Seedance 2.0: ดิจิทัลทวินของคุณในมูฟเมนต์แบบภาพยนตร์
Seedance 2.0 ผสานการทำงานเข้ากับ HeyGen แล้ว สร้างวิดีโอดิจิทัลทวิน AI แบบครบชุดด้วยอวตารที่ยืนยันตัวตนของคุณเคลื่อนไหวในฟุตเทจสไตล์ภาพยนตร์ สร้างวิดีโอ b-roll ดึงดูดสายตาจากพรอมต์เดียว และขยายทุกซีนด้วยการควบคุมเฟรมแรกและเฟรมสุดท้ายอย่างแม่นยำ คุณภาพวิดีโอ AI ระดับภาพยนตร์มืออาชีพโดยไม่ต้องใช้ทีมถ่ายทำ
3 เครื่องมือในแพลตฟอร์มเดียว เลือกวิธีการสร้างในแบบของคุณ
Seedance 2.0 ถูกผสานการทำงานเข้ากับ 3 เครื่องมือหลักภายใน HeyGen โดยแต่ละตัวออกแบบมาสำหรับเวิร์กโฟลว์การสร้างสรรค์ที่แตกต่างกัน เลือกใช้เพียงตัวเดียวหรือผสมผสานทั้งสามเครื่องมือร่วมกันก็ได้
วาง Digital Twin ของคุณลงในฟุตเทจ Seedance แบบภาพยนตร์
Avatar Shots ให้คุณสร้างฉากภาพยนตร์ที่ Digital Twin ที่ยืนยันตัวตนแล้วของคุณสามารถขยับ ท่าทาง และแสดงได้ภายในฟุตเทจที่สร้างด้วย Seedance เลือกได้ทุกสภาพแวดล้อม มุมกล้อง และรูปแบบการเคลื่อนไหว พร้อมการเคลื่อนไหวสมจริงและความสม่ำเสมอของตัวละครที่คงที่ในทุกช็อต
การเคลื่อนไหวของตัวละครสมจริง
การเดิน การใช้ท่าทาง และการแสดงที่มีน้ำหนักทางกายภาพสมจริงและน่าเชื่อถือในทุกช็อต
คงความเหมือนของใบหน้าให้สม่ำเสมอในทุกช็อต
ใบหน้า เสื้อผ้า และอัตลักษณ์ภาพยังคงเหมือนเดิมตั้งแต่เฟรมแรกจนถึงเฟรมสุดท้ายโดยไม่มีการเปลี่ยนรูปหรือรายละเอียดเพี้ยน
ใช้อวตารหลายตัวในฉากเดียว
วาง Digital Twin ที่ยืนยันตัวตนแล้วหลายตัวไว้ในฉากภาพยนตร์เดียวกันพร้อมการเคลื่อนไหวที่ซิงก์กันของตัวละครทุกตัวในเฟรม
เปลี่ยนฉากหลังได้ทุกแบบ ทุกมุมกล้อง
ดอลลี่เครนช็อต FPV ช็อตมุมกว้างเปิดฉากและคลোজอัพด้วยภาษากล้องแบบภาพยนตร์ที่ตอบสนองตามพรอมต์ของคุณ
ปกป้องตัวตนของคุณอย่างเต็มที่ Seedance ไม่อนุญาตให้ใช้ใบหน้ามนุษย์บน Public API ของตน โครงสร้างพื้นฐานด้านการยินยอมโดยเจ้าของข้อมูลและการยืนยันตัวตนของ HeyGen คือเหตุผลที่ Digital Twin ที่ผ่านการยืนยันของคุณสามารถปรากฏในฟุตเทจของ Seedance ได้ ในขณะที่แพลตฟอร์มอื่นไม่สามารถทำได้
จากพรอมต์เดียวสู่วิดีโอสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
Video Agent รับพรอมต์ของคุณแล้วสร้างวิดีโอสมบูรณ์จากต้นจนจบ ทั้งสคริปต์ โครงสร้าง การตัดต่อ และเสียงบรรยาย Digital Twin ของคุณจะถูกผสมผสานเข้ากับฟุตเทจ Seedance แบบภาพยนตร์โดยอัตโนมัติ กลายเป็นวิดีโอพร้อมเผยแพร่
