TechMix เป็นผู้นำระดับโลกด้านโภชนาการสุขภาพสัตว์ มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเสริมการดูแลสัตว์ในช่วงที่เผชิญความเครียด เช่น การคลอด การหย่านม การขนส่ง และสภาพอากาศที่แปรปรวน กลุ่มผลิตภัณฑ์ครอบคลุมโคนม โคเนื้อ สุกร และสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขและม้า โดยการสร้างคอนเทนต์ให้ความรู้เพื่อช่วยให้เกษตรกรและพาร์ตเนอร์ด้านการจัดจำหน่ายเข้าใจประโยชน์และวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง TechMix มุ่งยกระดับสุขภาพและความยั่งยืนของปศุสัตว์ทั่วโลก
เพื่อเชื่อมช่องว่างด้านภาษาและการเรียนรู้ระหว่าง TechMix กับพันธมิตรจัดจำหน่ายต่างประเทศ TechMix จึงเลือกใช้ HeyGen เพื่อสร้างคอนเทนต์วิดีโอแบบโลคัลไลซ์ที่น่าสนใจ ช่วยสนับสนุนการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตนอย่างต่อเนื่อง
สร้างระบบหลายภาษาที่เป็นหนึ่งเดียวกัน
ก่อนหน้านี้ TechMix เผชิญความท้าทายในการให้ความรู้แก่พาร์ทเนอร์ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องรับมือกับอุปสรรคด้านภาษาและการขาดแคลนเครื่องมือการเรียนรู้แบบไดนามิก วิธีการแบบเดิมต้องพึ่งพาเอกสารตัวอักษรและการบอกต่อกันปากต่อปาก ซึ่งมักไม่สามารถให้คำแนะนำเชิงภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ TechMix จึงต้องการวิธีการใหม่เพื่อให้พาร์ทเนอร์ในแต่ละประเทศสามารถเข้าถึงสื่อการฝึกอบรมคุณภาพสูงที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่นได้
“สิ่งที่เราต้องการคือเครื่องมือที่ช่วยดึงดูดพันธมิตรจัดจำหน่ายต่างประเทศของเรา ขจัดอุปสรรคด้านภาษา และเปิดโอกาสให้พวกเขาเข้าถึงความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่ทั้งสนุกและดูเป็นมืออาชีพ” จอห์น ซูแคนสกี ผู้ประสานงานฝ่ายการตลาดที่ TechMix กล่าว
ด้วยการใช้ HeyGen ทำให้ TechMix เริ่มเปลี่ยนวิดีโอผลิตภัณฑ์และวิดีโอการเรียนรู้ที่มีอยู่ให้กลายเป็นคอนเทนต์แบบไดนามิกที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่น โดยใช้อวตารและการแปลภาษา วิดีโอเหล่านี้ถูกนำเสนอเป็นภาษาท้องถิ่นของพาร์ทเนอร์ ช่วยให้สื่อสารได้ชัดเจนและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
TechMix ยังมองเห็นพลังของการทำให้คอนเทนต์ด้านการเรียนรู้มีความน่าสนใจมากขึ้น ในอุตสาหกรรมของพวกเขา การอบรมที่มีแต่ตัวหนังสือจำนวนมากไม่เพียงพอ พวกเขาจำเป็นต้องมั่นใจว่าพันธมิตรด้านการจัดจำหน่ายเข้าใจตัวสินค้าอย่างถ่องแท้ และรู้สึกตื่นเต้นพร้อมได้รับพลังในการถ่ายทอดความรู้ให้กับทีมของตน
“เรารู้ว่าการให้แค่เนื้อหาที่เป็นตัวหนังสืออย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทำให้พาร์ตเนอร์มีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ” จอห์นกล่าว “ด้วยอวตารของ HeyGen เราสามารถสร้างคอนเทนต์ที่ให้ข้อมูลครบถ้วน สนุก และโต้ตอบได้ ทำให้การเรียนรู้มีความไดนามิกและน่าสนใจมากขึ้น”
อวตารที่ปรับแต่งได้และเวิร์กโฟลว์การสร้างวิดีโอ
ด้วยความที่มีพาร์ทเนอร์ด้านการจัดจำหน่ายอยู่ในหลายประเทศ TechMix จึงต้องการโซลูชันที่ช่วยให้ขยายการผลิตคอนเทนต์ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมืออวตารของ HeyGen ทีมงานจะถ่ายทำวิดีโอทีมเทคนิคในสตูดิโอ บันทึกคำอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์เฉพาะด้าน เช่น การดูแลภาวะเครียดในลูกวัว จากนั้นจึงแปลงวิดีโอเหล่านี้ให้เป็นอวตาร และแปลเป็นหลายภาษาโดยใช้ความสามารถด้านการแปลของ HeyGen
