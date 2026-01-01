สำหรับJim McDonnerการโดดเด่นในฐานะตัวแทนอสังหาริมทรัพย์หน้าใหม่หมายถึงการต้องทำอะไรที่แตกต่างออกไป
หลังเกษียณจากกองทัพเรือสหรัฐฯ และเริ่มต้นอาชีพที่สองในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Jim ก็ก้าวเข้าสู่หนึ่งในตลาดที่อยู่อาศัยที่มีการแข่งขันสูงที่สุดของประเทศ พื้นที่ตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐอาร์คันซอเป็นที่ตั้งของ Walmart, Tyson Foods และ J.B. Hunt โดยมีผู้อยู่อาศัยใหม่ย้ายเข้ามาในภูมิภาคนี้ราว 40 คนต่อวัน ในขณะเดียวกันก็มีตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตมากกว่า 4,000 รายแข่งขันกันเพื่อดึงดูดลูกค้า
"ผมเริ่มมองหาวิธีสร้างเครือข่ายด้วย AI" จิมกล่าว
แทนที่จะทำวิดีโอลิสติ้งและอัปเดตตลาดแบบเดียวกับคนอื่น Jim เลือกโฟกัสที่การให้ความรู้ ทุกสัปดาห์เขาตอบคำถามที่ผู้ซื้อและผู้ขายมักถามบ่อยที่สุด สร้างวิดีโอที่อธิบายภาพรวมตลาดแทนการโฆษณาบ้านเพียงอย่างเดียว
หลังจากค้นพบ HeyGen แล้ว Jim ได้สร้างเวิร์กโฟลว์ที่ช่วยให้เขาเผยแพร่วิดีโอให้ความรู้ได้อย่างสม่ำเสมอ เข้าถึงผู้ซื้อที่กำลังย้ายถิ่นฐานได้ก่อนที่พวกเขาจะมาถึง Arkansas และแข่งขันกับเอเจนต์ที่ใช้เวลาหลายสิบปีในการสร้างธุรกิจของตัวเอง
ลดเวลาตัดต่อหลายชั่วโมงด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ทำซ้ำได้
ก่อนใช้ HeyGen การสร้างวิดีโอหนึ่งชิ้นอาจใช้เวลาส่วนใหญ่ของทั้งวัน Jim ต้องค้นคว้าหัวข้อ เขียนสคริปต์ รวบรวมฟุตเทจ B-roll บันทึกเสียงบรรยาย และประกอบทุกอย่างเข้าด้วยกันใน Canva ด้วยตัวเอง
"ผมต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงตัดต่อวิดีโอแต่ละคลิป" เขากล่าว "ผมไม่มีเวลาขนาดนั้น"
เพื่อยกระดับคุณภาพเขาจึงจ้างช่างวิดีโอมืออาชีพมาผลิตวิดีโอชุดจำนวน 12 วิดีโอแม้ผลลัพธ์จะออกมาดีแต่กระบวนการยังคงมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลามากแม้กระทั่งตอนนั้นเขายังสามารถเผยแพร่วิดีโอได้เพียงสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองวิดีโอและมักจะมีบางสัปดาห์ที่ไม่ได้ลงวิดีโอเลย
"มันไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่" เขากล่าว "ไม่แปลกเลยที่ช่องของผมจะไม่ค่อยมีคนติดตาม"
จิมรู้ว่าความสม่ำเสมอจะเป็นตัวตัดสินว่าวิดีโอจะกลายเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจจริงหรือไม่ แต่เขาต้องการเวิร์กโฟลว์ที่เข้ากับตารางงานอสังหาริมทรัพย์ที่ยุ่งของเขาได้
สร้างระบบคอนเทนต์ด้วย AI
หลังจากจบคอร์สรับรองด้าน AI แล้ว Jim ก็เริ่มทดสอบเครื่องมือ AI หลายสิบตัวเพื่อสร้างเทคโนโลยีสแต็กที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของเขา ทุกวันนี้ขั้นตอนการทำงานของเขาถูกทำให้เป็นอัตโนมัติเกือบทั้งหมดแล้ว
เขาใช้ Manus เพื่อค้นคว้าเทรนด์ตลาดล่าสุด ใช้ ChatGPT เพื่อร่างสคริปต์ ใช้ Gamma เพื่อสร้างคู่มือสำหรับผู้ซื้อและการย้ายที่อยู่ และใช้ Video Agent ของ HeyGen เพื่อสร้างวิดีโอคุณภาพสูงจากแอสเซ็ตแบรนด์ของเขา
ทุกเช้าวันจันทร์เขาวางแผนคอนเทนต์ประจำสัปดาห์ เขียนสคริปต์ สร้างวิดีโอ 5 รายการ ตั้งเวลาเผยแพร่แต่ละชิ้น แล้วก็ไปโฟกัสงานอย่างอื่นต่อในสัปดาห์นั้น
"ผมใช้เวลาเช้าวันจันทร์แค่ประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงก็สร้างวิดีโอสำหรับทั้งสัปดาห์และตั้งเวลาโพสต์ล่วงหน้าได้แล้ว" จิมกล่าว
