ตลอดเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา Michael Vrlaku สร้างธุรกิจสินเชื่อที่อยู่อาศัยของเขาด้วยการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ตั้งแต่ระบบ CRM ไปจนถึงการทำเวิร์กโฟลว์ให้เป็นอัตโนมัติ เขามองหาวิธีทำให้ธุรกิจของตัวเองมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่เสมอ
แต่ยังมีความท้าทายหนึ่งที่แก้ได้ยากอยู่เสมอ: การสร้างวิดีโออย่างสม่ำเสมอ
เช่นเดียวกับผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยจำนวนมาก Michael มีความเชี่ยวชาญมากมายพร้อมจะแบ่งปัน สิ่งที่เขาขาดคือเวลาในการบันทึก ตัดต่อ และเผยแพร่วิดีโอควบคู่ไปกับการดูแลลูกค้าและขยายธุรกิจ
“สิ่งหนึ่งที่รู้ตั้งแต่แรก ไม่ว่าจะเป็น AI หรือ AI avatar ก็คือเทคโนโลยีจะพัฒนาไปถึงจุดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้” ไมเคิลกล่าว
แทนที่จะรอให้วิดีโอ AI กลายเป็นกระแสหลัก Michael ต้องการล้ำหน้าไปก่อน
"เหตุผลที่ผมมาเจอ HeyGen ก็แค่กำลังมองหาวิธีทำงานที่ต้องทำให้เป็นอัตโนมัติ" เขากล่าว
เขาเริ่มใช้ HeyGen มานานกว่าสองปีแล้ว ทำให้วิดีโอ AI กลายเป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กโฟลว์ประจำวันของเขาตั้งแต่ก่อนที่อวตารรุ่นล่าสุดจะเปิดตัวเสียอีก
วันนี้การลงทุนล่วงหน้านั้นทำให้ Michael สามารถสร้างวิดีโอได้อย่างต่อเนื่องในแบบที่เมื่อก่อนต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการถ่ายทำและตัดต่อ
เปลี่ยนการสร้างวิดีโอให้กลายเป็นกิจวัตรที่ทำซ้ำได้
สำหรับ Michael แล้ว ข้อดีที่ใหญ่ที่สุดของ HeyGen ไม่ใช่การแทนที่คน แต่คือการแทนที่เวลาการโปรดักชัน
วิดีโอโฆษณาล่าสุดชิ้นหนึ่งดูเหมือนต้องใช้ทีมโปรดักชันครบชุด ถ่ายหลายเทค และตัดต่ออย่างหนัก แต่ความจริงแล้ว Michael ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการตรวจงานเวอร์ชันสุดท้าย
“ทีมของผมเป็นคนทำ พวกเขาส่งสคริปต์มาให้ ผมบอกไปว่าเป้าหมายคืออะไร จากนั้นพวกเขาก็เอาไปใส่ใน HeyGen แล้วมันก็ออกมาเป็นแบบนั้นเลย” เขากล่าว
หากไม่มี AI การผลิตคอนเทนต์แบบเดียวกันนี้จะกลายเป็นโปรเจกต์ที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง
"ลองคิดดูว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าคนคนหนึ่งจะทำสิ่งนี้ได้ เสมือนเป็นโปรเจกต์เต็มวันเพื่อเตรียมตัวออกไปถ่ายทำ มีคนช่วยถ่ายวิดีโอ ต้องตัดต่อกี่รอบ ถ่ายกี่เทค แล้วก็ยังมีขั้นตอนโพสต์โปรดักชันอีก" ไมเคิลกล่าว
แทนที่จะมองว่าวิดีโอเป็นโปรเจกต์พิเศษ Michael ได้นำมันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของจังหวะการทำงานประจำของธุรกิจ ผู้ช่วยเสมือนดูแลขั้นตอนการผลิตส่วนใหญ่ ขณะที่ Michael เป็นคนกำหนดทิศทางและตรวจงานเวอร์ชันสุดท้าย
ผลลัพธ์คือเวิร์กโฟลว์ที่สร้างคอนเทนต์ได้อย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่หน้ากล้อง
ขยายการสร้างคอนเทนต์ให้ครอบคลุมทุกจุดสัมผัสกับลูกค้า
แทนที่จะสร้างวิดีโอสำหรับโซเชียลมีเดียเท่านั้น Michael ได้นำวิดีโอ AI มาผสานไว้ในกลยุทธ์การตลาดทั้งหมดของเขา
