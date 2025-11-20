Mga Lokal na Video Campaign na Tumatagos sa Bawat Merkado
Maglunsad ng multilingual na mga video campaign sa iba’t ibang pandaigdigang merkado nang hindi kailangan ng lokal na production teams o natatagalan sa pagsasalin. Ang isang video creation ay nagiging mahigit 175 na naka-localize na bersyon na may natural pakinggang voice cloning at lip-sync. Palawakin ang international marketing nang hindi pinapalobo ang budget.
Ang Suliranin sa Marketing
Ang Pandaigdigang Marketing Bottleneck
Ibenta man ang produkto mo sa 15 bansa, pero puro English lang ang nilulunsad na marketing campaigns. Ang mga international market, kung papalarin, generic na content lang na may subtitles ang nakukuha. Alam mong mas maganda ang performance ng content sa native language, pero ang paggawa ng localized na video campaigns ay nangangahulugang hiwalay na produksyon para sa bawat merkado. Ang tradisyunal na video localization ay nagkakahalaga ng $3,000–$8,000 kada wika. Ang isang campaign sa 10 merkado ay aabot ng $30,000–$80,000 bago pa man ang media spend. Naghihintay ang mga regional team ng ilang buwan para makagawa ng content ang headquarters, tapos ilang linggo pa para sa translation. Pag-launch ng Spanish campaign mo, luma na ang English campaign mo. Tunog robot ang dubbing. Ang subtitles naman, kailangan naka-sound on ang manonood. Mahina ang performance ng international campaigns mo hindi dahil mali ang mensahe, kundi dahil parang banyaga at malayo ang dating ng delivery.
Ang Solusyon ng HeyGen
Binabago ng HeyGen ang isang video campaign tungo sa walang limitasyong mga lokal na bersyon gamit ang natural na tunog na voice cloning at lip-sync. Gawin mo lang nang isang beses ang iyong campaign sa pangunahing wika mo. Sa isang click, isinasalin sa Spanish, French, German, Japanese, Mandarin, Arabic, at mahigit pang 170 na wika. Ang iyong avatar ay nagsasalita ng matatas at natural na wika sa bawat merkado, hindi parang pilit na dubbing. Sinasalo ng voice cloning ang tono at istilo ng paghahatid ng iyong presenter sa bawat wika. Itinutugma ng lip-sync ang galaw ng bibig sa isinaling audio. I-customize bawat merkado: presyong pang‑rehiyon, lokal na pera, at mga alok na angkop sa merkado. Ilunsad ang lahat ng merkado nang sabay-sabay. Walang paunti-unting rollout. Ang mga update ay naipapatupad agad sa lahat ng merkado.
Lahat ng Kailangan ng Marketing Teams para Lumikha nang Malakihan
Mahigit 175 Wika para sa Lokal na Bersyon
I-transform ang mga video campaign sa mga bersyon na parang katutubong wika para sa anumang pandaigdigang merkado. Spanish, French, German, Portuguese, Japanese, Mandarin, Korean, Arabic, Hindi, at higit sa 165 pang mga wika. Natural na voice cloning, hindi robotic na text-to-speech. Tunog propesyonal na ginawa ang iyong campaign para sa bawat merkado. Tinitiyak ng mga opsyon sa rehiyonal na diyalekto ang pagiging angkop sa merkado: Latin American Spanish para sa Mexico, European Spanish para sa Spain.
Pag-clone ng Boses na May Kultural na Pagiging-Totoo
Pinapanatili ng voice cloning ang mga katangian ng boses ng iyong presenter sa iba’t ibang wika. Parehong tono, parehong enerhiya, parehong personalidad ng brand, na natural na inaangkop sa bawat wika. Ang bersyong Spanish ay kumukuha ng pagiging ekspresibo. Ang bersyong Japanese ay nirerespeto ang pormalidad sa negosyo. Ang bersyong French ay pinananatili ang pagiging sopistikado. Bawat lokalisasyon ay pakiramdam ay kultural na autentiko, hindi halatang isinalin lamang.
