Nick Kremได้เรียนรู้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ของเขาว่าการหาลีดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสมการเท่านั้น เอเจนต์ยังต้องมีแบรนด์ที่จดจำได้ชัดเจนด้วย
ระหว่างที่ทำงานในศูนย์บริการลูกค้าด้านอสังหาริมทรัพย์ Nick ใช้เวลาทำงานวันละมากถึง 15 ชั่วโมงในการติดต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั่วประเทศ และมีรูปแบบหนึ่งที่โดดเด่นออกมา
"แทบทุกครั้งเลย เอเจนต์ที่มีแบรนด์แข็งแรงจะทำผลงานกับเราได้สุดยอดมาก" นิคกล่าว
จากจุดที่ได้ตระหนักเรื่องนี้ Nick และพี่ชายจึงสร้างบริษัทการตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตขยายไปครบทั้ง 50 รัฐและ 13 ประเทศภายในเวลาไม่ถึง 2 ปี ทีมของ Nick ดูแลครบทุกขั้นตอนตั้งแต่กลยุทธ์ การเขียนสคริปต์ การถ่ายทำ การตัดต่อ ไปจนถึงการกระจายคอนเทนต์
โมเดลนี้ใช้ได้ผลแต่ขยายให้เติบโตได้ไม่ง่าย
"พวกเรารู้ว่าตัวแทนต้องใช้เงินหลายพันดอลลาร์กับเรื่องนี้ ทั้งที่เราสามารถใช้บริการจากบริษัทอย่าง HeyGen ทำได้ในต้นทุนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น" นิคกล่าว
ปัจจุบัน Nick ช่วยให้มืออาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์สร้างแบรนด์ส่วนตัวด้วยวิดีโอ AI ที่ลดขั้นตอนการโปรดักชันซึ่งเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดต่อการทำคอนเทนต์อย่างสม่ำเสมอ
ขจัดอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดต่อการทำวิดีโออย่างสม่ำเสมอ
ก่อนใช้ HeyGen ทีมของ Nick วางกลยุทธ์คอนเทนต์แบบครบวงจรให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว แต่การให้ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ลงมืออัดวิดีโอเองจริงๆ กลับทำให้ทุกอย่างล่าช้า
ตัวแทนกังวลเรื่องกล้อง ไมโครโฟน แสง เสื้อผ้า และการหาเวลามาถ่ายทำ กว่าจะมีใครเริ่มอัดวิดีโอก็อาจกินเวลาหลายสัปดาห์
เพื่อแก้ปัญหานี้ ลูกค้าต้องบินไปออร์แลนโดเพื่อเข้าร่วมเซสชันถ่ายทำแบบสองวัน ถ่ายทำคอนเทนต์ให้พอใช้ได้หลายเดือน กระบวนการนี้ได้ผล แต่ไม่สามารถทำต่อเนื่องได้ในระยะยาว
"นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทำเงินได้ตอนที่คุยกับผู้คน" นิคกล่าว
เขาเห็นความท้าทายชัดเจนที่สุดกับเอเจนต์เดี่ยว
“พวกเขารับสายลูกค้า จัดการธุรกรรม แก้ปัญหา และดูแลลูกค้า วิดีโอเลยกลายเป็นสิ่งสุดท้ายที่พอจะมีเวลาให้” นิคกล่าว
HeyGen เปลี่ยนทุกอย่างไป
"เมื่อก่อนเอเจนต์ต้องบินมาจากทั่วประเทศเพื่อมาเล่าเรื่องของตัวเอง ถ่ายวิดีโอ และจ่ายเงินกับเราหลายพันดอลลาร์เพื่อให้ทุกอย่างเสร็จสิ้น" นิคกล่าว "สิ่งที่ HeyGen ช่วยให้พวกเขาทำได้คือการเก็บลุคที่ดีที่สุด วันที่ผมดีที่สุด วันที่แต่งหน้าดีที่สุด และชุดที่ดีที่สุดไว้ใช้ซ้ำได้ครั้งแล้วครั้งเล่า"
แทนที่จะต้องนัดถ่ายทำกันอีกวันหนึ่ง เอเจนต์สร้างดิจิทัลทวินเพียงครั้งเดียวแล้วเผยแพร่คอนเทนต์ต่อไปได้ยาวนานแม้หลังจากเก็บกล้องไปแล้ว
ขยายศักยภาพคนคนเดียวให้ทำงานได้เท่าทั้งทีมคอนเทนต์
