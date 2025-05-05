ถ้าเว็บไม่ได้แค่ให้ข้อมูล แต่ยังทำให้คุณรู้สึกบางอย่างล่ะ?
getitAI กำลังสร้างเลเยอร์ด้านการโน้มน้าวใจสำหรับอินเทอร์เน็ต: เอเจนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเรื่องราวซึ่งอ้างอิงจากครีเอเตอร์ที่เชื่อถือได้ ไม่ได้แค่พูด แต่ยังนำเสนอ แนะนำ และเปลี่ยนผู้ชมให้กลายเป็นลูกค้า ขับเคลื่อนด้วยอวตารของ HeyGen เอเจนต์เหล่านี้กำลังมอบอินเทอร์เฟซรูปแบบใหม่ให้กับประสบการณ์ดิจิทัล อินเทอร์เฟซที่หน้าตา ความรู้สึก และการไหลลื่นเหมือนกำลังสนทนากับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
ไม่ใช่แค่เรื่องการขายให้ได้มากขึ้น แต่คือการทำให้โลกอินเทอร์เน็ตรู้สึกน้อยลงเหมือนตู้ขายของอัตโนมัติและมากขึ้นเหมือนการสนทนา
“เราไม่ได้แค่ปรับแต่งเว็บไซต์ให้ดีขึ้น แต่เรากำลังจินตนาการใหม่ให้มันเป็นพื้นที่เชิงเรื่องเล่า พื้นที่ที่เรื่องราวเป็นตัวขับเคลื่อนการตัดสินใจ และมีเอเจนต์คอยพาคุณเดินทางไปตลอดเส้นทาง” อแลง เดนซ์เลอร์ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ getitAI กล่าว
การค้นหาเฟรมเวิร์กอวตารแบบตอบสนอง
ตั้งแต่แรกเริ่ม getitAI รู้ว่าความเชื่อใจและจังหวะเวลาเป็นสิ่งที่ต่อรองไม่ได้ ถ้าเอเจนต์ดิจิทัลจะโน้มน้าวผู้คนได้ พวกเขาต้องให้ความรู้สึกเหมือนจริง ไม่ใช่แค่ดูสมจริงแต่ต้องลื่นไหลเป็นธรรมชาติในการแสดงพฤติกรรม ไม่มีจังหวะเว้นที่สะดุด เสียงพากย์ที่ตัดต่อไม่เนียน หรือบรรยากาศหลอนๆ ชวนไม่สบายใจ
แพลตฟอร์มอวตารยุคแรกๆ มักเลือกให้ความสำคัญกับคุณภาพจนต้องแลกกับความเร็ว หรือไม่ก็โต้ตอบได้รวดเร็วแต่ภาพไม่สมจริง ทั้งสองแบบใช้ไม่ได้ สื่อกลางไม่ควรทำลายพลังของเรื่องราว
“เราไม่ได้มองหาแค่ใบหน้า แต่ต้องการบางอย่างที่ถ่ายทอดอารมณ์ได้ รวดเร็ว และอ่านความรู้สึกได้ชัดเจน เรื่องราวต้องสื่อสารให้ถึงคนดูทุกครั้ง” อแลงกล่าว
HeyGen เป็นแพลตฟอร์มแรกที่มอบทุกอย่างที่ getitAI ต้องการได้ครบถ้วน: อวตารสมจริงระดับโฟโตเรียลลิสติก การตอบสนองแบบเรียลไทม์ และอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรกับนักพัฒนาซึ่งรองรับการเล่าเรื่องแบบไดนามิกได้ทัน
ทำไม HeyGen จึงเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ขาดหายไป
สิ่งที่ทำให้ HeyGen โดดเด่นคือการผสานระหว่างการสร้างวิดีโอแบบสมจริงระดับภาพถ่ายเข้ากับอวตารสตรีมมิงแบบเรียลไทม์อย่างลงตัว ไม่ได้เป็นแค่การเรนเดอร์อวตารเท่านั้น แต่คือการรักษาประสบการณ์โต้ตอบที่ลื่นไหลและสมจริงจนผู้ใช้ไม่รู้สึกเลยว่ากำลังรอซอฟต์แวร์ทำงาน
ในฐานะหนึ่งในพาร์ทเนอร์อวตารแบบโต้ตอบรายแรกๆ ของ HeyGen ทาง getitAI ได้ทำงานร่วมกับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับจูนระบบให้รองรับเคสการใช้งานที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ทั้งตรรกะแบบแตกแขนง การรับอินพุตจากผู้ใช้ที่ยืดหยุ่น และการนำเสนอที่เข้าใจอารมณ์
