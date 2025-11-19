Lisa Anugwom Narh เปลี่ยนความรู้ของเธอให้กลายเป็นธุรกิจทรงพลังด้วย HeyGen ได้อย่างไร

อุตสาหกรรม:ภาวะผู้นำทางความคิด
แผนก:เจ้าของ
สถานที่:ทอร์แรนซ์ แคลิฟอร์เนีย
43.8%อิมเพรสชันเพิ่มขึ้นด้วยอวตาร
70%การเติบโตของการมีส่วนร่วมกับวิดีโอแบบยาว
10,000+ผู้ติดตาม YouTube ใหม่ต่อเดือน
BI Studio of Emotional Intelligence เป็นผลงานสร้างสรรค์ของ Lisa Anugwom Narh นักเล่าเรื่อง นักเขียน และครีเอเตอร์ YouTube ผู้อยู่เบื้องหลังช่อง The 2 a.m. Code ผ่านสตูดิโอและช่องของเธอ Lisa สำรวจเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ บุคลิกภาพ และการตระหนักรู้ในตนเอง เพื่อช่วยให้ผู้คนเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริง เรื่องเล่าของเธอมุ่งเน้นไปที่คอมมูนิตี้ INFJ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเภทบุคลิกภาพที่พบได้น้อยที่สุดในกรอบแนวคิด Myers-Briggs มีเพียงหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์ของประชากรเท่านั้น

พันธกิจของ Lisa คือการใช้เรื่องราวเปิดมุมมองและหัวใจ ช่วยให้ผู้คนมองประสบการณ์ของตัวเองในมุมใหม่ “ฉันคิดว่าในเรื่องราวหนึ่งเรื่องมีทั้งความรู้และปัญญามากมายให้ค้นพบ” เธอกล่าว อย่างไรก็ตาม แม้ว่าวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์ของเธอจะชัดเจน แต่กระบวนการผลิตคอนเทนต์วิดีโอระดับมืออาชีพกลับล่าช้า มีต้นทุนสูง และทำให้เหนื่อยล้าอย่างมาก

ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อ Lisa ได้ค้นพบ HeyGen แพลตฟอร์มวิดีโอ AI ที่ช่วยให้เธอเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นวิดีโอระดับมืออาชีพที่เข้าถึงอารมณ์ได้ทุกที่ทุกเวลา กลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างความคิดสร้างสรรค์ของเธอกับผู้ชม ทำให้เธอสามารถส่งต่อคอนเทนต์ที่มีความหมายได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอกว่าที่เคย

ก้าวข้ามข้อจำกัดด้านการผลิตเพื่อปลดล็อกความสม่ำเสมอ

ก่อนใช้ HeyGen ลิซ่าต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเอง เธอเป็นทั้งคนเขียนบท คนเล่าเรื่อง คนตัดต่อ และครีเอทีฟไดเรกเตอร์ ต้องคอยแบ่งเวลาสร้างคอนเทนต์ควบคู่ไปกับงานประจำในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กำกับดูแลของ Los Angeles County วิดีโอแต่ละชิ้นต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเตรียมงาน จัดเซ็ต และเก็บกวาด ก่อนจะได้เริ่มกระบวนการสร้างสรรค์จริงๆ

“มันต้องดึงบุคลิกที่แตกต่างกันในตัวฉันออกมาในแต่ละช่วงเวลาของวันถึงจะทำงานทั้งหมดได้” เธอกล่าว “ฉันต้องเป็นทั้งฝ่ายไอที ทีมไฟ และตัดต่อ รวมอยู่ในคนคนเดียว” การสร้างคอนเทนต์หมายถึงการต้องจัดบ้านใหม่ ตั้งค่าอุปกรณ์ และทำให้เงียบสนิท “ฉันต้องย้ายเฟอร์นิเจอร์ ตรวจให้แน่ใจว่าเด็กๆ ไม่อยู่บ้าน ชาร์จไมค์กับกล้อง แล้วก็ทำให้ทุกอย่างดูเนี้ยบที่สุด” ลิซ่ากล่าว

