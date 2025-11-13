เอเจนซี่การตลาดจะตามให้ทันจังหวะใหม่ของโฆษณาดิจิทัลได้อย่างไร? สำหรับ Favoured เอเจนซี่การตลาดแบบฟูลเซอร์วิสด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์ในสหราชอาณาจักร คำตอบคือการวางกลยุทธ์อย่างกล้าหาญและใช้เครื่องมือใหม่ๆ เพื่อปลดล็อกผลลัพธ์ ด้วยพอร์ตลูกค้าที่ครอบคลุมตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงแบรนด์ระดับตำนานอย่าง teapigs, Avon และ Kodak Favoured มอบบริการการตลาดดิจิทัลระดับผู้เชี่ยวชาญผ่านทีมงานแบบบูรณาการเต็มรูปแบบที่มีความเชี่ยวชาญสูง
พวกเขาหันมาใช้ HeyGen เพื่อขยายการสร้างคอนเทนต์ให้มากขึ้น ทำให้สามารถทดสอบครีเอทีฟได้อย่างเข้มข้นขึ้นและลดอาการล้าจากคอนเทนต์ในมุมมองของผู้ชม ด้วย HeyGen ทำให้ Favoured สามารถเพิ่มปริมาณงานครีเอทีฟได้โดยยังคงสมดุลที่ลงตัวระหว่างเทคโนโลยี AI และความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ เพื่อส่งมอบแคมเปญการตลาดระดับแนวหน้าให้กับลูกค้า
รับมือกับความเหนื่อยล้าทางครีเอทีฟและทรัพยากรที่จำกัด
ก่อนใช้ HeyGen Favoured ต้องเผชิญกับคอขวดหลัก 2 ด้านคือ การสร้างคอนเทนต์ที่ใช้ทรัพยากรมาก และความเหนื่อยล้าทางครีเอทีฟที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เวิร์กโฟลว์แบบใส่ใจทุกรายละเอียดที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายแม้จะให้ผลลัพธ์ที่ดี แต่ต้องใช้ทรัพยากรบุคคลจำนวนมาก กระบวนการผลิต UGC แบบดั้งเดิมที่ต้องมีการเตรียมงานล่วงหน้าและจัดส่งสินค้าไปยังผู้สร้างคอนเทนต์ยังใช้เวลามาก และยังจำกัดจำนวนผู้แสดงที่สามารถถ่ายทำได้อีกด้วย
เพื่อรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน Favoured มองเห็นคุณค่าทางกลยุทธ์ของการผลิตคอนเทนต์ในปริมาณมาก เพราะแม้แต่ครีเอทีฟที่ทำผลงานได้ดีก็ยังต้องเจอกับภาวะที่ผู้ชมเริ่มเบื่อคอนเทนต์เดิมๆ Andy Willers ผู้ร่วมก่อตั้ง Favoured อธิบายว่า “ถ้าเราเพิ่มงบโฆษณาบนแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่ง จะมีบางแพลตฟอร์มอย่างเช่น TikTok ที่ครีเอทีฟหมดความสดใหม่เร็วกว่า นั่นหมายความว่ายิ่งผู้ใช้เห็นครีเอทีฟเดิมซ้ำมากเท่าไร ประสิทธิภาพแคมเปญก็ยิ่งแย่ลงเท่านั้น” การรีเฟรชคอนเทนต์ UGC จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญต่อการรักษาประสิทธิภาพของแคมเปญ และสร้างความต้องการที่ไม่มีวันจบสิ้นซึ่งกระบวนการทำงานแบบแมนนวลไม่สามารถรองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
"ก่อนใช้ HeyGen กระบวนการนี้ต้องทำแบบแมนนวลมากกว่านี้มาก ต้องใช้ทรัพยากรบุคคลมากขึ้นเพื่อให้ได้ผลงานเท่าเดิม" แอนดีกล่าว “ต้องเขียนสคริปต์ ส่งให้ครีเอเตอร์ ส่งสินค้าตามไป แล้วรอ 5 ถึง 10 วันกว่าจะได้วิดีโอ UGC หนึ่งชิ้น”
พวกเขาเคยใช้ Runway สำหรับการสร้างวิดีโอ แต่เมื่อ George Gossland ผู้อำนวยการฝ่าย UGC ที่ Favoured ได้ยินเกี่ยวกับ HeyGen เขาก็รู้ทันทีว่านี่จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับเวิร์กโฟลว์ของทีม Andy เสริมว่า “เราเคยใช้เครื่องมืออื่นพยายามทำสิ่งที่คล้ายกันในการสร้างอวตาร แต่ดูเหมือนว่า HeyGen จะทำได้ดีที่สุด”
ยิ่งมากยิ่งสนุกไปกับโซลูชันอวตารของ HeyGen