จากสคริปต์สู่วิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์
พิมพ์พรอมต์หรือวางสคริปต์แล้ว Video Agent จะเขียนโครงเรื่อง เลือกช็อต และส่งมอบวิดีโอที่ตัดต่อเสร็จสมบูรณ์ให้
ความยาววิดีโอได้สูงสุด 3 นาทีต่อหนึ่งวิดีโอ
ยาวพอจะสื่อสารสาระสำคัญแต่สั้นพอให้คนดูไม่หลุดโฟกัสพร้อมช็อตสไตล์ภาพยนตร์จาก Seedance ที่ถูกตัดต่อรวมให้อัตโนมัติ
ใช้อวตารหลายตัวในฉากเดียว
โครงสร้างจังหวะและการตัดต่อถูกจัดการให้เรียบร้อยพร้อมเผยแพร่ได้โดยตรงไปยังทุกช่องทางโดยไม่ต้องมีงานโปรดักชันเพิ่มเติม
ยืนยันตัวตนในตัวระบบ
ทุกวิดีโอจะใช้งาน Digital Twin ที่ยืนยันตัวตนแล้วของคุณและได้รับการปกป้องด้วยโครงสร้างพื้นฐานการให้ความยินยอมแบบ first-party ของ HeyGen
สร้างเพื่อรองรับปริมาณงานโดยไม่ลดทอนคุณภาพ Video Agent ถูกออกแบบมาสำหรับทีมและครีเอเตอร์ที่ต้องการผลิตวิดีโออย่างสม่ำเสมอสำหรับแคมเปญ คอร์ส และทุกช่องทาง
สร้างวิดีโอ b-roll สไตล์ภาพยนตร์จากพรอมต์หรือรูปภาพอ้างอิง
AI Video Generator ให้คุณเข้าถึง Seedance 2.0 โดยตรงสำหรับการสร้างวิดีโอจากข้อความและรูปภาพ อธิบายฉาก อัปโหลดภาพอ้างอิง แล้วรับฟุตเทจวิดีโอคุณภาพระดับภาพยนตร์พร้อมการควบคุมเฟรมแรกและเฟรมสุดท้ายอย่างแม่นยำ
ข้อความเป็นวิดีโอ b-roll สไตล์ภาพยนตร์
อธิบายฉากที่ต้องการแล้ว Seedance จะสร้างฟุตเทจสไตล์ภาพยนตร์พร้อมการควบคุมกล้องระดับผู้กำกับและการเคลื่อนไหวที่แม่นยำตามฟิสิกส์
ใช้ภาพอ้างอิงกับฟุตเทจ
อัปโหลดภาพสินค้า ภาพสถานที่ หรือภาพอ้างอิงใดๆ แล้วรักษารูปลักษณ์ บรรยากาศ และตัวแบบให้เหมือนกันในทุกเฟรม
ควบคุมเฟรมแรกและเฟรมสุดท้าย
กำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของแต่ละซีนได้อย่างแม่นยำ แล้วให้ Seedance สร้างทุกอย่างระหว่างนั้นให้ต่อเนื่องลื่นไหลแบบไร้รอยต่อ
วิดีโอคุณภาพระดับสตูดิโอจากพรอมต์เดียว
สร้าง b-roll ที่ให้ความรู้สึกเหมือนถ่ายทำจริงในโลเคชันด้วยทีมงานครบชุด ใช้แสงแบบไดนามิก ฟิสิกส์สมจริง และการเคลื่อนกล้องแบบภาพยนตร์
การถ่ายทำ b-roll แบบภาพยนตร์ไม่ใช่เรื่องงบประมาณอีกต่อไป แต่เป็นแค่พรอมต์ เมื่อมาตรฐานสูงขึ้น ปรับแต่งความคิดสร้างสรรค์ของคุณ ใช้ Seedance 2.0 เพื่อใส่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ลงในทุกเฟรม