Teknolohiyang Lip-Sync
Ang advanced na lip-sync ay tumutugma sa galaw ng bibig ng avatar sa isinaling audio sa bawat wika. Ang mga salitang Spanish ay tumutugma sa galaw ng labi sa Spanish. Ang mga pariralang Japanese ay tumutugma sa paraan ng pagbigkas sa Japanese. Nakakakita ang mga manonood ng natural na pagsasalita, hindi halatang hindi tugmang dubbing. Napakahalaga nito para sa tiwala ng manonood at propesyonal na presentasyon sa buong mundo.
Rehiyonal na Pagpapasadya
Higit pa sa simpleng pagsasalin ang lokalizasyon. I-customize ang content para sa bawat merkado: lokal na pagpepresyo, lokal na pera, mga alok na nakaayon sa merkado, lokasyon ng mga regional office, lokal na pakikipagsosyo, at mga kinakailangang pagsunod sa regulasyon. Sa US campaign mo, ipinapakita ang presyo sa dollars at ang New York office. Sa Spanish campaign, ipinapakita ang presyo sa euros at ang Madrid office. Bawat merkado ay nakakatanggap ng may-kabuluhan at lokal na angkop na content.
Sabay-sabay na Paglulunsad sa Maraming Merkado
Maglunsad ng mga kampanya sa lahat ng merkado sa iisang araw. Walang paunti-unting rollout. Global product launch? Sabay-sabay na maglulunsad ang bawat merkado gamit ang mga kampanyang nasa katutubong wika. Black Friday promotion? Lahat ng rehiyon sabay-sabay na magla-live. May kompetitibong bentahe sa bilis sa bawat merkado.
Mula sa Brief hanggang sa Nai-publish na Video sa 3 Hakbang
Gumawa ng Iyong Pangunahing Kampanya
I-develop ang iyong video campaign sa iyong pangunahing wika. Isulat ang iyong mensahe, pumili ng AI avatar, idisenyo ang mga visual na elemento, at idagdag ang mga asset ng brand. Ito ang magiging pinagmulan ng lahat ng lokal na bersyon. Tinutulungan ng AI ng HeyGen na ayusin ang mensahe para umangkop sa iba’t ibang kultura.
I-localize para sa Target na Mga Merkado
Pumili ng mga target na merkado at wika. Spanish para sa Spain at Latin America. French para sa France at Quebec. German para sa DACH region. Portuguese para sa Brazil. Japanese, Mandarin, Arabic, at anumang kombinasyon ng mahigit 175 na wika. Awtomatikong gumagawa ang HeyGen ng mga bersyon sa katutubong wika gamit ang voice cloning at lip-sync. Magdagdag ng mga partikular-sa-merkadong pag-customize: panrehiyong pagpepresyo, lokal na alok, at impormasyon sa pakikipag-ugnayan.
Maglunsad at Mag-optimize sa Buong Mundo
Maglunsad ng mga lokal na kampanya sa lahat ng merkado nang sabay-sabay. Mag-upload sa mga social platform ayon sa bawat rehiyon. Maglunsad ng bayad na advertising sa mga lokal na wika. Subaybayan ang performance sa bawat merkado. I-optimize batay sa datos na partikular sa merkado. I-update ang mga kampanya sa buong mundo kung kinakailangan
Ginawa para sa Bawat Pangangailangan sa Marketing
Pandaigdigang Paglulunsad ng Produkto
Maglunsad ng mga produkto nang sabay-sabay sa lahat ng internasyonal na merkado gamit ang mga kampanya sa katutubong wika. Walang rehiyong maghihintay nang ilang buwan. Bawat merkado ay maglulunsad sa unang araw na may propesyonal at natural na pakiramdam na mga kampanya na nagtutulak ng pandaigdigang pagkilala.
