Equity Trust Company เป็นผู้นำด้านบริการการเงินที่เชี่ยวชาญด้านบัญชีเกษียณอายุแบบบริหารเอง (self-directed IRA) วิดีโอเป็นสื่อสำคัญสำหรับการสร้างการมีส่วนร่วมและให้ความรู้กับลูกค้าในอุตสาหกรรมนี้ Jesse Briley ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดและการมีส่วนร่วมของลูกค้าแห่ง Equity Trust ดูแลทีมงานที่มุ่งมั่นสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจบนหลากหลายช่องทางเพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อเห็นถึงอิทธิพลของวิดีโอที่เพิ่มมากขึ้น Jesse จึงตั้งเป้าหมายที่ท้าทายเพื่อขยายการผลิตวิดีโอของทีม เพื่อเพิ่มการผลิตวิดีโอ บริษัทได้มองหาโซลูชันนวัตกรรมเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและขยายการสร้างคอนเทนต์ HeyGen มอบโซลูชันที่พลิกโฉมการทำงาน ช่วยให้ Equity Trust สามารถปรับเวิร์กโฟลว์ให้ลื่นไหลและใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด
ก้าวข้ามข้อจำกัดด้านทรัพยากรและปัญหาด้านประสิทธิภาพ
อุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่งคือข้อจำกัดด้านทรัพยากร ทำให้ยากต่อการผลิตวิดีโอในปริมาณและคุณภาพตามที่วางแผนไว้ นอกจากนี้การสร้างวิดีโอระดับมืออาชีพยังต้องใช้เวลาและความทุ่มเทอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาของบริษัท ซึ่งในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาที่เป็นที่ต้องการตัวสูง จึงมีเวลาให้สำหรับการถ่ายทำวิดีโอค่อนข้างจำกัด
“ปริมาณคอนเทนต์ที่ทีมผลิตออกมาดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นทุกปีเพื่อให้ยังคงเกี่ยวข้องและแข่งขันได้” เจสซีกล่าว “การขยายขนาดเป็นเรื่องสำคัญ และทีมคอนเทนต์ต้องการชุดเครื่องมือที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อช่วยให้งานเป็นอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการใช้ AI มากขึ้นเรื่อยๆ ด้วย”
ทีมยังต้องตอบโจทย์ความคาดหวังอันสูงของผู้ชมที่ต้องการคอนเทนต์ที่เป็นมืออาชีพและมีความน่าเชื่อถือ วิดีโอต้องสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นด้านคุณภาพของ Equity Trust โดยไม่ดูเป็น “AI-generated” เพราะการรักษาความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือจากผู้ชมเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ความท้าทายเหล่านี้ตอกย้ำถึงความจำเป็นในการมีโซลูชันที่ขยายขนาดได้และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการผลิตวิดีโอของทีมและรักษาความไว้วางใจจากผู้ชม
ใช้ประโยชน์จาก HeyGen เพื่อสร้างวิดีโอที่ขยายการผลิตได้และดูเป็นธรรมชาติ
Equity Trust ค้นพบ HeyGen ระหว่างการค้นหาออนไลน์และตัดสินใจทดลองใช้ความสามารถด้านวิดีโอ AI รูปแบบใหม่ของแพลตฟอร์มนี้ สำหรับ Jesse และทีม งานทดลองครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อดูว่าวิดีโอที่สร้างจาก AI จะสามารถตอบโจทย์การผลิตคอนเทนต์คุณภาพสูง ขยายการผลิตได้ง่าย ลดเวลาและทรัพยากรในการทำงาน และยังคงความเป็นธรรมชาติไว้เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผู้ชมได้หรือไม่
ภายในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง ทีมงานได้สร้างอวตารดิจิทัลของผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา โดยถ่ายทอดทั้งเสียงและภาพลักษณ์ของเขาอย่างครบถ้วน สิ่งนี้ทำให้ Equity Trust สามารถผลิตวิดีโอการศึกษาในระดับมืออาชีพสำหรับโซเชียลมีเดีย การอบรมภายใน และการมีส่วนร่วมกับลูกค้าได้ โดยไม่ต้องให้ผู้อำนวยการเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงหรือใช้เวลามาก ด้วยการลดคอขวดในการทำงานและรักษาคุณภาพให้สม่ำเสมอ แนวทางที่ล้ำสมัยนี้จึงเปิดโอกาสใหม่ๆ สำหรับการสร้างคอนเทนต์ที่ขยายขนาดได้และยังคงความน่าเชื่อถือ
“ด้วย HeyGen เราสามารถสร้างวิดีโอสั้น กระชับ แต่ยังคงคุณภาพระดับมืออาชีพได้ มันได้ผลดีเป็นพิเศษสำหรับโซเชียลมีเดีย” เจสซีกล่าว “ความสามารถในการขยายการทำงานที่เครื่องมือนี้ให้มาเปลี่ยนเกมให้กับทีมของเราอย่างแท้จริง”
พลิกโฉมการผลิตวิดีโอด้วยโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI
หลังจากการทดลองใช้งานเบื้องต้นและปรับแต่งเวิร์กโฟลว์บางส่วน Equity Trust ก็ผสาน HeyGen เข้ากับกระบวนการสร้างคอนเทนต์ได้สำเร็จ ผลลัพธ์ที่ได้โดดเด่นอย่างชัดเจน:
- ประหยัดเวลาก่อนใช้ HeyGen การผลิตวิดีโอหนึ่งชิ้นต้องใช้เวลาทำงานมากกว่าห้าชั่วโมง แต่ด้วย HeyGen สามารถสร้างวิดีโอได้ภายในไม่กี่นาที ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างมาก
- ปริมาณคอนเทนต์: ทีมสามารถสร้างวิดีโอได้ 12 วิดีโอภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้มาก่อนเนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากร
- ความหลากหลายในการใช้งาน: วิดีโอจาก AI ถูกนำไปใช้ในหลายช่องทาง รวมถึง TikTok, YouTube Shorts และ Instagram Reels โดยแม้จะมุ่งเน้นการสื่อสารกับลูกค้าเป็นหลัก แต่วิดีโอยังถูกนำไปใช้ในการฝึกอบรมภายในองค์กรด้วย
“HeyGen คืออนาคตของการสร้างคอนเทนต์ที่ขยายขนาดได้” เจสซีกล่าว “สำหรับทีมเล็กๆ หรือแม้แต่ครีเอเตอร์เดี่ยว เครื่องมือ AI อย่าง HeyGen นั้นขาดไม่ได้เลย”
ด้วยการใช้ประโยชน์จากความสามารถด้าน AI ของ HeyGen ทำให้ Equity Trust สามารถปรับแต่งคอนเทนต์ให้เหมาะกับกลุ่มผู้ชมแต่ละเซกเมนต์ ทดลองใช้อวตารที่หลากหลายให้สอดคล้องกับกลุ่มประชากรที่แตกต่างกันได้ ความสามารถของแพลตฟอร์มในการขยายการผลิตวิดีโออย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่สร้างภาระให้ทรัพยากรภายใน สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของทีม และช่วยให้รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้
เมื่อเทคโนโลยี AI ก้าวหน้า ประสบการณ์ของ Equity Trust แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพลิกโฉมการทำงานของเครื่องมืออย่าง HeyGen สำหรับทีมการตลาดยุคใหม่