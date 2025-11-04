Julia McCoy เป็น CEO และผู้ก่อตั้ง First Movers แพลตฟอร์มการเรียนรู้และนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้ประกอบการและครีเอเตอร์เชี่ยวชาญเครื่องมือ AI เพื่อขยายธุรกิจของตน ในฐานะนักวางกลยุทธ์คอนเทนต์ นักเขียน และผู้สอนที่ทำงานมายาวนาน Julia สร้างธุรกิจของเธอบนความสม่ำเสมอ—การเผยแพร่ พูด และสอนอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อต้นปี 2025 จังหวะนั้นก็ต้องหยุดชะงักลง
หลังจากที่สุขภาพทรุดหนักอย่างกะทันหัน Julia ไม่สามารถถ่ายทำ บันทึกวิดีโอ หรือแม้แต่นั่งตัวตรงได้นานๆ ได้อีกต่อไป “มันเป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของฉัน” Julia เล่า “ฉันเพิ่งไปเดินเขาในวันหนึ่ง แล้วคืนนั้นก็ต้องเข้าโรงพยาบาล ตัวเริ่มเขียวช้ำ ฉันยกแขนไม่ขึ้น หายใจก็แทบไม่ออก” หลายเดือนเต็มไปด้วยการตรวจและการวินิจฉัยที่ผิดพลาด แพทย์ไม่สามารถอธิบายอาการของเธอได้ “ถ้าฉันไม่มีโคลนและอวตารของฉัน” Julia ทบทวน “ฉันคงไม่สามารถสื่อสารกับผู้ติดตามของฉันได้เลย”
ธุรกิจของเธอขึ้นอยู่กับการปรากฏตัวของเธอเอง เธอต้องการวิธีรักษาการมองเห็นตัวตน ดูแลชุมชนของเธอ และทำให้ First Movers เดินหน้าต่อไปได้โดยไม่ต้องรับภาระทางร่างกายจากการผลิตวิดีโอ นั่นคือช่วงเวลาที่ Julia หันมาใช้ HeyGen เพื่อสร้างโคลนดิจิทัลของตัวเองที่สมจริง
สำรวจ AI เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดด้านร่างกายและความคิดสร้างสรรค์
ก่อนเริ่มใช้ HeyGen ธุรกิจของ Julia พึ่งพาวิดีโอไลฟ์ทั้งหมด เธอต้องถ่ายทำทุกวิดีโอสอน เวทีสัมมนาออนไลน์ และคอร์สเรียนด้วยตัวเอง ดูแลทุกอย่างตั้งแต่การแต่งหน้า การจัดกล้อง ไปจนถึงการตัดต่อ “มันสนุกนะ” Julia เล่า “แต่ในมุมของความเป็นจริงและต้นทุนแล้ว มันคือภาระงานก้อนใหญ่ วิดีโอความยาวแค่ 10 นาทีอาจใช้เวลาทำหลายวัน”
แม้ก่อนที่เธอจะล้มป่วย กระบวนการนั้นก็ไม่ยั่งยืนอยู่แล้ว “ฉันเป็นผู้ประกอบการ ฉันอยากเดินหน้าให้เร็ว พอมีไอเดียสำหรับวิดีโอฉันก็อยากให้มันเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้ว” จูเลียกล่าว “แต่กระบวนการทำงานกลับทำให้ฉันช้าลงตลอด”
เมื่อเกิดวิกฤตด้านสุขภาพ โมเดลทั้งหมดก็จำเป็นต้องเปลี่ยนไป เธอไม่สามารถถ่ายทำหรือเดินทางได้เลยในเชิงกายภาพ “ทุกครั้งที่ฉันนั่งลงเพื่อพูด ฉันรู้สึกเหมือนอวัยวะข้างในกำลังฉีกขาด” จูเลียกล่าว “ฉันต้องแบ่งพลังงานตัวเองอย่างจำกัด และเลือกระหว่างการแปรงผมหรือการอัดวิดีโอ”
นั่นคือช่วงที่ Julia เริ่มทดลองใช้ AI เธอเริ่มทดสอบเครื่องมือเสียง AI และอวตาร สำรวจว่าตัวเองสามารถจำลองการปรากฏตัวต่อหน้ากล้องได้มากแค่ไหนโดยไม่เสียความเป็นตัวเอง “โคลนของฉันไม่ใช่แค่เครื่องมืออีกต่อไป” Julia กล่าว “มันคือเส้นชีวิตของฉัน”
สร้างดิจิทัลทวินเพื่อปลดล็อกการสร้างสรรค์ไร้ขีดจำกัด
Julia ผสานการใช้เครื่องมือสร้างอวตารแบบกำหนดเองของ HeyGen เข้ากับ ElevenLabs เพื่อโคลนเสียงระดับมืออาชีพ ใช้เวลากว่า 25 ชั่วโมงในการปรับแต่งข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อให้ตัวตนดิจิทัลของเธอดูและฟังดูสมจริงที่สุด
“สิ่งที่สำคัญที่สุดคือข้อมูลสำหรับเทรนโมเดล” จูเลียกล่าว “เสียงต้องสะอาดและสม่ำเสมอ ไม่มีการตัดต่อกระโดด ใช้ไมค์ตัวเดิมตลอด คุณกำลังสอนให้ AI รู้จริงๆ ว่าคุณคือใคร”