ตอนนี้ Favoured ใช้การสร้างอวตารด้วย AI ของ HeyGen เป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์การทดสอบครีเอทีฟแบบเข้มข้น “สิ่งที่ HeyGen ช่วยเราได้คือการสร้างอวตารสำหรับโฆษณา UGC ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เราทดสอบสคริปต์ได้หลากหลายเวอร์ชันมากขึ้น” แอนดี้อธิบาย ด้วย HeyGen เอเจนซีสามารถขยายความสามารถในการทดสอบได้อย่างก้าวกระโดด จากเดิมที่ทดสอบโฆษณา UGC ได้ 10-15 เวอร์ชันต่อเดือน เพิ่มเป็น 50 ถึง 100 เวอร์ชัน ช่วยให้ค้นหาครีเอทีฟที่ทำผลงานได้ดีที่สุดได้เร็วขึ้น และสุดท้ายช่วยยกระดับประสิทธิภาพแคมเปญผ่านการทดสอบและการปรับแต่งที่มากขึ้น
“เมื่อแปดเดือนก่อนผมทำวิดีโอได้ประมาณ 20 วิดีโอต่อวัน” จอร์จกล่าว “วันนี้ผมทำไปแล้ว 100 วิดีโอตั้งแต่เช้า”
แอนดี้เสริมว่า “ตอนนี้เราให้อวตาร AI อ่านสคริปต์ทีละ 20 ชิ้นได้อย่างสมจริงแล้วส่งต่อให้กับทีมตัดต่อได้ทันที ทำให้เราสร้างวิดีโอเวอร์ชันหลากหลายได้มากขึ้นและเร็วขึ้นมาก”
ทีมงานให้ความสำคัญอย่างมากกับอวตารสมจริงของ HeyGen “ด้วย HeyGen เราสามารถบันทึกวิดีโอคนคนเดิมในหลายบริบทที่แตกต่างกันได้ ความสามารถในการเปลี่ยนมุมกล้องหรือมุมมองเพื่อสร้างความหลากหลายช่วยให้คอนเทนต์ดูสมจริงยิ่งขึ้นสำหรับผู้บริโภค” แอนดี้กล่าวเสริม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด Favoured ผสานการทำงานของ HeyGen เข้ากับเครื่องมือ AI อื่นๆ โดยเพิ่มคุณภาพเสียงพากย์ด้วย ElevenLabs สร้างภาพสินค้าโดยใช้ Ideogram และพัฒนา b-roll ด้วย Kling
ตัวเลขพิสูจน์ผลลัพธ์ได้ชัดเจน
HeyGen ช่วยให้ Favoured โฟกัสกับสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดได้มากยิ่งขึ้น นั่นคือการสร้างแคมเปญการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์
“HeyGen ปลดล็อกประสิทธิภาพตั้งแต่ระดับพื้นฐานที่สุด” Andy อธิบาย “ยิ่งเราทดสอบได้มากเท่าไร เรายิ่งเห็นได้ชัดขึ้นว่าอะไรที่โดนใจกับกลุ่มเป้าหมาย อะไรที่ช่วยเพิ่มอัตราการคลิก อะไรที่ช่วยลดต้นทุนต่อคลิก ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลต่อเมตริกปลายน้ำอื่นๆ ของทุกแคมเปญตามมา”
ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นเห็นได้ชัดเจนอย่างยิ่ง เดิมทีต้องใช้เวลา 20 นาทีในการอ่านฮุกที่ต่างกัน 10 แบบ ตอนนี้ Favoured สามารถสร้างฮุกที่ต่างกันได้ 50 แบบแทบจะทันที สำหรับ Favoured แล้ว ประสิทธิภาพคือรากฐานของโมเดลธุรกิจ ความพึงพอใจของลูกค้าผูกอยู่กับตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก เช่น ผลตอบแทนจากค่าโฆษณา (ROAS) และต้นทุนต่อการได้มาซึ่งลูกค้า ด้วยอวตาร AI ของ HeyGen ทำให้พวกเขาทำตาม KPI ได้เร็วขึ้น ขยายงบโฆษณาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าได้ดีกว่าวิธีการแบบดั้งเดิม ในโลกดิจิทัลที่การโดดเด่นต้องทำให้มากกว่าเดิม HeyGen ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในกลยุทธ์การตลาดของ Favoured
Andy สรุปได้อย่างเรียบง่ายว่า “HeyGen เปลี่ยนเกมให้เราอย่างแท้จริง เราสามารถสร้างคอนเทนต์พร้อมผลิตได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง จากเดิมที่ต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์”
“พูดตามตรงเลยว่าความเครียดน้อยกว่าการถ่ายวิดีโอจริงเยอะ คุณสามารถใช้อวตารผู้สร้างได้ 50 คนและผลิตคอนเทนต์ได้ 100 ชิ้นต่อสัปดาห์โดยไม่ต้องจ้างใครเพิ่ม” จอร์จกล่าว