Roberto Meza เป็นเจ้าของ Meza Mortgage Consulting บริษัทนายหน้าจำนองที่ให้บริการลูกค้าทั่วสหรัฐฯ โดยเน้นที่รัฐฟลอริดาและเทนเนสซี Roberto ช่วยผู้ซื้อบ้าน นักลงทุน และชาวต่างชาติในการจัดหาเงินกู้สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์
ลูกค้าจำนวนมากของเขามาจากลาตินอเมริกา ทำให้การให้ความรู้เป็นส่วนสำคัญในทุกการสนทนา แนวทางที่เน้นการให้ความรู้นี้ทำให้เขาหันมาใช้วิดีโอโดยธรรมชาติ เขาต้องการให้ความรู้แก่ผู้ซื้อและวางตำแหน่งบริษัทของเขาให้เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
"ผมไม่ชอบวิดีโอเลย ผมเกลียดการต้องอยู่หน้ากล้อง แต่ในสภาพแวดล้อมทุกวันนี้ เราเห็นว่าหลายบริษัทที่รายได้ยังสู้เราไม่ได้ กำลังแย่งส่วนแบ่งการตลาดไปเพราะอยู่บนโซเชียลมีเดียตลอดเวลา ใช้วิดีโอในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา" โรแบร์โตกล่าว "และนั่นก็ทำให้เราต้องกระโดดขึ้นรถคันเดียวกัน"
เขารู้ว่าวิดีโอมีความสำคัญ แต่ทุกครั้งที่พยายามสร้างวิดีโอกลับกลายเป็นแหล่งความเครียดมากกว่าเป็นเครื่องมือในการเติบโต
แทนที่จะฝืนตัวเองให้ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอ Roberto ใช้ HeyGen เพื่อสร้างวิดีโออวตารสมจริงเผยแพร่ความเชี่ยวชาญของเขาอย่างสม่ำเสมอ ทำให้สามารถโฟกัสเวลาไปกับการบริหารธุรกิจได้เต็มที่
ลดปัญหาปวดหัวเรื่องการโปรดักชันด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ทำซ้ำได้
ก่อนใช้ HeyGen การผลิตวิดีโอการศึกษาแม้จะเป็นคลิปสั้นๆ ก็เป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน แม้จะลงทุนซื้ออุปกรณ์และจ้างตัดต่อแล้ว อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดก็ยังไม่เปลี่ยนไป
"ตอนแรกมีแค่ผมกับกล้องตัวหนึ่งที่จ่ายเงินไปพันดอลลาร์ ผมอัดวิดีโอสั้นแค่ 30 วินาที แต่ต้องใช้เวลาตั้งสองชั่วโมงกว่าจะทำสคริปต์ให้เป๊ะและไม่พลาดเลย จากนั้นยังต้องมาตัดต่อซึ่งก็ใช้เวลาอีก สุดท้ายผมต้องจ้างคนมาช่วย ทั้งกระบวนการยาวนานและมีค่าใช้จ่ายสูงมาก" โรแบร์โตกล่าว
แม้จะลงทุนซื้ออุปกรณ์และจ้างคนตัดต่อแล้ว อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดก็ยังไม่เปลี่ยนไป
"ภาระหลักของผมจริงๆ ไม่ใช่เรื่องค่าใช้จ่าย สิ่งที่หนักที่สุดคือการต้องอยู่หน้ากล้อง มันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผม ซึ่งผมไม่รู้สึกสบายใจเลย" เขากล่าว
ความซับซ้อนของเวิร์กโฟลว์ทำให้การทำงานให้สม่ำเสมอแทบเป็นไปไม่ได้ เป้าหมายของเขาคือเผยแพร่วิดีโอการศึกษา 3 วิดีโอต่อสัปดาห์ แต่ในความเป็นจริงเขากลับผลิตได้เพียงประมาณ 1 วิดีโอทุกๆ 3 สัปดาห์
สร้างระบบการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI
เมื่อ Roberto เริ่มค้นคว้าเกี่ยวกับอวตาร AI เขาใช้วิธีตัดสินใจแบบเดียวกับที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน คือเปรียบเทียบตัวเลือกต่างๆ
เขาสมัครใช้งานแพลตฟอร์มอวตาร 3 แห่งก่อนตัดสินใจเลือกตัวที่เหมาะกับธุรกิจของเขามากที่สุด
“กับ HeyGen ฉันรู้สึกสบายใจที่สุด จัดการได้ง่ายกว่า และอินเทอร์เฟซผู้ใช้ก็เป็นมิตรอย่างมาก” เขากล่าว
ทุกวันนี้เวิร์กโฟลว์ของเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
