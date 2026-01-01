ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 Rosetta Stone ใช้เทคโนโลยีแบบคลาวด์เพื่อช่วยให้ผู้เรียนทุกคนสามารถอ่าน เขียน และพูดได้มากกว่า 30 ภาษา ในการทำโฆษณาให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่น Rosetta Stone ใช้เทคโนโลยีการแปลวิดีโอ AI ของ HeyGen เพื่อแปลครีเอทีฟโฆษณาเป็นภาษาสเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน และอิตาลี
ด้วย HeyGen พวกเขาสามารถขยายการโฆษณาแบบชำระเงินไปยังตลาดเพิ่มเติมได้อย่างคุ้มค่า และสร้างอัตราการมีส่วนร่วมและอัตราการแปลงที่สูงขึ้น:
- ลดเวลาและต้นทุนการผลิตลง 75% เมื่อเทียบกับการแปลแบบทำเอง
- อัตราการคลิกผ่านสูงขึ้น 13% สำหรับเวอร์ชันที่แปลและปรับให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่น
- อัตราการแปลงยอดขายเพิ่มขึ้น 9% จากผู้ชมที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ
- ผลตอบแทนจากค่าโฆษณา (ROAS) เพิ่มขึ้น 5 เท่าในตลาดภาษาสเปน ฝรั่งเศส และเยอรมัน