วิดีโอสไตล์ภาพยนตร์สำหรับทุกกรณีการใช้งาน
ตั้งแต่วิดีโอแบรนด์แบบครบชุดไปจนถึงคอนเทนต์โซเชียลที่สะดุดตา Seedance 2.0 ใน HeyGen ช่วยให้คุณได้ฟุตเทจคุณภาพระดับมืออาชีพสำหรับทุกฟอร์แมตและทุกกลุ่มผู้ชม
วิดีโอสำหรับแบรนด์และสินค้า
สร้างวิดีโอแบรนด์ครบชุดด้วย Digital Twin ของคุณนำเสนอในฉากสไตล์ภาพยนตร์ ใช้สำหรับ pitch deck การเปิดตัวสินค้า และประกาศสำคัญของบริษัทด้วยคุณภาพงานโปรดักชันที่สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ
คอนเทนต์โซเชียลและโฆษณา
สร้างช็อต b-roll และช็อตอวตารสไตล์ภาพยนตร์ที่ดึงดูดสายตา หยิบใส่ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับสินค้า สถานที่ หรือสไตล์ที่ต้องการ แล้ว Seedance จะสร้างฟุตเทจที่ตรงกับบรีฟครีเอทีฟของคุณอย่างแม่นยำ
การฝึกอบรมและการศึกษา
สร้างโมดูลการฝึกอบรมและคอนเทนต์การเรียนรู้แบบครบชุดด้วย Digital Twin ของคุณ เพียงพรอมต์เดียวก็สามารถสร้างวิดีโอที่มีโครงสร้าง ช่วยตัดต่อครบถ้วน ความยาวสูงสุด 3 นาที พร้อมฝังลงใน LMS หรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้อื่นๆ ได้ทันที
ภาวะผู้นำทางความคิดและแบรนด์
เผยแพร่อย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องขึ้นกล้องทุกครั้ง Digital Twin ที่ยืนยันตัวตนแล้วของคุณจะถ่ายทอดข้อความของคุณในฉากสไตล์ภาพยนตร์พร้อมความสมจริงและความน่าเชื่อถือในแบบที่ผู้ชมคาดหวังจากแบรนด์ส่วนตัวของคุณ
เดโมและโชว์เคสผลิตภัณฑ์
อัปโหลดภาพสินค้าของคุณแล้วสร้างฟุตเทจสไตล์ภาพยนตร์ที่ออกแบบรอบสินค้าโดยเฉพาะ แสงแบบไดนามิก การเคลื่อนไหวสมจริง หลายมุมมอง ได้คอนเทนต์สินค้าที่สะดุดตาเวลาเลื่อนฟีดโดยไม่ต้องมีสตูดิโอ ช่างภาพ หรือใช้งบโปรดักชันก้อนโต
คอนเทนต์แบบหลายคนและแบบเสวนา
วางอวตารที่ยืนยันตัวตนแล้วหลายตัวไว้ในฉากภาพยนตร์เดียวกัน สร้างคอนเทนต์บทสนทนา สัมภาษณ์ และเสวนาแบบพาเนลที่ทุกตัวละครมีใบหน้าคล้ายกันอย่างสม่ำเสมอและขยับท่าทางซิงก์กันทุกเฟรม
Seedance 2.0 ใน HeyGen คืออะไร
Seedance 2.0 คือโมเดลสร้างวิดีโอ AI ที่ถูกรวมเข้าไว้ใน HeyGen ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอสไตล์ภาพยนตร์ที่มี Digital Twin ที่ยืนยันตัวตนแล้วของคุณเคลื่อนไหวอยู่ในฟุตเทจแบบไดนามิก พร้อมมุมกล้องระดับมืออาชีพและการเคลื่อนไหวที่สมจริง
มีเครื่องมือสามอย่างใดบ้างที่ใช้ Seedance 2.0 ใน HeyGen?