ความพยายามอย่างต่อเนื่องแบบนี้ทำให้ทุกอย่างล่าช้าและน่าหงุดหงิด “ถ้าฉันพักผ่อนไม่พอหรือไม่มั่นใจเวลาต้องอยู่หน้ากล้อง ฉันก็จะเลื่อนการถ่ายทำออกไป” เธอกล่าว “มันมีข้ออ้างมากมายที่ทำให้ขั้นตอนทั้งหมดช้าลง” แม้ในตอนที่ได้ถ่ายทำแล้ว ขั้นตอนการตัดต่อและงานหลังการถ่ายทำก็ยังใช้เวลาและพลังงานมากอยู่ดี

ผลลัพธ์คือความไม่สม่ำเสมอ ความสามารถในการขยายกลุ่มผู้ติดตามของเธอถูกจำกัดด้วยเวลาที่เธอสามารถทุ่มให้กับการสร้างคอนเทนต์ “มันยากมากที่จะหาเวลาและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการสร้างคอนเทนต์แบบที่ฉันต้องการ” เธอกล่าว “และเมื่อคุณทำงานคนเดียว มันก็ทำให้รู้สึกท้อได้เหมือนกัน”

ใช้ AI เพื่อขยายการเล่าเรื่องได้อย่างไร้ขีดจำกัด

ประสบการณ์ครั้งแรกของ Lisa กับ HeyGen ทำให้ทั้งประหลาดใจและโล่งใจ “HeyGen เปลี่ยนทุกอย่างจากวิธีที่ฉันเคยทำมาก่อนแบบสิ้นเชิง” เธอกล่าว “ตอนนี้ฉันต้องมีแค่ไอเดีย แล้วมันก็ถูกทำให้มีชีวิตขึ้นมาได้ทุกเวลาในแต่ละวัน”

เป็นครั้งแรกที่เธอสามารถสร้างวิดีโอได้โดยไม่ต้องใช้กล้อง ไฟ หรือสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบ ด้วยการใช้อวตารและฟีเจอร์เสียงของ HeyGen ทำให้ Lisa สามารถสร้างและเผยแพร่วิดีโอจากที่ไหนก็ได้ “ฉันถึงขั้นทำวิดีโอบนโทรศัพท์ของตัวเองเลย มันคือฉัน แต่เป็นเวอร์ชันที่ฉลาดกว่าฉัน ถ่ายทอดข้อความของฉันได้ดีกว่าที่ฉันเคยทำได้เสียอีก” เธอกล่าว

HeyGen ยังช่วยให้เธอกลับมามั่นใจในความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองอีกครั้ง “ทุกครั้งที่ต้องยืนอยู่หน้ากล้องมันจะมีความกังวลเล็กๆ อยู่เสมอ” ลิซ่ากล่าว “แต่พอใช้ HeyGen ความกลัวนั้นก็หายไป แค่มีไอเดียที่ค้นคว้ามาอย่างดีและจริงใจ ฉันก็รู้สึกสบายใจและมั่นใจที่จะนำเสนอสิ่งนั้นต่อผู้คนทั่วโลก”

ช่วงเวลา “มหัศจรรย์” ของเธอมาถึงตอนที่เธอสร้างดิจิทัลทวินตัวแรกของตัวเอง “ตอนที่ฉันกดสร้างแล้วเห็นอวตารของฉันพูดด้วยน้ำเสียงและโทนเสียงของตัวเอง มันเป็นประสบการณ์ที่สมจริงที่สุดเท่าที่ฉันเคยมีมา” เธอกล่าว “ฉันแทบหยุดหายใจ ฉันคิดว่า ‘นี่มันเป็นไปไม่ได้’ แต่มันเกิดขึ้นจริงๆ”

จากจุดนั้นเป็นต้นมา ลิซามอง HeyGen ว่าเป็นมากกว่าแค่เครื่องมือ มันกลายเป็นพาร์ตเนอร์ด้านครีเอทีฟที่ช่วยให้เธอถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้รวดเร็วขึ้น ฉลาดขึ้น และเชื่อมโยงอารมณ์ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น “นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันรู้สึกว่ามีแบรนด์ที่เป็นของตัวเองจริงๆ” เธอกล่าว “HeyGen ช่วยให้ฉันค้นหาเสียงของตัวเองและส่งต่อมันออกไปสู่โลกภายนอก”