Gamit na halimbawa: Isang SaaS company ang naglulunsad ng bagong feature ng platform sa buong mundo. Nilolokalisa ito sa 12 wika na sumasaklaw sa mga pangunahing merkado. Lahat ng merkado ay sabay-sabay nagla-launch. Ang global adoption ay 3x na mas mabilis kumpara sa paisa-isang rollout.
Pagpasok sa Rehiyonal na Merkado
Pumasok sa mga bagong rehiyon nang may kredibilidad gamit ang lokal na mga testimonial na video na nagpapalakas ng tiwala sa pamamagitan ng mga kuwento ng customer sa kanilang sariling wika.
Use case: Isang e-commerce brand ang nagpapalawak sa mga merkado sa Europa. Ini-localize ang content sa German, French, Italian, at Spanish. Sabay-sabay itong naglulunsad sa iba’t ibang bansa sa Europa. Umaabot sa 40% ng US revenue ang kinikita sa Europa sa loob ng 6 na buwan.
Pana-panahong at Holiday na mga Kampanya
Iangkop ang mga seasonal campaign para sa mga lokal na holiday at kultural na okasyon. Black Friday para sa US. Singles Day para sa China. Diwali para sa India. Bawat rehiyon ay nakakatanggap ng mga seasonal campaign na kultural na angkop at iniangkop sa mga lokal na holiday at sa kani-kanilang panahon sa hemispero.
Use case: Isang fashion brand ang gumagawa ng mga seasonal campaign. Ini-localize nito ang mga ito para sa iba’t ibang rehiyon ayon sa mga season, holiday, at kultural na kaganapan. Tumaas ng 55% ang pandaigdigang seasonal revenue dahil sa mga campaign na may kaugnayan sa bawat rehiyon.
Napatunayang resulta: Ang mga e-commerce brand ay nag-uulat ng 48% na mas mataas na conversion rate gamit ang lokal na video content kumpara sa mga pahinang puro English lamang.
Lokalisasyon para sa E-commerce at Retail
I-scale ang e-commerce video marketing sa iba’t ibang pandaigdigang merkado. Gumawa ng mga product video na naka-localize sa bawat rehiyon na nagpapakita ng lokal na presyo, mga paraan ng pagbabayad, at impormasyon sa shipping. Palakasin ang tiwala ng mga mamimili gamit ang mga impormasyong pang-shopping na akma sa kanilang lokal na merkado.
Gamit ang HeyGen: Isang consumer electronics brand ang nag-localize ng mga product demo sa 15 wika para masaklaw ang mga Amazon marketplace sa buong mundo. Lumago ang international revenue nila ng 67% taon-taon.
Bayad na Pag-aanunsiyo sa Iba’t Ibang Merkado
Palawakin ang paid social at digital advertising sa buong mundo gamit ang mga lokal na bersyon ng iyong video ads. Gumawa ng TikTok, Instagram, Facebook, at YouTube ads sa mga lokal na wika. I-test ang mga ad creative sa iba’t ibang merkado. I-scale ang mga epektibong ads sa bawat rehiyon.
Halimbawa ng paggamit: Isang DTC brand ang nagpapatakbo ng ads sa 10 merkado. Gumagawa ito ng 5 konsepto at ini-localize ang bawat isa sa 10 wika. Tinetest ang mga ito sa iba’t ibang merkado. Tumataas ng 40% ang international ROAS, at bumababa ng 35% ang CAC.
Ang pinakamabilis lumagong produkto sa G2 — at may mabigat na dahilan kung bakit
Mula sa global training hanggang sa video ads, binibigyan ng HeyGen ng kapangyarihan ang kahit sino (oo, ikaw) na gumawa ng de-kalidad at scalable na video content para sa anumang pangangailangan. Narito ang ilan sa mga benepisyong pinaka-gusto ng aming mga customer:
Ginagamit ng mahigit 100,000 na team na pinahahalagahan ang kalidad, kadalian, at bilis
May mga tanong ka ba? Narito ang mga sagot namin
Ano ang AI video creation para sa marketing?
