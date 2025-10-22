I Love Happy Cats เป็นแพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์จากเบลเยียม ก่อตั้งโดย Anneleen Bru ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมแมวที่ได้รับการรับรอง ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อทำให้แมวมีความสุขมากขึ้น ผ่านคอร์สออนไลน์ หนังสือ และคอนเทนต์วิดีโอ Anneleen ช่วยให้ผู้ดูแลแมวและผู้เชี่ยวชาญเข้าใจพฤติกรรมแมวได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยคำแนะนำเชิงปฏิบัติที่อ้างอิงจากหลักวิทยาศาสตร์
แต่การขยายองค์ความรู้ของเธอไปยังหลายภูมิภาคและหลายแพลตฟอร์มกลับเป็นเรื่องยาก การสร้างวิดีโอแบบมืออาชีพหลายภาษาใช้เวลามาก มีค่าใช้จ่ายสูง และบั่นทอนสภาพจิตใจ “ฉันเป็นผู้ประกอบการที่มีไอเดียใหญ่ๆ” แอนนาลีนกล่าว “แต่ฉันติดขัดอยู่ตลอดในขั้นตอนปฏิบัติจริงและเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้นไม่ได้”
ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อเธอได้รู้จัก HeyGen แพลตฟอร์มนี้มอบเครื่องมือให้ Anneleen เปลี่ยนวิธีการสร้าง แปล และส่งมอบคอนเทนต์ของเธอ เปิดโอกาสให้ธุรกิจเติบโตได้ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน
จัดการสมดุลที่เป็นไปไม่ได้ระหว่างเวลาและคุณภาพ
ในฐานะผู้ประกอบการเดี่ยว Anneleen มีแรงขับเคลื่อนจากพันธกิจของตัวเองแต่กลับถูกจำกัดด้วยเวลา งบประมาณ และความต้องการด้านการผลิต “เมื่อก่อนเราต้องถ่ายทุกอย่างในสตูดิโอ” Anneleen เล่า “ฉันต้องใช้เทเลพรอมป์เตอร์ แต่งหน้า แล้วก็อ่านสคริปต์ซ้ำไปซ้ำมา แค่พลาดนิดเดียวก็ต้องเริ่มถ่ายใหม่ทั้งหมด”
แม้จะมีคู่ค้าช่วยตัดต่อวิดีโอให้แต่กระบวนการก็ยังหนักมาก วิดีโอความยาวแค่ 10 นาทีอาจใช้เวลาถ่ายหลายชั่วโมงและใช้เวลาตัดต่อเป็นวันๆ “คนเห็นวิดีโอสั้นๆ แล้วคิดว่าทำง่าย แต่เบื้องหลังคือการทำงานเป็นสัปดาห์ๆ และพอเป็นธุรกิจเล็กมากๆ นั่นแปลว่าทุกอย่างอย่างอื่นต้องหยุดหมด” แอนนาลีนกล่าว
ต้นทุนการผลิตไม่ใช่แค่เรื่องการเงินแต่ยังหนักทางอารมณ์ด้วย “ฉันจำได้ว่าครั้งหนึ่งถ่ายวิดีโออยู่นานหลายชั่วโมงแล้วมารู้ทีหลังว่ากล้องไม่ได้บันทึกภาพ” แอนนาลีนเล่า “อีกครั้งหนึ่งฉันมีเครื่องสำอางเลอะอยู่ใต้ตาทั้งวัน เราต้องทิ้งทุกอย่างแล้วเริ่มถ่ายใหม่หมด”
ที่สำคัญที่สุดคือการผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมทำให้การขยายสเกลในระดับโลกแทบเป็นไปไม่ได้ การแปลคอนเทนต์ของเธอเป็นภาษาอื่นๆ หมายถึงต้องจ้างนักแปล ถ่ายทำใหม่ และตัดต่อใหม่ตั้งแต่ต้นสำหรับแต่ละตลาด “ฉันอยากไปให้ไกลกว่าภาษาฟลามิชหรือดัตช์ ฉันอยากเข้าถึงญี่ปุ่น บราซิล และเยอรมนี แต่ฉันทำคนเดียวไม่ได้”
ปลดล็อกโอกาสใหม่ด้วยอวตารและระบบอัตโนมัติ
