เมื่อต้องวิจัยและคาดการณ์อย่างแม่นยำว่ายาใหม่จะมีปฏิกิริยาอย่างไรภายในร่างกายมนุษย์ เครื่องมือจึงมีบทบาทสำคัญในการลดระยะเวลาและอัตราความล้มเหลว นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์จำลองทางเภสัชกรรมเข้ามาช่วย รองรับทั้งการค้นพบยาใหม่ การวิจัยพัฒนา และการยื่นขออนุมัติต่อหน่วยงานกำกับดูแล
เราได้พูดคุยกับหนึ่งในบริษัทที่พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการจำลองหลากหลายรูปแบบ ใช้สำหรับคาดการณ์พฤติกรรมของยาเมื่ออยู่ในร่างกายและฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยการคาดการณ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น นักวิจัยจึงสามารถโฟกัสกับการพัฒนาวิธีรักษาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการที่เดิมมีต้นทุนสูงและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ทีมงานของพวกเขามุ่งสร้างคอนเทนต์และเครื่องมือที่ไม่เพียงให้ความรู้ แต่ยังช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้ใช้เชี่ยวชาญในโปรโตคอลการทดลองทางคลินิกและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
ด้วยความช่วยเหลือจาก HeyGen ทีมผลิตซอฟต์แวร์จำลองสถานการณ์สามารถลดระยะเวลาส่งมอบวิดีโอลงได้ครึ่งหนึ่ง ยกระดับวิดีโอที่ใช้ในการให้คำปรึกษาและการฝึกอบรมได้อย่างมีนัยสำคัญ HeyGen มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ทีมผลักดันขีดจำกัดของเทคโนโลยีและงานวิจัยที่ช่วยชีวิต เร่งกระบวนการพัฒนายา และมีส่วนร่วมในการค้นพบแนวทางการรักษาแบบพลิกวงการ
ความท้าทาย
ความท้าทายที่ทีมโปรดักชันของพวกเขาเผชิญคือค่าใช้จ่ายที่สูงและเวลาจำนวนมากที่ต้องใช้ในการผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิม
ทีมงานผลิตโมดูลการฝึกอบรมแบบจำลองสถานการณ์สำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ แต่ละโมดูลมีวิดีโอ 50 ถึง 100 วิดีโอ ซึ่งต้องใช้เวลาสูงสุดถึงสองสัปดาห์ต่อหนึ่งโมดูลในการหาโลเคชัน จ้างทีมโปรดักชัน และดูแลกระบวนการถ่ายทำและตัดต่อ
ก่อนเริ่มทำงานกับ HeyGen ทีมโปรดักชันต้องเผชิญกับคอขวดที่กินเวลาในขั้นตอนการถ่ายทำและตัดต่อ เช่น การออกเสียงคำศัพท์ทางการแพทย์และชื่อยาที่ซับซ้อนผิด ซึ่งมักทำให้ต้องเสียเวลาและงบประมาณเพิ่มขึ้นในการถ่ายทำวิดีโอโมดูลใหม่ นอกจากนี้ทีมของเขายังต้องเจอกับทางเลือกที่ไม่มีใครชนะเมื่อต้องแปลคอนเทนต์สำหรับลูกค้าต่างประเทศ คือเพิ่มงบประมาณเป็นสองเท่าเพื่อใช้ฟีเจอร์พากย์เสียงหลายภาษาที่เลียนแบบเสียงนักแสดงได้ไม่สมจริง หรือเพิ่มเวลาอีก 5 สัปดาห์เพื่อถ่ายทำใหม่ในอีกหนึ่งภาษา
เพื่อแก้ปัญหากระบวนการที่ซับซ้อนและมีต้นทุนสูงนี้ พวกเขาจึงหันมาใช้ HeyGen
โซลูชัน
ด้วยอวตารเสมือนจริงของ HeyGen ทีมโปรดักชันไม่จำเป็นต้องถ่ายทำโมดูลซ้ำอย่างต่อเนื่องอีกต่อไป แต่ได้สร้างการเชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์รูปแบบใหม่ระหว่าง HeyGen's API กับเครื่องมือจัดการคอนเทนต์ของตน ทำให้ผู้ใช้สามารถแทรกอวตารเสมือนจริงลงในโมดูลวิดีโอได้
ตัวอย่างเช่น แทนที่จะต้องลำบากหานักแสดงที่มีพื้นฐานด้านการแพทย์ พวกเขาสามารถเขียนสคริปต์สำหรับอวตารใน HeyGen เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการออกเสียงคำศัพท์ทางการแพทย์และชื่อยาต่างๆ ที่ซับซ้อนนั้นถูกต้องแม่นยำ
นอกจากนี้ยังสามารถสลับภาษาได้ภายในไม่กี่นาทีด้วยฟีเจอร์แปลงข้อความเป็นเสียงของ HeyGen ช่วยให้ธุรกิจปรับวิดีโอให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่นได้มากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง
ก่อนหน้านี้ทีมโปรดักชันต้องใช้เวลาถึงห้าสัปดาห์ในการทำขั้นตอนการบันทึกเสียงให้ครบทุกภาษา แต่เมื่อใช้ HeyGen ขั้นตอนทั้งหมดถูกย่นเหลือเพียง หนึ่งวัน.
ผลลัพธ์
หลังจากใช้ HeyGen เพียง 3 เดือน ทีมผลิตของพวกเขาเห็นการลดต้นทุนการผลิตอย่างมีนัยสำคัญและประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน
- พวกเขาลดเวลาในการส่งมอบวิดีโอลงได้ 50% จาก 12 สัปดาห์เหลือ 6 สัปดาห์ ด้วยการตัดความจำเป็นในการถ่ายทำใหม่ การต่อวิดีโอ หรือการใส่เอฟเฟกต์เพิ่มเติมเพื่อให้ตรงกับแต่ละภาษาออกไป ประสิทธิภาพนี้ทำให้ทีมสามารถรับงานได้มากขึ้นและขยายฐานลูกค้าได้โดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนทีม
- ตอนนี้ทีมของพวกเขาสามารถโอนงานโปรดักชันในสตูดิโอมาให้ HeyGen ดูแลได้ ทำให้ทีมลดต้นทุนสตูดิโอโปรดักชันลงได้ถึง 80%.
“ถ้าต้องการลดต้นทุนและเร่งกระบวนการพัฒนาคอนเทนต์ HeyGen คือคำตอบของคุณ เมื่อซอฟต์แวร์พัฒนาต่อเนื่อง อวตารก็ยิ่งสมจริงมากขึ้น เราเคยลองใช้คู่แข่งรายอื่น แต่อวตารที่ใช้ไม่สมจริงเท่าที่เห็นตอนใช้ HeyGen และประสิทธิภาพก็ยังสู้ไม่ได้ ด้วย HeyGen แทบจะแยกไม่ออกเลยว่าเป็นอวตาร และลูกค้าของเรายังรู้สึกว่าได้รับคุณค่าเท่าเดิม”
ผู้อำนวยการฝ่ายส่งมอบด้านเทคนิคที่ Simulations Software