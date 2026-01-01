Tamer Abdel เป็นนักเทคโนโลยีและผู้ประกอบการตลอดชีวิตที่มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี และเป็นผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ The AI Department บริษัทบริการ AI แบบครบวงจรที่ช่วยให้ธุรกิจนำ AI ไปใช้ในด้านการตลาด การปฏิบัติงาน ระบบอัตโนมัติ และวิดีโอ
แม้ว่าบริษัทจะให้บริการครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรมตั้งแต่เฮลท์แคร์ กฎหมาย ไปจนถึงยานยนต์ แต่ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์กลับกลายเป็นหนึ่งในสายงานที่เติบโตเร็วที่สุด ปัจจุบัน The AI Department ทำงานร่วมกับนายหน้าและตัวแทนอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 100 ราย ช่วยให้พวกเขาสร้างแบรนด์บุคคลให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นผ่านวิดีโอ AI อย่างสม่ำเสมอ
"จริงๆ แล้วเราจับคู่ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์เข้ากับงานและผลลัพธ์ที่ต้องการ" ทาเมอร์กล่าว "แทนที่จะติดตั้งเครื่องมือ AI จำนวนมาก คุณแค่ติดตั้งแผนก AI แบบรวมศูนย์เพียงแผนกเดียว"
แนวคิดนั้นเป็นตัวกำหนดทุกสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้น โดยเฉพาะวิดีโอ
เปลี่ยนการสร้างวิดีโอให้เป็นกระบวนการที่ทำซ้ำได้
ตามที่ Tamer กล่าว ลูกค้าแทบทุกคนอยากคุยเรื่องวิดีโอก่อนเป็นอันดับแรก
"ผมคงบอกได้ว่าประมาณ 90% ของลูกค้าของเรา พอเข้ามาแล้วสิ่งแรกที่อยากคุยมากที่สุดก็คือเรื่องการตลาด" เขากล่าว
ปัญหาไม่ใช่การขาดไอเดีย แต่คือทุกอย่างที่ต้องทำก่อนที่ใครสักคนจะกดบันทึกวิดีโอ
"คุณจดไว้ในปฏิทินแล้วว่าวันพฤหัสบดีบ่าย 1 โมง แต่พอถึงเช้าวันพฤหัสฯ คุณก็เอาแต่มองช่องเวลา บ่ายโมง นั้นแล้วส่ายหัว" ทาเมอร์กล่าว
แม้แต่มืออาชีพพอถึงเวลานั่งลงเพื่อเริ่มอัดจริงๆ ความกดดันก็ยังไม่หายไป
“พอคุณรวบรวมความกล้าลงมือสร้างวิดีโอนั้นจริงๆ คุณต้องอัดใหม่ 10 หรือ 15 รอบแค่เพื่อให้ได้ช็อตที่สมบูรณ์แบบ เพราะความกังวลทั้งหมดที่สะสมอยู่” เขากล่าว
สำหรับมืออาชีพที่ยุ่งและกำลังบริหารธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้ว การอัดวิดีโอกลายเป็นงานอีกอย่างที่ไม่มีวันได้ขึ้นไปอยู่ลำดับต้นๆ ของสิ่งที่ต้องทำ
"ข้อเสนอของเราง่ายมาก" ทาเมอร์กล่าว "ไม่ต้องเสียเวลาและกังวลกับการอัดวิดีโออีกต่อไป เราจัดการทุกอย่างให้ทั้งหมด"
ทีมของเขาสร้างอวตารให้ลูกค้าแต่ละรายเพียงครั้งเดียว จากนั้นดูแลทั้งการเขียนสคริปต์ การผลิต การตัดต่อ และการเผยแพร่ ผลลัพธ์ชัดเจนเป็นพิเศษในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
"เรามีเอเจนต์มากกว่า 100 รายแค่ในเมืองเล็กๆ ของเราที่กำลังทำงานร่วมกับเราอยู่" ทาเมอร์กล่าว "พอมีนายหน้าคนหนึ่งเริ่มใช้ แล้วทุกคนได้เห็นคอนเทนต์ ทุกคนก็อยากทำตาม"
แทนที่จะโพสต์สัปดาห์ละครั้งหรือเดือนละครั้ง ตอนนี้เอเจนต์เผยแพร่อย่างสม่ำเสมอ
“คนที่เคยโพสต์สัปดาห์ละครั้งหรือเดือนละครั้ง ตอนนี้สามารถโพสต์ได้ทุกวันตลอดสัปดาห์แล้ว” ทาเมอร์กล่าว
สร้างเวิร์กโฟลว์นายหน้าที่ขยายการเติบโตได้
แทนที่จะให้โบรกเกอร์ต้องเรียนรู้แพลตฟอร์มการตลาดอีกตัว The AI Department จึงสร้างเวิร์กโฟลว์คอนเทนต์แบบครบวงจรรอบ HeyGen
