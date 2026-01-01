สำหรับ Pedro Casanova ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ The KREN Group วิดีโอไม่ใช่แค่ช่องทางการตลาดอีกช่องหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นวิธีที่ทีมอสังหาริมทรัพย์ของเขาสร้างความสัมพันธ์ในวงกว้าง
หลังจากทำงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 18 ปี Pedro เข้าใจดีถึงข้อจำกัดของการหาลูกค้าแบบดั้งเดิม การขยายธุรกิจหมายถึงการต้องโทรหาลูกค้ามากขึ้น เคาะประตูบ้านมากขึ้น หรือเข้าร่วมงานเน็ตเวิร์กกิ้งให้มากขึ้น ลูกค้าใหม่ทุกคนล้วนต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นทั้งนั้น
“วิธีเดียวที่เราจะเพิ่มธุรกิจเป็นสองหรือสามเท่าแบบนั้นได้คือการโทรหาลูกค้ามากขึ้น ซึ่งก็แปลว่าต้องใช้เวลามากขึ้น” เปโดรกล่าว
วิดีโอเสนอโมเดลที่แตกต่างออกไป
"สิ่งนี้ทำให้ผมเอาวิดีโอความยาว 30 วินาทีไปสร้างเวลาเข้าชมได้ 80 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเสียเวลา 80 ชั่วโมงในการพูดเอง" เปโดรกล่าว
Pedro ทดลองทำวิดีโอมาตั้งแต่ปี 2013 แต่ไม่เคยทำอย่างสม่ำเสมอ การอัดวิดีโอตัวเองใช้เวลามากและมักกลายเป็นงานอีกอย่างที่ถูกเลื่อนไปอยู่ท้ายลิสต์ความสำคัญ
“ประมาณหนึ่งปีก่อน เราตัดสินใจอย่างจริงจังว่าจะลุยทำวิดีโอให้เป็นเรื่องเป็นราว หลังจากที่เริ่มมี AI อวตารออกมา” เขากล่าว
การตัดสินใจครั้งนั้นทำให้เขามาพบกับ HeyGen
ทุกวันนี้ Pedro ได้สร้างเอนจินคอนเทนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเผยแพร่วิดีโอให้ความรู้ทุกวัน ช่วยให้ทีมของเขาเข้าถึงผู้ชมกลุ่มใหม่ได้ในขณะที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการสร้างวิดีโอแต่ละรายการ
แทนที่การผลิตแบบแมนนวลด้วยเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ
ก่อนใช้ HeyGen การสร้างคอนเทนต์ต้องรอให้ Pedro มีเวลาขึ้นกล้อง
"ผมไม่อยากอัดวิดีโอทุกวัน" เขากล่าว "บางวันก็ไม่รู้สึกอยากไปตัดผม วันนั้นผมก็ไม่อยากโกนหนวด"
ทุกวันนี้เวิร์กโฟลว์ของเขาถูกทำให้เป็นอัตโนมัติเกือบทั้งหมดแล้ว
ทุกเช้า Pedro จะตรวจดูข่าวท้องถิ่นผ่าน Google Alerts และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นก่อนจะนำข่าวหนึ่งเรื่องเข้าไปในเวิร์กโฟลว์ Claude แบบปรับแต่งเฉพาะ Claude จะสร้าง hook ได้หลายแบบ คำบรรยายสั้นๆ สคริปต์พากย์เสียง และพรอมต์รูปภาพ จากนั้นจึงส่งทุกอย่างผ่าน Zapier เข้าไปยัง HeyGen เพื่อสร้างวิดีโอฉบับสมบูรณ์
"ผมใช้เวลาใส่ข้อมูลให้วิดีโอหนึ่งคลิปเฉลี่ยแค่ 5 ถึง 10 นาที" เปโดรกล่าว "พอวิดีโอเสร็จ HeyGen ก็จะส่งอีเมลมาหาผม ผมกลับเข้าไปดูอีกไม่กี่นาที แล้วพอผมพอใจกับผลลัพธ์ ผมก็ได้วิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว"
หลังจากตรวจทานอย่างรวดเร็ว วิดีโอจะถูกเผยแพร่อัตโนมัติไปยังหลายแพลตฟอร์มโซเชียล Pedro ยังสร้างอวตาร AI สำหรับสมาชิกหลายคนในทีมของเขาแล้ว