Ang localized na video marketing ay inaangkop ang video content para sa partikular na mga wika, rehiyon, at kultura. Higit pa sa simpleng pagsasalin, kasama rito ang paglalagay ng kultural na nuance, pag-customize ayon sa rehiyon, paggamit ng native na boses, at lokal na kaugnayan. Maraming brand ang pinagsasama ang localization sa performance formats gaya ng UGC video ads para maghatid ng mas magagandang resulta sa mga international na paid campaign.
Ano ang mga multilingual na campaign?
Ang mga multilingual campaign ay mga inisyatibang pang‑marketing na isinasagawa nang sabay-sabay sa iba’t ibang wika. Sa halip na puro English lang ang marketing, naaabot ng multilingual campaigns ang iba’t ibang audience gamit ang content sa kanilang sariling wika. Gumagawa ang HeyGen ng mga multilingual campaign video mula sa iisang source content, gamit ang voice cloning para masigurong natural ang pagbigkas sa bawat wika.
Ilang wika ang kaya ninyong i-localize?
Sinusuportahan ng HeyGen ang mahigit sa 175 na wika kabilang ang Spanish, French, German, Italian, Portuguese, Mandarin, Japanese, Korean, Arabic, Hindi, Russian, Turkish, at mahigit pang 165 na iba pa. Tinitiyak ng mga opsyon sa rehiyonal na diyalekto na akma sa bawat merkado ang paghahatid. Naiiba ang Latin American Spanish sa European Spanish. Naiiba rin ang Brazilian Portuguese sa European Portuguese.
Gumagana ba ang voice cloning sa lahat ng wika?
Oo. Ang voice cloning ng HeyGen ay gumagana sa lahat ng 175+ na suportadong wika. Kinukuha ng voice cloning ang mga katangian ng boses ng presenter at natural na umaangkop sa bawat target na wika. Nanatiling pare-pareho ang kalidad sa iba’t ibang wika na may natural at parang totoong tao na pagbigkas.
Ano ang lip-sync at bakit ito mahalaga?
Ang lip-sync ay isinasaayos ang galaw ng bibig ng avatar ayon sa sinasalitang audio sa bawat wika. Ang maayos na lip-sync ay lumilikha ng natural na karanasan sa panonood. Ang mahinang lip-sync ay senyales ng mababang kalidad na dubbing at nakababawas ng kredibilidad. Tinitiyak ng lip-sync ng HeyGen ang natural na galaw ng bibig na tumutugma sa audio sa bawat wika.
Maaari ba kayong maglunsad ng mga campaign nang sabay-sabay sa lahat ng merkado?
Oo. Pinapahintulutan ng HeyGen ang tunay na sabay-sabay na global launches. Gumawa ng master campaign. I-localize ito sa lahat ng target na wika sa parehong araw. I-deploy ito nang sabay-sabay sa lahat ng merkado. Ang mga product launch, seasonal campaign, at promotional offer ay sabay-sabay na nagla-live sa buong mundo.
Maaari ba ninyong i-customize ang mga campaign para sa bawat merkado, higit pa sa simpleng pagsasalin?
Oo. Kasama sa regional customization ang pagpepresyo sa lokal na pera, mga alok na partikular sa merkado, lokasyon ng mga regional office, pagbanggit ng mga lokal na pakikipagtulungan, pagsunod sa mga lokal na regulasyon, kultural na pag-aangkop ng mga imahe, at pagbanggit ng mga regional na kaganapan.
Gaano kabilis akong makakagawa ng mga marketing video?
Sinusuportahan ng HeyGen ang mga video na may iba’t ibang haba para umangkop sa disenyo ng iyong training. Karamihan sa mga compliance module ay mahusay gumagana sa 3–10 minutong haba para sa microlearning approach, ngunit maaari kang gumawa ng mas mahahabang content para sa mas malalalim na paksa. Para sa mas mahabang training (20+ minuto), mainam na hatiin ang content sa mga kabanata o module para mas mapahusay ang engagement ng mga learner at mas madaling ma-track ang kanilang progreso.
