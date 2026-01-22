Dolsten & Co. เป็นเอเจนซีครีเอทีฟสาย AI โดยเฉพาะ ก่อตั้งโดย Simon Dolsten ครีเอทีฟไดเรกเตอร์มากประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญการสร้างเรื่องราวแบรนด์ระดับพรีเมียม หลังจากดูแลงานครีเอทีฟให้แบรนด์ระดับโลกอย่าง Michelob Ultra และ Volkswagen และสร้างแคมเปญระดับรางวัล Emmy และ Super Bowl แล้ว Simon จึงตั้งใจสร้างเอเจนซีที่ออกแบบมาสำหรับยุคใหม่ของความคิดสร้างสรรค์ ที่ซึ่งเทคโนโลยีช่วยเร่งพลังจินตนาการ แทนที่จะเป็นข้อจำกัด
Dolsten & Co. ทำงานร่วมกับลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ตั้งแต่แบรนด์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวตนบุคคลไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ช่วยให้พวกเขาเล่าเรื่องราวที่เข้าถึงอารมณ์ผู้ชมได้ลึกซึ้งและขับเคลื่อนไปพร้อมกับความเร็วของโลกยุคใหม่ แม้รากฐานด้านการเล่าเรื่องของ Simon จะยังเป็นหัวใจสำคัญ แต่โมเดลการโปรดักชันแบบดั้งเดิมกลับทำให้การทดลอง การสร้างต้นแบบ และการทำไอเดียที่ทะเยอทะยานให้เป็นจริงได้อย่างรวดเร็วนั้นเป็นเรื่องยาก
HeyGen มอบวิธีให้ Dolsten & Co. สามารถสร้าง ทดลองปรับแก้ และส่งมอบงานครีเอทีฟคุณภาพสูงได้ภายในไม่กี่วันแทนที่จะต้องใช้เวลาหลายเดือน เปิดโอกาสให้ไอเดียที่เคยดูเป็นไปไม่ได้กลายเป็นจริง
ไอเดียยิ่งใหญ่ที่ถูกทำให้ช้าลงด้วยกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม
ก่อนเริ่มใช้ HeyGen บริษัท Dolsten & Co. เผชิญกับความท้าทายแบบเดียวกับเอเจนซีครีเอทีฟส่วนใหญ่ นั่นคือความต้องการความรวดเร็ว การเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นสิ่งที่ลูกค้ามองเห็นและตอบสนองได้จริงต้องใช้การเตรียมงานล่วงหน้าจำนวนมาก
“คุณไม่สามารถสร้างต้นแบบหรือ proof of concept ได้อย่างรวดเร็วจริงๆ” ไซมอนอธิบาย “คุณต้องเอาสคริปต์ยาวๆ หรือเด็คพรีเซนต์ 100 หน้าไปให้ลูกค้า”
ในสภาพแวดล้อมโฆษณาแบบดั้งเดิม การผลิตโฆษณายาวเพียง 30 วินาทีก็อาจใช้เวลาหลายเดือนและมีค่าใช้จ่ายหลายล้านดอลลาร์ เมื่อการถ่ายทำเสร็จสิ้น ทีมครีเอทีฟก็มักจะถูกผูกมัดอยู่กับสิ่งที่ถ่ายมาได้ในกองถ่าย โดยแทบไม่มีโอกาสพัฒนา ปรับเปลี่ยน หรือทดลองแนวคิดใหม่เพิ่มเติม
“สำหรับคนทำงานครีเอทีฟแล้ว นั่นเป็นข้อจำกัดมาก” ไซมอนกล่าว “คุณอยากสร้าง ทดสอบ และปรับปรุงต่อไปเรื่อยๆ แต่กระบวนการกลับไม่เอื้อให้ทำแบบนั้นได้”
สิ่งนี้ทำให้การทำงานร่วมกันช้าลง เพิ่มความเสี่ยง และทำให้การทดลองไอเดียที่กล้าท้าทายทำได้ยากขึ้น โดยเฉพาะไอเดียที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบใหม่ๆ อย่างอวตารแบบโต้ตอบหรือเนื้อเรื่องที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ใช้ HeyGen เพื่อสร้างต้นแบบ ทดสอบซ้ำ และสร้างสรรค์ได้อย่างรวดเร็ว
HeyGen ได้เปลี่ยนวิธีที่ Dolsten & Co. ทำงานกับไอเดียไปอย่างสิ้นเชิง แทนที่จะต้องพรีเซนต์คอนเซ็ปต์ด้วยสคริปต์หรือสไลด์นิ่งๆ ทีมงานสามารถนำเสนอผลงานที่ใช้งานได้จริงและสมบูรณ์ให้ลูกค้าเห็นได้ภายในไม่กี่วัน
“ด้วย HeyGen คุณสามารถนำเสนอสิ่งที่มีความสมจริงและความสามารถพร้อมใช้งานได้เลย” ไซมอนกล่าว “การสร้างสรรค์สิ่งที่ทรงพลังร่วมกันจึงรวดเร็วและง่ายขึ้นมาก”
แพลตฟอร์มช่วยให้ทีมสามารถสร้างต้นแบบไอเดียได้ทันที ปรับแก้ตามฟีดแบ็ก และพัฒนาคอนเซ็ปต์ต่อเนื่องตามกาลเวลา ต่างจากการโปรดักชันแบบดั้งเดิมที่ฟุตเทจถูกล็อกตาย HeyGen เปิดโอกาสให้ปรับแต่งและปรับปรุงงานได้อย่างต่อเนื่อง
“คุณสามารถสร้างเวอร์ชันแรก นำไปให้ลูกค้าดู แล้วค่อยๆ พัฒนาต่อได้” ไซมอนกล่าว “ความสามารถในการพัฒนาไปเรื่อยๆ แบบนี้ทรงพลังมากสำหรับคนทำงานครีเอทีฟ”