เอเจนต์เข้าสู่ระบบแดชบอร์ดที่เต็มไปด้วยไอเดียคอนเทนต์ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น อัปเดตตลาด ผู้ซื้อบ้านครั้งแรก อินไซต์เกี่ยวกับย่านที่อยู่อาศัย และความรู้เรื่องการเป็นเจ้าของบ้าน
เลือกหัวข้อที่ต้องการ จากนั้น AI จะสร้างสคริปต์แบบเฉพาะบุคคลในน้ำเสียงของตัวเอง และ HeyGen จะสร้างวิดีโอเวอร์ชันแรกให้ทันที
จากนั้นบรรณาธิการของแผนก AI จะตรวจทานวิดีโอทุกชิ้น ทำการตรวจสอบคุณภาพ เพิ่มภาพประกอบและฟุตเทจ B-roll และเตรียมเวอร์ชันสุดท้ายสำหรับเผยแพร่
"เรามีผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่เป็นคนกำหนดรสนิยมอยู่เบื้องหลังวิดีโอทุกชิ้น" ทาเมอร์กล่าว "ไม่มีวิดีโอไหนที่ถูกสร้างขึ้นแล้วเผยแพร่อัตโนมัติทันที พวกเขาเป็นคนตัดต่อ และการตัดต่อเหล่านั้นอ้างอิงจากผลลัพธ์ที่ลูกค้าต้องการ"
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา Tamer อธิบายเวิร์กโฟลว์นี้ว่าเป็นโมเดล 80/20
"เวิร์กโฟลว์ทำงาน 80% ของทั้งหมด แล้วอีก 20% ที่เหลือเป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญมนุษย์"
เมื่อ HeyGen พัฒนาต่อเนื่อง ความสมดุลนั้นก็เปลี่ยนไป
"ตอนนี้เราเริ่มขยับไปที่สัดส่วนประมาณ 90/10 แล้ว"
ด้วยการเก็บขั้นตอนการผลิตส่วนใหญ่อยู่ใน HeyGen ทีมของเขาสามารถส่งมอบวิดีโอที่ดูมืออาชีพได้เร็วขึ้นพร้อมใช้เวลาน้อยลงในการย้ายโปรเจกต์ไปมาระหว่างเครื่องมือตัดต่อหลายตัว
สร้างความเชื่อมั่นแทนการไล่ตามยอดวิว
สำหรับ Tamer แล้ว ความสำเร็จไม่ได้วัดจากยอดวิว แต่วัดจากความไว้วางใจ
"ปกติเราไม่ได้โฟกัสที่การเพิ่มยอดวิว" เขากล่าว "เราโฟกัสที่การสร้างความเชื่อใจ"
แนวคิดนั้นเป็นตัวกำหนดทุกคอนเทนต์ที่ทีมของเขาสร้างขึ้น แทนที่จะวิ่งตามกระแส แผนก AI ช่วยให้ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์เผยแพร่อัปเดตตลาด วิดีโอให้ความรู้ อินไซต์เกี่ยวกับชุมชน และคำตอบสำหรับคำถามยอดฮิตของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ทำให้พวกเขาถูกมองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นที่น่าเชื่อถือ
“ความเชื่อใจคือสกุลเงินที่เกิดขึ้นก่อนการทำธุรกรรม” ทาเมอร์กล่าว
นับตั้งแต่เริ่มใช้ HeyGen แผนก AI ได้ผลิตวิดีโอไปแล้วมากกว่า 1,500 รายการ พร้อมให้บริการลูกค้าที่ใช้งานอยู่มากกว่า 100 ราย แต่ละรายได้รับวิดีโอประมาณ 15 รายการต่อเดือน รวมเป็นวิดีโอที่เผยแพร่มากกว่า 100 รายการต่อวันในกลุ่มลูกค้าทั้งหมด
ผลลัพธ์ไม่ได้มีแค่ความสม่ำเสมอ ลูกค้าที่เคยใช้เงินเดือนละ $3,000 ถึง $5,000 กับการผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิม ตอนนี้สามารถสร้างคอนเทนต์ได้มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในต้นทุนเพียงเศษเสี้ยวเดิม
"ด้วย HeyGen เราสามารถเข้าไปทำงานได้ด้วยต้นทุนเพียงเล็กน้อยและสร้างวิดีโอคุณภาพสูงได้มากขึ้นอีกมากมาย" ทาเมอร์กล่าว
แต่สำหรับเขาแล้ว สิ่งที่ได้มากที่สุดไม่ใช่เรื่องการเงิน
"สิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่มืออาชีพทุกคนอยากได้ยินก็คือพวกเขาจะไม่ต้องอัดวิดีโออีกต่อไปเลย" เขากล่าว
แทนที่จะเสียเวลาไปกับการถ่ายทำ เอเจนต์สามารถโฟกัสกับการดูแลลูกค้าได้เต็มที่ พร้อมสร้างแบรนด์ส่วนตัวอย่างต่อเนื่องผ่านวิดีโอ