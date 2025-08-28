ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 Pray.com เป็นแอปอันดับ 1 สำหรับการอธิษฐานและการทำสมาธิ ทำหน้าที่เป็นจุดหมายปลายทางด้านศรัทธาในรูปแบบดิจิทัล
Ryan Beck CTO และผู้ร่วมก่อตั้ง Pray.com มองเห็นช่องว่างที่ชัดเจนในการที่องค์กรศาสนาใช้เทคโนโลยี “เราทำงานร่วมกับกระทรวงและองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลก เพื่อช่วยให้พวกเขาทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัลและเชื่อมต่อกับสมาชิกกลุ่มใหม่ทางออนไลน์” Ryan กล่าว
ตั้งแต่เริ่มต้น วิสัยทัศน์ของ Pray.com คือการนำเครื่องมือสมัยใหม่มาใช้ในอุตสาหกรรมที่ตามหลังด้านดิจิทัลมาโดยตลอด วิสัยทัศน์นั้นได้พัฒนาอย่างรวดเร็วไปสู่การโฟกัสที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) “เมื่อโมเดลภาษาขนาดใหญ่และโมเดล diffusion เริ่มเกิดขึ้น เรารู้ทันทีว่าต้องนำมาใช้กับพันธมิตรด้านศาสนจักรและองค์กรไม่แสวงหากำไรของเรา เพื่อช่วยขยายขอบเขตการสื่อสารและผลกระทบของพวกเขา” Ryan กล่าว และนั่นคือช่วงเวลาที่ Pray.com หันมาใช้ HeyGen
เปลี่ยนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นจริงด้วยวิดีโอ AI
ก่อนเริ่มใช้ HeyGen ระดับของการแปลและการทำโลคัลไลเซชันที่ Pray.com วางแผนเอาไว้แทบเป็นไปไม่ได้เลย พาร์ตเนอร์จำนวนมากของ Pray.com ได้สร้างโรงเรียน โบสถ์ และองค์กรด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ที่ไม่มีการใช้ภาษาอังกฤษ ผู้ก่อตั้งเหล่านี้ไม่เคยมีโอกาสสื่อสารโดยตรงกับสมาชิกในท้องถิ่นด้วยภาษาของพวกเขาเองมาก่อน
“มันไม่ใช่แค่ความท้าทาย แต่มันเป็นไปไม่ได้เลย” ไรอันกล่าว “องค์กรเหล่านี้ไม่มีทั้งเครื่องมือและงบประมาณในการแปลวิดีโอหลายพันรายการให้ครอบคลุมหลายภาษาและหลายภูมิภาค”
HeyGen ไม่ได้แค่ทำให้กระบวนการราบรื่นขึ้นเท่านั้น แต่ยังเปิดประตูที่เคยปิดอยู่ “ด้วยการแปลด้วย AI ตอนนี้พวกเขาสามารถสื่อสารกับชุมชนของตัวเองทั่วโลกได้โดยไม่ต้องพึ่งล่าม” Ryan อธิบาย “สิ่งนี้ไม่เคยเป็นไปได้มาก่อน”
ช่วงเวลาที่เปลี่ยนเกมจริงๆ เกิดขึ้นระหว่างการจัด internal hackathon เพื่อนร่วมทีมคนหนึ่งในอาร์เจนตินาส่งเดโมวิดีโอที่ใช้เทคโนโลยี AI translation ของ HeyGen เพื่อให้หนึ่งในพันธมิตรด้าน ministry ของ Pray.com ชายชาวเท็กซัสวัย 75 ปี ปรากฏตัวในวิดีโอและพูดภาษาสเปนได้อย่างคล่องแคล่ว “เขาไม่พูดภาษาสเปนได้สักคำ แต่เสียงออกมาเหมือนตัวเขาเองเป๊ะๆ” ไรอันเล่าย้อน “เราเลยส่งวิดีโอนั้นให้เขาดู แล้วเขาก็ทึ่งสุดๆ”
ช่วงเวลานั้นจุดประกายการเปลี่ยนแปลง “มันเป็นช่วงเวลาแห่งความมหัศจรรย์ไม่ใช่แค่สำหรับเรา แต่สำหรับลูกค้าของเราด้วย พวกเขาได้เห็นด้วยตาตัวเองว่า AI สามารถช่วยภารกิจของพวกเขาได้อย่างไร”