พลิกโฉมการเชื่อมต่อและคอมมูนิตี้ด้วยอวตาร

ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดที่สุดจากการใช้ HeyGen มาจากการตอบรับของผู้ชมของ Lisa “สิ่งที่ทำให้ประหลาดใจที่สุดคือฟีดแบ็ก” เธอกล่าว “ผู้คนรู้สึกถึงตัวฉันผ่านอวตารของฉัน พวกเขาเชื่อมต่อกับมันทางอารมณ์และแชร์ต่อให้คนอื่น พวกเขาไม่เคยตั้งคำถามเลยว่ามันจริงหรือไม่”

ดิจิทัลทวินของเธอกลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสารของเธอกับผู้ชม “นั่นคือฉันเอง เป็นเสียงของฉัน เป็นข้อความของฉัน และมันกำลังสร้างความเปลี่ยนแปลง” เธอกล่าว ผ่านอวตารเธอสามารถใส่ตัวละครเข้าไปในงานเล่าเรื่องของตัวเอง ทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงมิติและความหลากหลายมากขึ้น “ผู้คนตั้งตารอที่จะได้เห็นตัวละครเหล่านี้ทุกสัปดาห์ พวกเขารู้สึกเหมือนมีชีวิตจริงๆ”

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ยังทำให้ลิซาหลุดพ้นจากความยึดติดความสมบูรณ์แบบและความกลัว “ฉันไม่ต้องเลื่อนการทำวิดีโอเพราะกังวลว่าตัวเองดูเป็นอย่างไรหรือรู้สึกเหนื่อยแค่ไหนอีกต่อไปแล้ว” เธอกล่าว “ฉันโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญที่สุดได้ นั่นคือเรื่องราวและสารที่อยากสื่อออกไป”

สร้างการเติบโตที่วัดผลได้และอิสระทางความคิดสร้างสรรค์ด้วย HeyGen

ผลลัพธ์จากการที่ Lisa นำ HeyGen มาใช้เปลี่ยนแปลงทุกอย่างอย่างชัดเจน ช่อง YouTube ของเธอมียอดการมองเห็นเพิ่มขึ้น 43.8% และการมีส่วนร่วมกับวิดีโอแบบยาวเติบโตขึ้น 70% ตอนนี้เธอได้ผู้ติดตามใหม่มากกว่า 10,000 คนต่อเดือนไปพร้อมกับการทำงานประจำเต็มเวลาและการผลิตคอนเทนต์คนเดียว

“ฉันสามารถสร้างวิดีโอให้เสร็จได้ภายในไม่ถึง 2 ชั่วโมง พร้อมทรานซิชันและเพลงครบถ้วน” ลิซ่ากล่าว “จากที่เคยทำไม่ทัน ตอนนี้ฉันสามารถเผยแพร่คอนเทนต์ที่โดนใจผู้ชมได้อย่างสม่ำเสมอ”

HeyGen ช่วยให้ Lisa ขยายการสื่อสารของเธอและเชื่อมต่อกับผู้ชมได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น “ก่อนใช้ HeyGen ฉันต้องต่อสู้กับข้อจำกัดด้านเวลา สถานที่ และพลังงานตลอดเวลา” เธอกล่าว “หลังจากใช้ HeyGen ฉันพบจังหวะของตัวเอง ผู้ชมของฉัน และเสียงของฉันเอง”

คำแนะนำของเธอถึงครีเอเตอร์คนอื่นๆ นั้นเรียบง่ายมาก: “คลิก อย่ากลัวที่จะลองใช้ทุกฟีเจอร์ แล้วคุณจะทึ่งกับสิ่งที่ตัวเองทำได้ เริ่มจากเวอร์ชันฟรี คุณอยู่ห่างจากอิสรภาพแค่ไม่กี่คลิกเท่านั้น"

สำหรับลิซาแล้ว HeyGen ไม่ได้แค่ทำให้การผลิตคอนเทนต์ง่ายขึ้น แต่ยังจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ของเธอขึ้นมาใหม่ และช่วยให้เธอสร้างคอมมูนิตี้ที่เติบโตและมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง “มันไม่ใช่แค่แพลตฟอร์ม” เธอกล่าว “มันคือพาร์ตเนอร์ด้านครีเอทีฟของฉัน มันช่วยให้ฉันถ่ายทอดเรื่องราวออกมาเป็นวิดีโอ และปรากฏตัวต่อหน้าผู้ชมของฉันได้อย่างเป็นตัวเองที่สุด”