Avatar Shots วาง Digital Twin ของคุณไว้ในฉากภาพยนตร์ Video Agent สร้างวิดีโอสมบูรณ์จากพรอมต์เดียว และ AI Video Generator สร้างวิดีโอ b-roll สไตล์ภาพยนตร์จากพรอมต์ข้อความหรือรูปภาพ
สามารถใช้อวตารหลายตัวในฉากเดียวกันด้วย Seedance 2.0 ได้หรือไม่
ได้ ทั้ง Avatar Shots และ Video Agent รองรับ Digital Twin ที่ยืนยันตัวตนแล้วหลายตัวในฉากภาพยนตร์เดียวกัน พร้อมการเคลื่อนไหวที่ซิงก์กันและความเหมือนตัวจริงที่สม่ำเสมอในทุกตัวละคร
Avatar Shots แตกต่างจาก AI Video Generator อย่างไร?
Avatar Shots เน้นการวาง Digital Twin ที่ยืนยันตัวตนแล้วของคุณลงในฟุตเทจ Seedance แบบภาพยนตร์พร้อมการเคลื่อนไหวและท่าทางของตัวละคร ในขณะที่ AI Video Generator ใช้พรอมต์หรือรูปภาพอ้างอิงในการสร้างฟุตเทจ b-roll แบบภาพยนตร์โดยไม่ต้องใช้อวตาร
อะไรทำให้ HeyGen เป็นแพลตฟอร์มเดียวที่มีใบหน้ามนุษย์ที่ผ่านการยืนยันใน Seedance
HeyGen มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการยินยอมโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลและการยืนยันตัวตนในตัว ทำให้ Digital Twin ที่ผ่านการยืนยันสามารถปรากฏในฟุตเทจ Seedance ได้ ซึ่งแพลตฟอร์มอื่นไม่สามารถให้ความสามารถนี้ได้
วิดีโอที่สร้างด้วย Video Agent มีความยาวได้สูงสุดเท่าไร
Video Agent สร้างวิดีโอสำเร็จรูปความยาวสูงสุด 3 นาที พร้อมโครงสร้างสคริปต์อัตโนมัติ การตัดต่อ และเสียงบรรยาย
การควบคุมเฟรมแรกและเฟรมสุดท้ายใน AI Video Generator คืออะไร
การควบคุมเฟรมแรกและเฟรมสุดท้ายช่วยให้กำหนดได้อย่างแม่นยำว่าซีนจะเริ่มและจบตรงไหน และ Seedance จะสร้างทุกอย่างระหว่างนั้นให้ต่อเนื่องกลมกลืนกันอย่างไร้รอยต่อ
สามารถใช้รูปอ้างอิงกับ Seedance 2.0 ได้ไหม
ได้แน่นอน AI Video Generator ให้คุณอัปโหลดรูปสินค้า รูปสถานที่ หรือภาพอ้างอิงอื่นๆ เพื่อคงโทนภาพ บรรยากาศ และตัวแบบให้เหมือนกันทุกเฟรมของวิดีโอที่สร้างจาก AI
Seedance 2.0 ทำงานผ่าน Avatar Shots, Video Agent และ AI Video Generator โมเดลวิดีโอ AI ที่มีความเป็นภาพยนตร์มากที่สุดในโลกอยู่ในทุกเครื่องมือที่คุณสร้าง ใช้จริงและได้คะแนนอันดับ #1 ด้านความสมจริงบน G2 Digital Twin ของคุณ อัตลักษณ์ที่ยืนยันแล้วของคุณ เรื่องราวของคุณ