.
Maglulunsad ng limampung produkto? Gumawa ng limampung video sa isang session gamit ang bulk creation. Global launch?Isalin ang iyong announcement video sa mahigit 175wika gamit ang voice cloning at lip-sync. Nagbago ang product specs? I-edit ang iyong script at mag-regenerate sa loob ng limang minuto. Mananatiling napapanahon ang iyong launch content nang walang production delays o magastos na reshoots.
Lahat ng Kailangan ng Marketing Teams para Gumawa nang Malakihan
Kakayahang Maglunsad ng Maramihang Produkto
I-launch ang buong katalogo ng produkto mo gamit ang video content. Ang bulk creation ng HeyGen ay gumagawa ng announcement videos para sa walang limitasyong SKUs mula sa isang CSV upload lang. Iba’t ibang kategorya ng produkto ang puwedeng magkaroon ng iba’t ibang presenter habang nananatiling pare-pareho ang branding sa buong portfolio mo.
Mga Launch Video na Na-optimize para sa Platform
Gumawa nang isang beses, i-launch saanman. I-export sa vertical 9:16 para sa Instagram at TikTok, square 1:1 para sa social feeds, at horizontal 16:9 para sa YouTube at LinkedIn. Walang manual na pagre-resize. Panatilihing propesyonal ang kalidad at tamang framing sa bawat format.
Pandaigdigang Paglulunsad sa Maraming Wika
Maglunsad nang sabay-sabay sa bawat merkado. Isalin ang iyong announcement video sa mahigit 175 na wika gamit ang voice cloning na parang natural na boses. Ang lip-sync technology ay tumutugma sa galaw ng bibig ayon sa isinaling audio. I-customize ang mga detalye para sa bawat rehiyon, tulad ng presyo at availability sa bawat merkado.
AI Avatar na Tagapagsalaysay ng Produkto
Pumili mula sa 120+ iba’t ibang AI avatar o gumawa ng custom na avatar gamit ang mga larawan. Mga tech-savvy na tagapagsalita para sa mga software launch. Mga palakaibigang mukha para sa consumer products. Mga executive-style na avatar para sa B2B announcements. Laging available ang iyong avatar at palaging perpekto ang delivery nito sa bawat pagkakataon.
Ilunsad ang Mga Template ng Video
Mga pre-built na template para sa karaniwang mga sitwasyon ng pag-launch ng produkto. Pag-launch ng software feature. Pagpapakilala ng bagong linya ng produkto. Limited edition na release. Pagbubunyag ng seasonal collection. Pumili ng template, ilagay ang detalye ng produkto, at gumawa ng video.
Mga Agarang Update sa Paglulunsad
Product specs changed? Pricing updated? Edit script and regenerate in minutes. No reshoots, no production delays. Test different messaging approaches. A/B test which product narrative resonates best with audiences.
Mula sa Brief Hanggang sa Nai-publish na Video sa 3 Hakbang
Ilagay ang mga Detalye ng Produkto
Type your product description, key features, pricing, and availability. Or upload existing product briefs or press releases. For multi-product launches, upload CSV with all SKU details for batch creation.
Design Your Launch Video
Select AI avatar presenter matching your product category. Choose background setting. Add product images, logos, and brand colors. Preview exactly how your announcement video will look.
Generate and Distribute
Click generate. In minutes, you have professional marketing video. Export in every aspect ratio for every channel. Need global reach? Translate to any language with one click. Ship content at the speed of your marketing calendar.
Ginawa para sa Bawat Pangangailangan sa Marketing
Paglulunsad ng Software at SaaS na Produkto
Announce new features, major updates, and platform launches with videos demonstrating what's new. Technical products get clear explanations with screen recordings showing features in action.
Paglulunsad ng E-commerce at Mga Produktong Pang-consumer
Launch new collections, seasonal products, or limited editions with engaging product reveal videos. Generate individual videos for each SKU or collection overview videos.
B2B Solution and Enterprise Launches
Iposisyon ang mga bagong B2B na solusyon gamit ang mga propesyonal na announcement video. Ang mga executive-style na avatar ay malinaw na naglalahad ng value propositions sa mga decision-maker.
