HeyGen สอนให้ Rosetta Stone แปลภาษาด้วยวิดีโอ AI ได้อย่างไร

อุตสาหกรรม:องค์กร
แผนก:การแปลภาษา
สถานที่:🌍 แฮร์ริสันเบิร์ก รัฐเวอร์จิเนีย
แปลวิดีโอได้ในไม่กี่คลิก

ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 Rosetta Stone ใช้เทคโนโลยีแบบคลาวด์เพื่อช่วยให้ผู้เรียนทุกคนสามารถอ่าน เขียน และพูดได้มากกว่า 30 ภาษา ในการทำโฆษณาให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่น Rosetta Stone ใช้เทคโนโลยีการแปลวิดีโอ AI ของ HeyGen เพื่อแปลครีเอทีฟโฆษณาเป็นภาษาสเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน และอิตาลี

ด้วย HeyGen พวกเขาสามารถขยายการโฆษณาแบบชำระเงินไปยังตลาดเพิ่มเติมได้อย่างคุ้มค่า และสร้างอัตราการมีส่วนร่วมและอัตราการแปลงที่สูงขึ้น:

  • ลดเวลาและต้นทุนการผลิตลง 75% เมื่อเทียบกับการแปลแบบทำเอง
  • อัตราการคลิกผ่านสูงขึ้น 13% สำหรับเวอร์ชันที่แปลและปรับให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่น
  • อัตราการแปลงยอดขายเพิ่มขึ้น 9% จากผู้ชมที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ
  • ผลตอบแทนจากค่าโฆษณา (ROAS) เพิ่มขึ้น 5 เท่าในตลาดภาษาสเปน ฝรั่งเศส และเยอรมัน