โดยใช้วิดีโอคุณภาพสูงและฟุตเทจจากสตูดิโอของตัวเอง Julia สร้างอวตารที่สามารถนำเสนอคอนเทนต์ YouTube แบบเต็มความยาวได้ HeyGen จัดการเรื่องสีหน้า ท่าทาง และการขยับปาก ขณะที่ Eleven Labs มอบเสียงที่ลื่นไหลและถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างแม่นยำ
เมื่อเธอทดสอบวิดีโอที่โคลนตัวเองเป็นครั้งแรก ผลลัพธ์ทำให้เธอถึงกับตกใจ “ฉันปล่อยวิดีโอที่มีโคลนของฉันอยู่ข้างใน แล้วมันได้ยอดเอ็นเกจเมนต์สูงที่สุดเท่าที่ฉันเคยปล่อยมาทั้งหมด” จูเลียกล่าว วิดีโอนี้มีชื่อว่า “03 Just Broke the AI Ceiling” ทำยอดวิวสูงกว่าปกติ 3.8 เท่า มีอัตราคลิกผ่าน 7.8% และมีระยะเวลาเข้าชมเฉลี่ยแปดนาที ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานเดิมของเธออย่างมาก
ความสำเร็จนั้นทำให้เธอมั่นใจที่จะเดินหน้าต่อเต็มที่ ภายในสปรินต์ 3 วัน Julia ผลิตวิดีโอได้ 6 วิดีโอ ก่อนหน้านี้ปริมาณงานระดับนี้ต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ “ตลอด 12 ปีที่ทำงานด้านการตลาดนี่เป็นครั้งแรกที่ทุกอย่างเริ่มจัดการได้ ฉันสามารถเขียน กำกับ และเผยแพร่ได้โดยไม่หมดไฟ” Julia กล่าว
เบื้องหลังการทำงาน Julia ยังพึ่งพาทีมงานมนุษย์ของเธอสำหรับการตัดต่อและเก็บรายละเอียดงานครีเอทีฟ “โปรดิวเซอร์ของฉันประจำอยู่ที่ฟิลิปปินส์” Julia กล่าว “เธอตัดต่อทุกอย่างด้วยมือ ความใส่ใจของมนุษย์แบบนี้ช่วยยกระดับงานได้จริงๆ” แต่ HeyGen รับหน้าที่งานหนักไปจัดการ ทำให้เธอมีเวลาโฟกัสกับการรีเสิร์ช การเขียน และกลยุทธ์ได้เต็มที่
“การโคลนตัวเองคืออิสรภาพจากงาน” จูเลียกล่าว “มันคืออิสรภาพจากความเหนื่อยล้า ตอนนี้ฉันพักผ่อน ชาร์จพลัง และยังสร้างสรรค์ผลงานต่อไปได้”
ทวงคืนเวลา สุขภาพ และผลลัพธ์ที่มีคุณค่าด้วย HeyGen
นับตั้งแต่เริ่มใช้ HeyGen Julia ได้เปลี่ยนแปลงไม่เพียงแค่เวิร์กโฟลว์ของตัวเอง แต่ยังรวมถึงมุมมองต่อการทำงานทั้งหมดของเธอด้วย
ผลลัพธ์
- อัตรามีส่วนร่วมกับวิดีโอสูงขึ้น 3.8 เท่า: วิดีโอที่ขับเคลื่อนด้วยโคลนของ Julia ทำผลงานดีกว่าวิดีโอที่เคยอัปโหลดทั้งหมด โดยมี CTR 7.8% และเวลาเฉลี่ยในการรับชม 8 นาที
- วิดีโอ 6 รายการใน 3 วัน: สถิติใหม่ด้านปริมาณคอนเทนต์ที่ทำได้ด้วยการโคลน
- รักษาธุรกิจให้ดำเนินต่อเนื่องได้ระหว่าง การเจ็บป่วย: HeyGen ช่วยให้ Julia รักษาการเชื่อมต่อกับผู้ชมและรายได้ไว้ได้แม้ทำงานเพียงวันละ 30 นาที
เหนือกว่าตัวเลขคือผลกระทบทางอารมณ์ที่ลึกซึ้ง “คลอนนี้ช่วยชีวิตธุรกิจของฉัน แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือมันช่วยชีวิตฉันไว้” จูเลียกล่าว “ฉันสามารถพักผ่อน ฟื้นตัว และยังคงปรากฏตัวต่อหน้าผู้ชมของฉันได้”
ตอนนี้เธอสอนวิธีการเหล่านี้ใน First Movers Labs ช่วยให้ผู้ประกอบการสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของตัวเอง “ฉันอยากให้คน更多รู้วิธีทำแบบนี้” จูเลียกล่าว “คุณสามารถปรับโคลนให้ดีจนไม่มีใครรู้ความแตกต่าง แต่ยังคงความเป็นมนุษย์อยู่ นั่นแหละคือกุญแจสำคัญ”
ทุกวันนี้ Julia มองว่า HeyGen คือเครื่องมือสำคัญที่สุดในเส้นทางอาชีพของเธอ “มียุคก่อน HeyGen และยุคหลัง HeyGen” Julia กล่าว “มันคือเกมเชนเจอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมา”
ดูคลอนของ Julia ทำงานจริง: @JuliaEMcCoy