Nick เริ่มมองเห็นคุณค่าของ HeyGen จากการแก้ปัญหาของตัวเอง ทีมของเขาต้องการเผยแพร่วิดีโอ YouTube สัปดาห์ละ 2 ตอน แต่ทุกตอน Nick ต้องอัดอินโทรใหม่ทุกครั้ง
"ตอนกลางคืนผมจะนอนคิดแต่ว่า 'ฉันต้องถ่ายวิดีโออินโทรนั่นให้ได้'" เขากล่าว
ท้ายที่สุดเขาบอกให้ทีมของเขาเปลี่ยนอินโทรเหล่านั้นมาใช้ HeyGen อวตารของเขาแทน
"ตอนนี้ปัญหานั้นหายไปจากชีวิตผมตลอดไปแล้ว ผมไม่ต้องเข้านอนพร้อมคิดอีกต่อไปว่าต้องถ่ายวิดีโออินโทร เพราะตอนนี้ HeyGen สร้างวิดีโออินโทรให้ผมทุกครั้งแล้ว" นิคกล่าว
ผลลัพธ์ทำให้เขาประหลาดใจ
“วิดีโอแนะนำจาก AI ของผมทำผลงานได้ดีกว่าวิดีโอของผมเองจริงๆ” เขากล่าว “ไม่ใช่แค่ช่วยประหยัดเวลา แต่ประสิทธิภาพยังดีกว่าเดิมจริงๆ ด้วย”
ทุกวันนี้อวตารของเขาปรากฏอยู่ในวิดีโอที่ทีมของเขาสร้างขึ้น รวมถึงอินโทร YouTube แลนดิ้งเพจ เวิร์กช็อป และคอนเทนต์วิดีโอแบบสั้น
"สิ่งที่ทุกคนสร้างขึ้นด้วย HeyGen ทำให้ผมเติบโตแบบก้าวกระโดดได้" นิคกล่าว "ก่อนหน้านี้ผมเติบโตแบบเส้นตรง เพราะถ้าผมไม่ลงมือทำเอง ผมก็ถ่ายวิดีโอได้แค่วันละ 10 วิดีโอ แต่พอมี HeyGen ผมก็แค่บอกว่า 'เฮ้ ทีม ช่วยทำ 20 วิดีโอหน่อย'"
ช่วยให้เอเจนต์ทำการตลาดได้เหมือนแบรนด์ขนาดใหญ่
ทุกวันนี้ทีมของ Nick ใช้ HeyGen สร้างทุกอย่างตั้งแต่วิดีโอประกาศขายและอัปเดตตลาดไปจนถึงคอนเทนต์ YouTube แลนดิ้งเพจ และคู่มือแนะนำย่านต่างๆ
แค่สำหรับวิดีโอประกาศขายก็ช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมากแล้ว
"คุณไม่ต้องขับรถไปที่ลิสติ้ง ไม่ต้องเตรียมตัวถ่ายแล้วถ่ายใหม่เป็นสิบรอบ" นิคกล่าว "มันช่วยประหยัดเวลาคุณไปได้หลายชั่วโมงต่อวัน ประหยัดค่าถ่ายทำไปได้หลายร้อยดอลลาร์ และคุณยังได้สคริปต์ที่สมบูรณ์แบบทุกครั้งอีกด้วย"
HeyGen ยังช่วยขยายขอบเขตความเป็นไปได้ด้านครีเอทีฟอีกด้วย ลูกค้ารายหนึ่งใช้อวตารกระโดดลงมาจากเครื่องบิน ลงจอดหน้าทรัพย์สิน และเริ่มพาทัวร์ชมบ้าน
"มันทำให้ผมรู้สึกเหมือนเป็นโปรดิวเซอร์ฮอลลีวูดจริงๆ" นิคกล่าว "ผมสามารถใส่ตัวเองเข้าไปอยู่ในทุกสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้ และมันไร้ขีดจำกัด"
นอกเหนือจากเรื่องความคิดสร้างสรรค์ Nick ยังใช้ HeyGen เพื่อช่วยให้เอเจนต์ชนะในการค้นหา ทีมของเขาสร้างวิดีโอตอบคำถามเดียวกับที่ผู้ซื้อและผู้ขายกำลังค้นหาออนไลน์อยู่แล้ว
ลูกค้ารายหนึ่งสร้างช่อง YouTube ทั้งหมดด้วย HeyGen เพียงอย่างเดียว ภายในเวลาประมาณ 1 ปีเติบโตจนมีผู้ติดตามมากกว่า 3,500 คน และตอนนี้ได้รับสายโทรเข้าจากผู้ซื้อและผู้ขายเอง ขณะที่ลูกค้ารายอื่นๆ ได้รับสายโทรเข้าเฉลี่ยสัปดาห์ละประมาณ 2 สายด้วยกลยุทธ์เดียวกันนี้
สำหรับ Nick นั่นคือคุณค่าที่แท้จริงของ HeyGen ตอนนี้เอเจนต์อิสระสามารถทำการตลาดได้อย่างสม่ำเสมอและมีคุณภาพการผลิตระดับมืออาชีพซึ่งเมื่อก่อนต้องใช้ทีมและงบประมาณที่ใหญ่กว่านี้มาก
"เราจะไม่มีวันเป็นคอขวดในการผลิตวิดีโอของเราอีกต่อไป" เขากล่าว "HeyGen ทำให้ผมสามารถสเกลตัวเองได้ HeyGen ไม่ได้มาแทนที่ผมบนกล้อง แต่มาช่วยเสริมให้ผมดียิ่งขึ้น"