แทนที่จะต้องตัดต่อทุกทรานซิชันด้วยตัวเอง Video Agent จะสร้างภาพประกอบ คำบรรยาย และฟุตเทจ B-roll ในท้องถิ่นที่น่าสนใจให้อัตโนมัติ
"ตอนนี้ผมแทบจะใช้แค่ Video Agent อย่างเดียวเลย" เขากล่าว
ความสมจริงก็ทำให้เขาประหลาดใจเช่นกัน “ผมแปลกใจมากที่คุณสามารถใช้แค่ภาพนิ่งแล้วสร้างท่าทางและกิริยาต่างๆ ขึ้นมาได้” จิมกล่าว “ส่วนใหญ่แล้วคนจะไม่รู้เลยถ้าผมไม่บอก”
เข้าถึงผู้ซื้อได้มากขึ้นด้วยวิดีโอให้ความรู้
นับตั้งแต่เริ่มใช้ HeyGen Jim ได้เลิกทำเพียงอัปเดตภาพรวมตลาดทั่วไปแล้วหันมาสร้างคอนเทนต์เชิงให้ความรู้ที่ออกแบบจากคำถามจริงของผู้ซื้อ
"ถ้าใครถามคำถามที่มันโดนใจผม ผมก็จะจดโน้ตเล็กๆ ไว้" เขากล่าว "จากนั้นผมก็เขียนสคริปต์แล้วสร้างวิดีโอตามนั้น"
กลยุทธ์นี้ช่วยให้ฐานผู้ชมของเขาเติบโตอย่างต่อเนื่อง ช่อง YouTube ของเขามีผู้ติดตามมากกว่า 1,000 คนแล้ว ขณะที่ผู้ชมบน TikTok และ LinkedIn ก็ยังขยายตัวต่อเนื่อง ที่สำคัญกว่านั้นคือเขาเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในกลุ่มคนที่เข้ามาดูคอนเทนต์ของเขา
ตอนที่เขาเริ่มเปิดช่องครั้งแรก ผู้ชมส่วนใหญ่เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์คนอื่นๆ
"ตอนนี้ผมคิดว่าประมาณ 70% ของผู้ชมผมอยู่ในกลุ่มเป้าหมายหลักนั้น" เขากล่าว โดยหมายถึงกลุ่มผู้ซื้ออายุระหว่าง 25 ถึง 45 ปี
วิดีโอของเขาเริ่มสร้างโอกาสทางธุรกิจแล้ว แคมเปญวิดีโอให้ความรู้สำหรับประกาศขายหนึ่งรายการช่วยปิดการขายบ้านราคา $650,000 ได้ภายในเพียง 7 วันหลังลงตลาด วิดีโออีกชิ้นดึงดูดผู้ซื้อที่ย้ายถิ่นฐานมาจาก Memphis
เขายังได้รับการติดต่อสอบถามจากแคลิฟอร์เนียหลังจากรันแคมเปญวิดีโอให้ความรู้แบบเจาะกลุ่มในพื้นที่ที่ผู้คนมักย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่นอร์ทเวสต์อาร์คันซอ
หนึ่งในวิดีโอที่ประสบความสำเร็จที่สุดของเขาอธิบายว่าทำไม Zestimate ของ Zillow จึงมักแตกต่างจากมูลค่าตลาดจริง วิดีโอนั้นได้รับความนิยมมากจนมีผู้ซื้อคนหนึ่งจำจิมได้จากเสียงของเขาขณะเดินอยู่ใน Sam's Club
"เธอเดินเข้ามาหาผมแล้วพูดว่า 'เฮ้ ฉันเพิ่งดูวิดีโอของคุณบน Zillow มา'" จิมกล่าว
สำหรับจิมแล้ว ช่วงเวลานั้นยืนยันได้ว่ากลยุทธ์ด้านการให้ความรู้ของเขากำลังได้ผล
สร้างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ด้วย AI
Jim เชื่อว่า AI ได้กลายเป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่สำคัญที่สุดสำหรับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่
เขาบอกว่าถ้าไม่มีมันเขาคงยังต้องตัดต่อวิดีโอด้วยตัวเอง โพสต์คอนเทนต์ไม่สม่ำเสมอ และลำบากในการเข้าถึงผู้ซื้อที่ย้ายถิ่นฐานจากนอก Arkansas
"ผมคงไม่มีทางเข้าถึงผู้ชมได้มากเท่าที่ทำได้ตอนนี้" เขากล่าว
ทุกวันนี้เขาไม่เพียงพึ่งพา HeyGen สำหรับการทำการตลาดของตัวเองเท่านั้น แต่ยังแนะนำให้เอเจนต์คนอื่นๆ ใช้งานด้วย เขากำลังเตรียมสอนเซสชันเทรนนิงให้กับเอเจนต์ 24 คนในบริษัทนายหน้าของเขา เพื่อสอนวิธีสร้างเวิร์กโฟลว์วิดีโอแบบสม่ำเสมอด้วย AI
"มันน่าจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างวิดีโอแบบมืออาชีพเท่าที่ผมเคยเจอมา" จิมกล่าว
เมื่อธุรกิจของเขาเติบโตต่อไป จิมมองว่าวิดีโอคือรากฐานของการทำการตลาดอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่
"ถ้าจะเข้าถึงผู้คน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซื้อที่อายุน้อยกว่า ต้องทำผ่านวิดีโอ" เขากล่าว
และสำหรับเขา HeyGen ทำให้สิ่งนั้นเป็นจริงได้