HeyGen ยังทำให้สามารถผสมผสานการเล่าเรื่องเข้ากับเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ได้ด้วย Dolsten & Co. เริ่มทดลองใช้ดิจิทัลทวินและอวตารเพื่อให้ความรู้ สร้างความบันเทิง หรือส่งมอบสารด้านองค์กรได้อย่างสมจริงและมีมิติทางอารมณ์
“สิ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจที่สุดคือฟังก์ชันการทำงาน” ไซมอนกล่าว “คุณสามารถใส่ความรู้ลงไปในพวกเขา ทำให้เป็นเชิงให้ความรู้ เชิงความบันเทิง หรือให้เป็นไปตามแบรนด์ก็ได้ พวกเขาสามารถทำหน้าที่ได้หลากหลายมาก”
ปลดล็อกไอเดียที่เคยดูเป็นไปไม่ได้
เมื่อทีมพัฒนาแพลตฟอร์มต่อไป HeyGen ก็ช่วยให้สามารถทำโปรเจกต์ที่ก้าวไกลเกินกว่าการทำโฆษณาหรือโปรโตไทป์ให้เร็วขึ้น
Dolsten & Co. สร้างภาพยนตร์ขนาดยาวความยาวหนึ่งชั่วโมงที่สร้างด้วย AI พร้อมบทสนทนาและการขยับปากที่สมจริง ซึ่ง Simon บอกว่าเป็นสิ่งที่ก่อนหน้านี้แทบจะจินตนาการไม่ออก สิ่งที่เคยรู้สึกเหมือนเป็นแนวคิดที่ห่างไกลถูกสร้างและปล่อยสู่ตลาดได้ภายในไม่กี่สัปดาห์
“HeyGen ทำให้เราสามารถทำสิ่งที่เหนือความฝันของเราไปไกลมากได้” ไซมอนกล่าว
ทีมยังได้ทดลองประสบการณ์โต้ตอบแบบตัวต่อตัวที่ดื่มด่ำโดยใช้อวตารเสมือนจริง ประสบการณ์เหล่านี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นกับผู้บริโภค ลูกค้า และแม้แต่สื่อมวลชน ด้วยการผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับใบหน้าและเสียงของมนุษย์
“เป้าหมายไม่ใช่การแทนที่การปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์” ไซมอนอธิบาย “แต่คือการเสริมพลังให้มากขึ้น”
HeyGen ยังช่วยให้การทำโลคัลไลซ์และการขยายสเกลง่ายขึ้นอย่างมาก เรื่องราวเพียงเรื่องเดียวสามารถถูกถ่ายทอดออกมาได้หลายภาษา ทำให้แบรนด์เข้าถึงผู้ชมทั่วโลกได้โดยไม่ต้องสร้างคอนเทนต์ใหม่ตั้งแต่ต้น
ส่งมอบได้เร็วขึ้น เดินหน้าต่อเนื่อง และเห็นผลลัพธ์ที่วัดได้ชัดเจน
ผลลัพธ์ด้านความเร็วและประสิทธิภาพเกิดขึ้นทันที งานที่เคยใช้เวลาผลิตนานถึงหกเดือน ตอนนี้สามารถทำให้เสร็จได้ภายในเวลาเพียงหกวัน
“ความเร็วระดับนั้นเปลี่ยนทุกอย่างเลย” ไซมอนกล่าว “เราขายงานได้มากขึ้น ลูกค้าเห็นผลลัพธ์ได้เร็วขึ้น และคุณภาพก็ยังคงสูงเหมือนเดิม”
นอกเหนือจากตัวชี้วัดแล้ว HeyGen ยังสร้างแรงส่งให้กับทีม การได้เห็นไอเดียถูกทำให้เป็นจริงอย่างรวดเร็วช่วยเพิ่มพลังให้ทั้งทีมภายในและลูกค้า
“ตอนที่ผมดูวิดีโอแรกที่เราสร้างด้วย HeyGen มันเหมือนเวทมนตร์เลย” ไซมอนกล่าว “ในที่สุดก็สามารถสร้างคอนเทนต์ได้เร็วเท่าที่ต้องการแล้ว”
โมเมนตัมนั้นทำให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้น ทำให้คำติชมสามารถนำไปใช้ได้จริงมากขึ้น และทำให้กระบวนการสร้างสรรค์ปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่อง แทนที่จะต้องรอผลลัพธ์เป็นเดือน ลูกค้าสามารถตอบสนองต่อผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ได้เกือบจะทันที
สำหรับไซมอน คุณค่าที่แท้จริงของ HeyGen คือการผสานการเล่าเรื่องของมนุษย์เข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัย
“คุณยังต้องพูดในสิ่งที่มีความหมายอยู่ดี” เขากล่าว “คุณยังต้องออกแบบเนื้อเรื่องด้วยตัวเอง HeyGen แค่ช่วยเร่งกระบวนการให้มันมีชีวิตขึ้นมาเท่านั้น”
ด้วยการลดขั้นตอนที่ติดขัดในกระบวนการผลิต HeyGen ช่วยให้ Dolsten & Co. โฟกัสกับสิ่งที่สำคัญที่สุดได้อย่างเต็มที่ ได้แก่ อารมณ์ บทสนทนา ปฏิสัมพันธ์ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
“HeyGen ทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้กลายเป็นจริงสำหรับเรา” ไซมอนกล่าว “มันทำให้ไอเดียที่เคยมีได้แค่ฝัน กลายเป็นจริงขึ้นมาได้”