“ด้วยการใช้อวตาร เราไม่จำเป็นต้องถ่ายทำวิดีโอจริงอีกต่อไป ซึ่งไม่เพียงช่วยประหยัดเวลา แต่ยังช่วยลดความกดดันให้กับทีมงานที่ไม่ถนัดการอยู่หน้ากล้องด้วย” จอห์นอธิบาย “ตอนนี้พวกเขาแค่ส่งสคริปต์มาให้ แล้วเราก็ดำเนินการที่เหลือทั้งหมดเบื้องหลังเอง”
เมื่อแปลเสร็จแล้ว ทีมงานของ TechMix จะทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ต่างประเทศเพื่อปรับแต่งคอนเทนต์ให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่เฉพาะ ทำให้เนื้อหาที่แปลออกมาดูเป็นธรรมชาติสำหรับกลุ่มเป้าหมายในท้องถิ่น ด้วยแพลตฟอร์มของ HeyGen ทำให้ TechMix สามารถส่งมอบวิดีโอการศึกษาแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละพาร์ทเนอร์ได้ ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรอย่างมาก พร้อมคงมาตรฐานคุณภาพในระดับสูงไว้ได้
“HeyGen ช่วยให้เราสร้างคลังวิดีโอการศึกษาไว้ให้พาร์ทเนอร์เข้าถึงได้ง่ายทุกเมื่อที่ต้องการ ซึ่งช่วยเสริมความมั่นใจและองค์ความรู้ที่พวกเขาต้องใช้ในการขายผลิตภัณฑ์ของเราเป็นภาษาท้องถิ่นของตนเอง” จอห์นกล่าว
พลิกโฉมการสื่อสารกับพาร์ตเนอร์ระดับนานาชาติของ TechMix
การใช้ HeyGen ของ TechMix ช่วยปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ภายในและเสริมความแข็งแกร่งให้กับความสัมพันธ์กับพาร์ตเนอร์จัดจำหน่ายทั่วโลก ด้วยการทำให้คอนเทนต์ด้านการเรียนรู้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น เข้าใจได้มากขึ้น และน่าสนใจยิ่งขึ้น ส่งผลให้ตัวแทนจัดจำหน่ายมีความมั่นใจมากขึ้นในการทำการตลาดและการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ของ TechMix นำไปสู่ยอดขายที่เพิ่มขึ้นและความร่วมมือที่แน่นแฟ้นยิ่งกว่าเดิม
ด้วยแผนการขยายการใช้งาน HeyGen ในตลาดสหรัฐฯ และยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับพนักงานในฟาร์มโคและฟาร์มสุกร TechMix กำลังกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่ทีมงานทั้งในต่างประเทศและในประเทศของตนได้รับพลังจากเครื่องมือ AI ล้ำสมัย
คุณสมบัติเด่น:
- การเรียนรู้แบบโต้ตอบ: อวตารของ HeyGen ช่วยให้การฝึกอบรมตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกมีความไดนามิกและน่าสนใจ ทำให้พวกเขาไม่ใช่แค่ผู้รับข้อมูลแบบเฉยๆ แต่มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในกระบวนการเรียนรู้
- การปรับเนื้อหาให้เหมาะกับแต่ละภูมิภาคได้อย่างยืดหยุ่น: ด้วยความสามารถด้านหลายภาษาของ HeyGen ทำให้ TechMix สามารถขยายคอนเทนต์การฝึกอบรมเพื่อรองรับตลาดระดับโลกที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น
- ความยืดหยุ่นในการปรับแต่ง: TechMix ใช้ประโยชน์จากอวตารและเวิร์กโฟลว์วิดีโอที่ปรับแต่งได้ของ HeyGen ได้อย่างเต็มที่ ทำให้สามารถสร้างคอนเทนต์การเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของผู้ชมแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
ด้วย HeyGen ทำให้ TechMix อยู่ในตำแหน่งที่จะพลิกโฉมวิธีการทำการตลาดและการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพสัตว์ทั่วโลก โดยการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือสื่อสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI TechMix ไม่เพียงยกระดับประสบการณ์ด้านการเรียนรู้ให้กับพาร์ตเนอร์ผู้จัดจำหน่ายเท่านั้น แต่ยังสร้างช่องทางการสื่อสารที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยผลักดันความสำเร็จในแต่ละตลาด