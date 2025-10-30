ก่อตั้งขึ้นในปี 1843 The Economist เป็นหนึ่งในสำนักข่าวสิ่งพิมพ์ที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในโลก โดดเด่นด้านการวิเคราะห์เชิงลึก ความเข้มงวดทางบรรณาธิการ และมุมมองระดับโลก นิตยสารซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในลอนดอนฉบับนี้นำเสนอเนื้อหาด้านการเมืองระหว่างประเทศ ธุรกิจ วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ผสานการเล่าเรื่องผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ดิจิทัล พอดแคสต์ และวิดีโอเข้าด้วยกัน
เมื่อการบริโภคสื่อมีความหลากหลายรูปแบบและเป็นสากลมากขึ้น The Economist จึงมองหาวิธีขยายการเข้าถึงไปยังหลายภาษาและหลายแพลตฟอร์มโดยไม่ลดทอนคุณภาพเชิงบรรณาธิการหรือทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ผู้นำในการขับเคลื่อนความพยายามนี้คือ Ludwig Siegele Senior Editor of AI Initiatives
“งานของผมคือหาวิธีใช้ generative AI ในห้องข่าวให้ได้ผลดีที่สุด” ลุดวิกกล่าว “และมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป”
แต่พอถึงเรื่องการทำวิดีโอให้เหมาะกับแต่ละภาษา คำตอบก็ชัดเจนอย่างรวดเร็ว: HeyGen
ปลดล็อกการเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกด้วยการแปลวิดีโอด้วยพลัง AI
The Economist ผลิตวิดีโอสั้นที่มีเนื้อหาเชิงบรรณาธิการเข้มข้นออกมาอย่างต่อเนื่องสำหรับแพลตฟอร์มอย่าง Instagram, TikTok และ YouTube อย่างไรก็ตาม วิดีโอเหล่านี้เดิมเผยแพร่เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นเนื่องจากต้นทุนที่สูงและความซับซ้อนของการแปลและการผลิตวิดีโอซ้ำหลายภาษา
“ก่อนจะแปลวิดีโอ ต้นทุนมันสูงเกินไปจนยังเริ่มปล่อยสักหนึ่งหรือสองคลิปไม่ได้เลย” ลุดวิกกล่าว “แค่ทดลองทำก็ต้นทุนสูงเกินไปแล้ว”
ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อ Ludwig ได้รู้จัก HeyGen “ผมได้ยินเกี่ยวกับ HeyGen ครั้งแรกจากลูกชายของเพื่อนร่วมงานที่ออฟฟิศเบอร์ลิน” Ludwig กล่าว “เขาใช้มันแปลวิดีโอเทรนนิ่งสำหรับทีมของเขาในยุโรปตะวันออก ผมเห็นแล้วก็คิดว่า ‘สุดยอดมาก’”
ทีมเริ่มทดสอบระบบการแปลของ HeyGen กับวิดีโอสั้นสำหรับโซเชียล โดยแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน และจีนกลาง “วิธีที่เราใช้ HeyGen นั้นง่ายมาก” ลุดวิกกล่าว “เราอัปโหลดวิดีโอ ระบบจะให้คำแปลคร่าวๆ แล้วเราใช้ฟีเจอร์ตรวจปรู๊ฟเพื่อปรับให้สมบูรณ์แบบ”
ความสามารถในการพิสูจน์อักษรนั้นเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริง แพลตฟอร์มอื่นมีการแปลอัตโนมัติแต่ไม่เปิดให้ควบคุมด้านบรรณาธิการ “คุณต้องยอมอยู่ภายใต้อัลกอริทึม” ลุดวิกกล่าว “ซึ่งไม่ได้ตรงตามมาตรฐานงานข่าวของเราเสมอไป” ความสามารถของ HeyGen ในการแก้ไขคำแปลแบบอินไลน์และให้เจ้าของภาษาตรวจทาน ทำให้ The Economist รักษาน้ำเสียง ความแม่นยำ และเอกลักษณ์ของแบรนด์ไว้ได้
ผลลัพธ์เกิดขึ้นทันที วิดีโอที่แปลบางส่วนทำผลงานได้ดีกว่าต้นฉบับภาษาอังกฤษ มียอดรับชมหลายแสนครั้ง “นั่นเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับเรา” ลุดวิกกล่าว
ขยายการทดลองและปรับวัฒนธรรมภายในองค์กร