“ตอนแรกเส้นทางค่อนข้างลำบาก แต่สุดท้ายเราก็ข้ามหุบเหวแห่งความประหลาดนั้นมาได้ และสร้างสิ่งที่ให้ความรู้สึกเหมือนการสนทนาจริงๆ” อแลงกล่าว
หลังจากทำงานร่วมกันมา 18 เดือน getitAI ได้รับเชิญให้ไปแบ่งปันผลงานในงานชุมชนของ HeyGen บนเวที Wayne Liang ผู้ร่วมก่อตั้ง HeyGen พูดอย่างตรงไปตรงมาว่า “getitAI ใช้เทคโนโลยีของเราได้ดีกว่าเราเอง”
การโน้มน้าวใจในฐานะแพลตฟอร์ม
แม้การเติบโตระยะแรกจะมาจากแบรนด์ผู้บริโภค แต่เป้าหมายที่ใหญ่กว่าของ getitAI คือการขยายในแนวนอน เปลี่ยนความเชื่อใจและการสนทนาให้กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถทำงานได้ทุกที่ที่มีการตัดสินใจเกิดขึ้น
ตั้งแต่การเริ่มต้นใช้งาน SaaS ไปจนถึงการศึกษา การเงิน และเฮลธ์แคร์—ทุกที่ที่การตัดสินใจต้องการคำแนะนำ เอเจนต์ที่ได้รับการเทรนมาอย่างดีสามารถเข้ามาช่วยได้ อุตสาหกรรมแนวตั้งอาจไม่จำเป็น แต่ความเป็นมนุษย์จำเป็นเสมอ
อวตารของ HeyGen ทำให้เอเจนต์เหล่านี้มองเห็นได้ชัดเจน getitAI ทำให้พวกเขาน่าเชื่อถือ
พวกเขากำลังวางรากฐานให้กับอินเทอร์เฟซรูปแบบใหม่ ที่เรื่องราวไม่ได้จบแค่ปุ่ม CTA แต่ไหลต่อเนื่องไปกับทุกการคลิก การปัด และทุกคำถาม
ผลลัพธ์: การโต้ตอบที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ผู้คน
เซสชันกับเอเจนต์ getitAI + HeyGen ตอนนี้มีระยะเวลาเฉลี่ยมากกว่า 2.5 นาที สูงกว่าช่วงเวลาเอ็นเกจเมนต์ทั่วไปหลายเท่า ผลลัพธ์ไม่ใช่แค่การมีส่วนร่วมที่นานขึ้น แต่เป็นการโต้ตอบที่ลึกขึ้น ผู้ใช้ถามคำถาม ได้รับคำตอบที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละคน และใช้งานต่อเนื่องไม่สะดุด
อัตราการแปลงผลลัพธ์จากการโต้ตอบเหล่านั้นอยู่ระหว่าง 13–21% แต่การเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจกว่านั้นคือ ผู้ใช้หยุดแค่การเลื่อนดู และเริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราว
“อินเทอร์เน็ตได้เปลี่ยนจากเพจมาเป็นฟีด ตอนนี้กำลังเปลี่ยนจากฟีดไปเป็นตัวละคร เรากำลังสร้างระบบที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงนั้น” อแลงกล่าว
สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป
ขณะที่ getitAI เตรียมเปิดตัว Creator Agent Marketplace HeyGen ยังคงเป็นส่วนสำคัญของสแตก ธุรกิจจะสามารถนำเอเจนต์ที่ผ่านการเทรนแล้วไปใช้งานได้ในไม่ช้า พร้อมด้วยเสียง โทน และสไตล์การเล่าเรื่องแบบครบถ้วน ได้ง่ายพอๆ กับการเพิ่ม Stripe checkout
สำหรับ HeyGen นี่คือหลักฐานให้เห็นว่าพออวตารเลิกแค่อ่านสคริปต์แล้วหันมาช่วยนำการตัดสินใจ ผลลัพธ์จะเปลี่ยนไปอย่างไร สำหรับ getitAI นี่คือก้าวถัดไปสู่โลกเว็บที่ขับเคลื่อนไม่ใช่ด้วยการคลิก แต่ด้วยการสนทนา