กิจวัตรประจำสัปดาห์ของเขาตอนนี้รวมถึงวิดีโออัปเดตตลาด วิดีโอจดหมายข่าว การสื่อสารแบบตัวต่อตัวกับลูกค้า และข้อความติดตามผลแบบเฉพาะบุคคล
เขายังกำลังขยายรูปแบบการทำงานร่วมกับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย
ทุกครั้งที่มีรายการประกาศขายใหม่ออกสู่ตลาด Michael วางแผนจะสร้างวิดีโอร่วมกับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ของรายการนั้นเพื่ออธิบายทั้งตัวทรัพย์สินและตัวเลือกด้านการจัดหาเงินกู้
"ทุกครั้งที่เราได้ลิสต์ใหม่ มาทำวิดีโอด้วยกันเถอะ" เขากล่าว "ผมสามารถใส่ตัวเองเข้าไปในวิดีโอลิสต์นั้นแล้วพูดว่า 'นี่คือบ้านสวยขนาด 4,000 ตารางฟุต และนี่คือหน้าตาของสินเชื่อบ้านสำหรับที่นี่'"
เขายังกำลังทดลองใช้วิดีโอขอบคุณแบบอัตโนมัติด้วย
หลังจากพูดคุยกับลูกค้าที่มีแนวโน้มจะซื้อแล้ว AI สามารถสร้างวิดีโอติดตามผลแบบเฉพาะบุคคลที่สรุปสาระสำคัญของการสนทนาและย้ำขั้นตอนถัดไป ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องอัดวิดีโอใหม่อีกครั้ง
สำหรับ Michael เวิร์กโฟลว์เหล่านี้ช่วยเปลี่ยนวิดีโอจากการทำการตลาดเป็นครั้งคราวให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ลูกค้าอย่างแท้จริง
โฟกัสที่เนื้อหามากกว่าการโปรดักชัน
เมื่อวิดีโอ AI พัฒนาต่อเนื่อง Michael เชื่อว่าเทคโนโลยีเองกำลังมีความสำคัญน้อยกว่าคุณค่าของคอนเทนต์
"ผมคิดว่าคุณภาพคือแก่นสำคัญของสิ่งที่เราสร้างออกไป ไม่ใช่แค่เรื่องเสียงหรือวิดีโอ" เขากล่าว "HeyGen มอบคุณภาพที่ยอดเยี่ยม แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือช่วยให้เราโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญที่สุด นั่นคือเนื้อหาสาระ"
แนวคิดนั้นยังเป็นพื้นฐานของคำแนะนำที่เขามีให้กับมืออาชีพที่เพิ่งเริ่มต้น แทนที่จะรอให้เวิร์กโฟลว์หรือวิดีโอออกมาสมบูรณ์แบบ เขาแนะนำให้เริ่มจากสิ่งที่เรียบง่ายก่อน
"สิ่งที่ใช้ได้ผลมาหลายร้อยปีก็คือการลงมือทำ" เขากล่าว "เอามาใส่ในเวิร์กโฟลว์ของคุณ"
ตลอดเวลาที่ผ่านมา Michael ยังคงปรับวิธีการของเขาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยการบันทึกเสียงด้วยน้ำเสียงของตัวเอง เก็บภาพอวตารในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายระหว่างการเดินทาง และทดลองใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆ ทันทีที่ถูกปล่อยออกมา
แต่เขาเชื่อว่าความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบมาก สำหรับมืออาชีพที่กังวลว่าคอนเทนต์ที่สร้างด้วย AI จะดูจริงใจหรือไม่ Michael มีมุมมองง่ายๆ มานำเสนอ
"มันก็คือตัวคุณนั่นแหละ" เขาพูด "มันแค่เป็นเวอร์ชันดิจิทัลของตัวคุณเอง คุณกำลังส่งตัวตนอีกเวอร์ชันหนึ่งของคุณออกไป เพื่อจะได้สร้างคอนเทนต์ให้ลูกค้าและผู้ติดตามของคุณได้สม่ำเสมอยิ่งขึ้น"
สำหรับ Michael แล้ว HeyGen ไม่ได้มาแทนที่ความเป็นมนุษย์ในธุรกิจ แต่ช่วยให้เขาแบ่งปันความเชี่ยวชาญได้สม่ำเสมอยิ่งขึ้น เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น ใช้เวลาน้อยลงในการผลิตคอนเทนต์ และมีเวลาเพิ่มขึ้นในการดูแลลูกค้า