การเดินทางของ Anneleen กับ HeyGen เริ่มต้นจากความสงสัยใคร่รู้ “ฉันเริ่มจากการแปลวิดีโอแบบพื้นฐาน แค่อัปโหลดวิดีโอภาษาอังกฤษที่มีอยู่ แล้วให้ระบบสร้างเวอร์ชันภาษาฝรั่งเศสและเยอรมัน” Anneleen เล่า “ตอนแรกก็กังวลว่าจะฟังดูเหมือนหุ่นยนต์ แต่ไม่เลย ทั้งเสียง น้ำเสียง และแม้แต่การออกเสียงยังรู้สึกเหมือนเป็นตัวฉันเอง”
ความสำเร็จในช่วงแรกทำให้เธออยากลองทำอะไรให้มากขึ้น เธอเริ่มทดลองใช้อวตาร “ฉันรู้เลยว่าฉันสามารถอัปโหลดสคริปต์ สร้างวิดีโออวตาร แล้วแปลซ้ำไปได้เรื่อยๆ โดยไม่ต้องเริ่มใหม่ทุกครั้ง ตอนนั้นเองที่ฉันเข้าใจว่านี่ไม่ใช่แค่เครื่องมือ แต่นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนเกมได้จริงๆ”
คืนหนึ่งเธอเกิดความคิดขึ้นมา “คืนนั้นไม่ได้นอนเลย ฉันรู้ว่าฉันสามารถเปลี่ยนหนังสือของตัวเองให้กลายเป็นคอร์ส เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นวิดีโอ ฉันเอางานตลอดหลายปีมาปรับใช้ใหม่ให้มีชีวิตอีกครั้งได้ ตอนนั้นแหละที่ฉันบอกตัวเองว่า ‘ฉันจะพิชิตโลกด้วย Happy Cats ได้’”
ด้วยการใช้ HeyGen Anneleen เปลี่ยนคอร์สวิดีโอ 56 ตอนของเธอให้กลายเป็นคอนเทนต์หลายภาษา แปลเป็นภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี รัสเซีย ฮังการี ญี่ปุ่น และภาษาอื่นๆ อีกมากมาย “ฉันส่งวิดีโอทดสอบให้เจ้าของภาษาดู” Anneleen กล่าว “พวกเขาตอบกลับมาว่า ‘สมบูรณ์แบบมาก’ พวกเขาเข้าใจทุกอย่าง แม้แต่คำศัพท์เชิงวิทยาศาสตร์”
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ HeyGen ทำให้ทุกอย่างสะดวกยิ่งขึ้น ใช้งานง่ายมาก แค่เขียนสคริปต์ อัปโหลด แล้วก็เสร็จ สามารถใส่ซับไตเติล แปล และแก้ไขได้ครบในที่เดียว พอเข้าอยู่ในคิวแล้วก็ไปทำอย่างอื่นต่อได้เลย
เพิ่มความเร็วการผลิตด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่นไร้ความยุ่งยาก
ตั้งแต่เริ่มใช้ HeyGen I Love Happy Cats เห็นการพัฒนาที่ก้าวกระโดดทั้งด้านความเร็ว การเข้าถึง และการมีส่วนร่วม
- ลดเวลาในการผลิต: การสร้างวิดีโอตั้งแต่ต้นจนจบทำได้เร็วขึ้น 5 เท่าเมื่อเทียบกับก่อนใช้ HeyGen
- ขยายการเข้าถึงทั่วโลก: คอร์สเรียนพร้อมให้บริการแล้วในภาษา ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี รัสเซีย ญี่ปุ่น ฮังการี และจีน
- ความคุ้มค่าด้านต้นทุน: ไม่ต้องใช้สตูดิโอ นักแปล หรือทีมตัดต่ออีกต่อไป Anneleen สามารถสร้างคอนเทนต์คุณภาพระดับมืออาชีพได้ครบจบภายในทีมของตัวเอง
“ฉันมักจะพูดเสมอว่ามันมียุคก่อน HeyGen กับยุคหลัง HeyGen” เธอกล่าว “การได้เห็นอวตารของฉันพูดในสิ่งที่ฉันเขียนไว้ มันเหมือนค้นพบฝาแฝดของตัวเอง มันเหนือจริงมาก และทำให้ภารกิจของฉันขยายต่อได้ในวงกว้าง”
คำแนะนำของเธอถึงคนอื่นๆ คือ “อย่าพลาดโอกาสนี้ ถ้าคุณมีอะไรอยากบอกกับโลก HeyGen จะช่วยให้คุณสื่อสารมันออกไปได้”