Paglulunsad ng Mobile App
Palakihin ang downloads gamit ang app launch videos na nagpapakita ng mahahalagang features. Gumawa ng App Store previews, social media teasers, at landing page videos mula sa iisang creation lang.
Hardware and Physical Product Launches
Showcase physical products with videos combining AI presenter and product photography. Explain features and demonstrate use cases without elaborate product shoots.
Limitadong Edisyon at Eksklusibong Paglulunsad
Lumikha ng sense of urgency para sa mga produktong limitado lang ang bilang. Gamitin ang launch videos para ipakita ang kakulangan, i-highlight ang mga natatanging katangian, at himukin ang agarang aksyon bago maubos ang inventory.
Verified result: Vision Creative Labs helped clients go from 1-2 videos annually to 50-60 per day with HeyGen.
Have questions? We have answers
What are product launch videos?
Product launch videos are marketing videos that announce and introduce new products. They showcase features, explain benefits, and create excitement around new releases. HeyGen creates professional announcement videos using AI avatars and voice synthesis without cameras or studios.
How do I create a product launch video without filming?
Type your product details into HeyGen. Select an AI avatar presenter. Choose visual style and add brand elements. Click generate and HeyGen creates a finished product announcement video in minutes. No cameras or editing skills required.
How long should a product launch video be?
Instagram and TikTok: 15-45 seconds. LinkedIn: 45-90 seconds. YouTube: 60-180 seconds. Website: 60-90 seconds. Shorter videos drive higher completion rates on social platforms.
Can I translate product launch videos for global launches?
Yes. Create your video in your primary language, then translate to 175+ languages with voice cloning and lip-sync. Launch simultaneously in every market with native-language content.
Paano kung magbago ang mga detalye ng produkto bago ang launch?
Edit the script with updated information and regenerate in minutes. No reshoots required. Many product teams create initial videos early, then update with final details right before launch.
Can I show my actual product in the video?
Yes. Upload product photos, screenshots, or demo recordings. Combine AI avatar presenter with your product visuals for complete product storytelling.
Can I personalize videos for individual viewers?
Yes. HeyGen supports dynamic personalization with variable fields for names, companies, and custom details. Create one template, then generate thousands of personalized versions for account-based marketing, sales outreach, or customer engagement campaigns. Videoimagem produced 50,000+ personalized videos for AB InBev using this approach.
How fast can I create marketing videos?
HeyGen supports videos of various lengths to match your training design. Most compliance modules work well in the 3-10 minute range for microlearning approaches, but you can create longer content for comprehensive topics. For extended training (20+ minutes), consider breaking content into chapters or modules for better learner engagement and tracking.
How does HeyGen compare to traditional video production?
Traditional marketing video production requires talent coordination, studio bookings, filming days, and post-production editing—typically 2-4 weeks and $5,000-$20,000+ per finished video. HeyGen generates comparable quality in minutes at a fraction of the cost. When campaigns change or content needs updates, you regenerate rather than reshoot. Marketing teams report 3x faster content creation and dramatically lower production costs.
How does HeyGen compare to hiring a video agency?
Traditional agencies cost $5,000-$15,000 per video with 2-4 week timelines. HeyGen generates equivalent quality in minutes for a fraction of cost with unlimited videos and revisions.
Ang AI video ba ay angkop para sa parehong marketing at training?
Absolutely. Many organizations use AI video for both external marketing and internal learning initiatives, including localized video campaigns to reach audiences in different regions.
Explore More Solutions
Use Cases
- Onboarding & Training
- Corporate Training
- Skills Training
- Compliance Training
- Explainer Videos
- Safety Training
- Learning Courses
- How-to Videos
Tools
Customer Stories
- Nakakahatak na Media: 3x Mas Mabilis ang Produksyon
- Vision Creative Labs: 50-60 Videos Daily
- Videoimagem: 3x Engagement
- HubSpot: AI Video at Scale
- Ogilvy: Personalized Campaigns
- Publicis Groupe: Global Scale
- Advantive: 50% Mas Mabilis ang Paglikha ng Nilalaman
- Coursera: Video Localization
- Workday: Localization in Minutes