ทุกวันนี้ Roberto เขียนสคริปต์ของตัวเอง บันทึกเสียงบรรยายด้วยเสียงของเขาเอง และผู้จัดการโซเชียลมีเดียของเขาใช้ HeyGen เพื่อสร้างวิดีโอฉบับสมบูรณ์
"ทุกอย่างทำใน HeyGen 100%" โรแบร์โตกล่าว
ทีมของเขาใช้ทั้ง Video Agent และ AI Studio ร่วมกันในการปรับแต่งวิดีโอทุกชิ้นให้ละเอียด เพื่อให้แต่ละวิดีโอสะท้อนตัวตนของแบรนด์และสไตล์การสอนของเขาได้อย่างลงตัว สำหรับ Roberto แล้ว HeyGen คือมากกว่าซอฟต์แวร์ทำวิดีโอทั่วไปไปแล้ว
สร้างความเชื่อมั่นผ่านคอนเทนต์เชิงให้ความรู้
ต่างจากหลายบริษัทการเงินที่ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อโปรโมตเป็นหลัก Roberto มุ่งเน้นไปที่การตอบคำถามสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่พบบ่อยด้วยคำแนะนำที่เข้าใจง่ายตรงไปตรงมา
“เวลาที่คนอยากรู้ความจริงเกี่ยวกับบางเรื่องแบบไม่มีการโหมกระแส และไม่มีใครพยายามล่อให้เขาโทรหา เขาก็จะมาดูคอนเทนต์ของเรา” เขากล่าว
ตอนแรกเขากังวลว่าผู้ชมจะจำอวตารของเขาได้ทันที ครอบครัวของเขาสังเกตออก แต่คนอื่นๆ แยกไม่ออกเลย
"ผมคุยกับเพื่อนสองสามคนแล้วถามพวกเขาว่า ‘ชอบวิดีโอใหม่ของฉันไหม’ พวกเขาบอกว่า ‘โอ้โห คุณดูดีมาก ต้องใช้เวลาทำเยอะมากแน่ๆ’ พอผมบอกว่ามันเป็นอวตาร พวกเขาไม่เชื่อเลย แบบนั้นแหละที่ทำให้ผมมั่นใจขึ้นแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้" โรแบร์โตกล่าว
แม้จะรู้ภายหลังว่าวิดีโอถูกสร้างด้วย AI ผู้คนก็ยังมีส่วนร่วมกับวิดีโอเหล่านั้นเหมือนเดิมทุกอย่าง
"พวกเขายังดูวิดีโอเหล่านั้นอยู่และยังเข้ามาคอมเมนต์เหมือนเดิม พวกเขาบอกว่า ‘คอนเทนต์นี้ดีมาก’ เหมือนกับว่าผมเป็นคนแชร์เองจริงๆ ซึ่งในอีกมุมหนึ่งมันก็ใช่" เขากล่าว
เปลี่ยนประสิทธิภาพการดำเนินงานให้เป็นการเติบโตทางธุรกิจ
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดไม่ใช่แค่การผลิตวิดีโอให้มากขึ้น แต่คือการผลิตวิดีโอได้อย่างสม่ำเสมอในที่สุด
นับตั้งแต่เริ่มใช้ HeyGen Roberto เพิ่มตารางการเผยแพร่วิดีโอจากเดิมสัปดาห์ละหนึ่งวิดีโอทุกสามสัปดาห์เป็นสัปดาห์ละสามวิดีโอ ความสม่ำเสมอนั้นเริ่มเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ที่วัดได้แล้ว
วิดีโอให้ความรู้ล่าสุดสร้างยอดเข้าชมได้ประมาณ 13,700 ครั้ง โดยมีผู้ชม 30% รับชมต่อเนื่องราว 22 วินาที คอนเทนต์นี้ยังเข้าถึงกลุ่มผู้ชมใหม่ทั้งหมดด้วย
"ปกติแล้วกลุ่มใหญ่ที่สุดคือคนที่ติดตามเราอยู่ แต่ตอนนี้กลายเป็นครึ่งต่อครึ่ง นั่นก็กำลังเปลี่ยนไปเหมือนกัน" เขากล่าว
อย่างไรก็ตามสำหรับโรแบร์โต ผลตอบแทนที่สำคัญที่สุดคือประสิทธิภาพในการดำเนินงาน นายหน้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยใช้เวลาส่วนใหญ่ของวันทำงานเบื้องหลังในการดำเนินการขอสินเชื่อ สื่อสารกับผู้ให้กู้ และดูแลลูกค้าตลอดกระบวนการทำธุรกรรมที่ซับซ้อน
“สำหรับผมแล้วมันเปลี่ยนเกมเลย เพราะตอนนี้มีเวลาจริงๆ ที่จะไปนั่งคุยกับเหล่าเอเจนต์อสังหาฯ โดยไม่ต้องทิ้งงานหลังบ้านจริงๆ ของตัวเองไว้ข้างหลัง” เขากล่าว
ด้วย HeyGen Roberto สามารถให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งโฟกัสเวลาไปกับงานที่สร้างคุณค่าได้สูงสุด