เวิร์กโฟลว์ตอนนี้จะสลับใช้เทมเพลตที่แตกต่างกันสิบห้าแบบ ทำให้ทีมสามารถเผยแพร่คอนเทนต์ใหม่ได้ทุกวันโดยไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงไปกับการถ่ายทำ
ขยายฐานผู้ชมด้วยการให้ความรู้แทนการขายตรง
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่ใช่การเริ่มใช้ AI แต่คือการเปลี่ยนตัวคอนเทนต์เองต่างหาก
แทนที่จะโพสต์ประกาศรายการขาย Pedro เริ่มสร้างวิดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น ย่านต่างๆ และตลาดอสังหาริมทรัพย์
“ก่อนหน้านี้เราโพสต์คอนเทนต์แบบ ‘เราขายบ้านหลังนี้ไปแล้ว เราเพิ่งลงประกาศขายบ้านหลังนี้’ ซึ่งแทบไม่ได้ยอดมีส่วนร่วมเลย” เปโดรกล่าว
ผลลัพธ์เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน ภายในช่วงเวลา 90 วัน วิดีโอของทีมสร้างยอดรับชมได้มากกว่า 2 ล้านครั้ง
จำนวนผู้ติดตามบน Instagram เพิ่มจาก 2,124 เป็นมากกว่า 11,700 ขณะที่ Facebook มียอดผู้ติดตามเกิน 6,000
ที่สำคัญกว่านั้นคือผู้ชมกำลังกลายมาเป็นลูกค้า
“เราสามารถสร้างรายได้ GCI ได้มากกว่า $120,000 และยังมีดีลใน pipeline อีกราวๆ $200,000 ถึง $300,000” เขากล่าว
วิดีโอให้ความรู้เพียงหนึ่งชิ้นสร้างยอดรับชมบน Instagram ได้มากกว่า 400,000 ครั้ง บน Facebook อีก 200,000 ครั้ง และสร้างลีดขาเข้าได้ 53 ราย
สร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นก่อนเริ่มต้นการสนทนาครั้งแรก
สำหรับ Pedro แล้ว ข้อดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ AI คือการสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะติดต่อเข้ามา
“พอคนแปลกหน้าคนนั้นติดต่อมา มันไม่ใช่แบบ ‘ฉันกำลังสัมภาษณ์เอเจนต์ห้าคน’ อีกแล้ว เขาสร้างความสัมพันธ์ไว้เรียบร้อยแล้ว และเขาโทรมาเพื่อบอกว่า ‘ช่วยฉันซื้อบ้านหน่อย ช่วยฉันขายบ้านหน่อย’” เปโดรกล่าว
"มันเป็นการโต้ตอบที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง เพราะพวกเขาเห็นคุณค่าอยู่แล้ว จริงๆ แล้วเป็นตัวโคลนที่สร้างคุณค่านั้นขึ้นมา" เขากล่าว
ทีมงานยังได้ทำการติดตามผลแบบอัตโนมัติ ทำให้ผู้ติดตามใหม่ได้รับจดหมายข่าวและทรัพยากรที่ร้องขอโดยไม่ต้องมีการดำเนินการด้วยตนเอง
Pedro เชื่อว่าความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบมาก
"มันคือความสม่ำเสมอที่คุณส่งมอบในทุกๆ วัน นั่นแหละคือสิ่งที่อัลกอริทึมชอบ" เปโดรกล่าว
คำแนะนำของเขาสำหรับมืออาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์คนอื่นๆ นั้นตรงไปตรงมา
“ลองสร้างคอนเทนต์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ถึงแม้จะไม่ได้เอาไปโพสต์ก็ตาม นั่นแหละคือวิธีเรียนรู้” เขากล่าว
และเหนือสิ่งอื่นใด:
"ต้องตั้งใจไม่ใช่แค่เรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือนี้แต่ต้องใช้มันอย่างสม่ำเสมอด้วย ถ้าทำอย่างสม่ำเสมอ คุณจะเห็นการเติบโตแบบกราฟไม้ฮอกกี้" เขากล่าว
สำหรับ Pedro แล้ว HeyGen ได้เปลี่ยนงานวิดีโอจากงานการตลาดที่ทำเป็นครั้งคราวให้กลายเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการเติบโตที่ทำซ้ำได้ ช่วยให้ทีมของเขาให้ความรู้แก่ผู้ซื้อ สร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ได้ทุกวัน