เครื่องมือแปลภาษาของ HeyGen กลายเป็นส่วนสำคัญของบริการ Pray.com ศาสนาจารย์คนหนึ่งใช้เครื่องมือนี้ส่งบทเทศนาที่แปลเป็นภาษา Tagalog ไปให้ลูกพี่ลูกน้องของภรรยาในฟิลิปปินส์ซึ่งไม่เคยได้ยินเขาเทศนามาก่อน “เขาร้องไห้ออกมา” Ryan เล่า “มันเป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตสำหรับทั้งสองคน”
สำหรับ Ryan แล้ว เรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่แค่เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย แต่เป็นหลักฐานว่า HeyGen กำลังเชื่อมช่องว่างทางวัฒนธรรม ภาษา และอารมณ์ “องค์กรเหล่านี้กำลังลงมือทำงานจริง ไม่ว่าจะเป็นการแจกอาหาร การให้ความรู้ด้านธุรกิจ หรือการดูแลสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ด้วย HeyGen ผู้ก่อตั้งสามารถพูดคุยโดยตรงกับผู้คนที่พวกเขากำลังสร้างผลกระทบให้ได้ การเชื่อมต่อแบบนี้ไม่เคยเป็นไปได้มาก่อนเลย”
ขยายสารให้ไกลขึ้นด้วยพลังของแต่ละเสียง
นับตั้งแต่เริ่มใช้ HeyGen Pray.com สามารถขยายสิ่งที่มอบให้ลูกค้าได้อย่างก้าวกระโดดโดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุนการผลิตหรือพึ่งพาความช่วยเหลือจากภายนอก ผลลัพธ์สำคัญได้แก่:
- ขยายการเข้าถึงทั่วโลกวิดีโอเกี่ยวกับความเชื่อหลายพันรายการถูกแปลเป็น 8–30 ภาษาได้ภายในไม่กี่นาที ไม่ต้องรอเป็นเดือน
- ประสิทธิภาพด้านคอนเทนต์: งานที่เคยใช้เวลาหลายสัปดาห์สามารถทำให้เสร็จได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง ช่วยให้ผู้นำขยายการสื่อสารของตนได้โดยไม่สูญเสียความเป็นตัวตน
- อิมแพ็กทางอารมณ์: ข้อความวิดีโอสามารถถ่ายทอดอารมณ์ จังหวะ และโทนเสียงของผู้พูดได้ครบถ้วนแม้จะแปลเป็นอีกภาษาที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง
Ryan มองว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น “เราเดินหน้าจากการแปลแค่เสียงไปสู่การแปลเป็นวิดีโอแบบเต็มรูปแบบ ไม่เพียงแค่อวตารขยับปากซิงก์กันเท่านั้น แต่ยังถ่ายทอดอารมณ์และจังหวะธรรมชาติได้ครบ มันไม่ใช่งานพากย์ทื่อๆ แต่มันให้ความรู้สึกเหมือนจริง”
สำหรับเขาแล้วส่วนที่น่าพึงพอใจที่สุดคือการได้ยินผู้นำพันธกิจพูดว่า “ฉันสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเอง” “นั่นแหละคือสิ่งที่ HeyGen ทำให้เป็นไปได้” เขากล่าว “ผู้ก่อตั้งสามารถมองดูวิดีโอที่ถูกแปลนับพันรายการแล้วพูดได้ว่า ‘ฉันเป็นคนทำสิ่งนั้น’ ซึ่งน่าทึ่งมาก”
คำแนะนำของเขาสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นใช้วิดีโอ AI คือ “ตอนนี้ไม่มีพรมแดกั้นอีกต่อไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นพรมแดกายภาพหรือด้านภาษา ถ้าคุณเป็นครีเอเตอร์คอนเทนต์ กลุ่มผู้ชมของคุณเพิ่งเติบโตขึ้นเป็นพันเท่า”
ด้วย HeyGen ทำให้ Pray.com ไม่ได้แค่ก้าวทันนวัตกรรม แต่กำลังก้าวนำขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ความเชื่อเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ครอบคลุมมากขึ้น และทรงพลังยิ่งขึ้นในระดับโลก