ความสำเร็จของ HeyGen ยังเป็นจุดเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมภายในห้องข่าวด้วย “เป้าหมายของผมคือทำให้เพื่อนร่วมงานหันมาใช้เทคโนโลยีนี้จริงๆ” ลุดวิกกล่าว “ทุกคนเข้าถึงได้ แต่การเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์นั้นไม่ง่าย เครื่องมืออย่าง HeyGen ช่วยให้เรื่องนี้ง่ายขึ้น เพราะผลลัพธ์มันชัดเจนในตัวเอง”
เดโมช่วงแรกครั้งหนึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ “ครั้งแรกที่ผมเห็นบรรณาธิการของเราคนหนึ่งพูดภาษาฝรั่งเศสได้คล่อง มันทำให้ผมทึ่งมาก” ลุดวิกเล่า “การขยับปากตรงกับเสียง น้ำเสียงเหมือนกันทุกอย่าง ดูเหมือนของจริงมาก”
ความสมจริงของการแปลด้วย HeyGen ช่วยให้ทีมข่าวของ The Economist มอง AI ไม่ใช่แค่ของใหม่ให้ลองเล่น แต่เป็นเครื่องมือทำงานในห้องข่าวอย่างแท้จริง ความน่าเชื่อถือนั้นได้เปิดโอกาสให้ทดลองรูปแบบใหม่ๆ ได้มากขึ้น
หลังจากนั้นทีมงานได้เริ่มทดสอบคอนเทนต์อธิบายแบบใช้อวตาร โดยใช้ภาพของนักคิดในประวัติศาสตร์มาสร้างชีวิตชีวาด้วยการเคลื่อนไหวและเสียงบรรยายที่สร้างจาก AI โปรเจกต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ใหม่เกี่ยวกับลัทธิเสรีนิยมที่ออกแบบใหม่ให้แนวคิดทางประวัติศาสตร์ถูกถ่ายทอดในรูปแบบภาพได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
“อนาคตของวงการสื่อคือความลื่นไหล” ลุดวิกกล่าว “คุณเขียนบทความ จากนั้นเปลี่ยนให้กลายเป็นวิดีโอ แล้วต่อเป็นเสียง ผู้บริโภคเป็นคนเลือกเองว่าจะรับชมในรูปแบบไหน” HeyGen ช่วยทำให้วิสัยทัศน์นั้นจับต้องได้โดยไม่ต้องปรับเวิร์กโฟลว์การผลิตของ The Economist ครั้งใหญ่
พลิกโฉมวงการสื่อด้วยวิดีโอ AI หลายภาษา
นับตั้งแต่เริ่มใช้ HeyGen The Economist ได้ปลดล็อกความสามารถด้านหลายภาษารูปแบบใหม่ ขยายการเข้าถึงผู้ชม และยืนยันความคุ้มค่าของการลงทุนในงานสื่อสารมวลชนที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ยอดการเข้าชมวิดีโอเพิ่มขึ้นวิดีโอที่แปลบางส่วนมียอดเข้าชมหลายแสนครั้ง เทียบเท่าหรือสูงกว่าวิดีโอต้นฉบับภาษาอังกฤษ
- ปลดล็อกการทำโลคัลไลซ์: เป็นครั้งแรกที่ The Economist สามารถทดลองทำวิดีโอหลายภาษาขนาดใหญ่ได้ “มันเพิ่งจะเป็นไปได้ก็เพราะต้นทุนลดลงมากพอจนการทดลองทำได้จริง” ลุดวิกกล่าว
- คุณภาพงานบรรณาธิการคงเดิม: ฟีเจอร์ตรวจปรู๊ฟของ HeyGen เปิดโอกาสให้เจ้าของภาษาปรับแต่งคำแปลให้แม่นยำ พร้อมรักษามาตรฐานงานบรรณาธิการระดับสูงของ The Economist
นอกเหนือจากตัวชี้วัดแล้ว ผลกระทบต่อผู้คนก็มีความหมายไม่แพ้กัน “การใช้ HeyGen เพื่อสร้างวิดีโอระดับมืออาชีพเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมาก” ลุดวิกกล่าว “สุดท้ายแล้วคุณจะสามารถพูดได้ว่า ‘ฉันสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเอง’ มันช่วยให้คุณทำสิ่งที่ปกติแล้วคุณอาจไม่มีโอกาสได้ทำ”
ทุกวันนี้ The Economist ยังคงต่อยอดความสามารถด้าน AI ของตัวเองในงานวิดีโอ การแปล และการผลิตเนื้อหาบรรณาธิการ สำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องมือในลักษณะเดียวกัน คำแนะนำของเขานั้นเรียบง่าย
“ถ้าคุณสนใจ HeyGen แค่ลองใช้ดู” ลุดวิกกล่าว “อัปโหลดวิดีโอ ทดสอบการแปล ลองเล่นกับการพิสูจน์อักษร แล้วคุณจะเห็นเองว่าเทคโนโลยีนี้ทรงพลังและเข้าถึงได้ง่ายแค่ไหน”