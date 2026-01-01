Curt Landry Ministries เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรด้านมนุษยธรรมที่มุ่งเน้นงานเผยแพร่และการสร้างชุมชน จัดให้มีพื้นที่เสมือนจริงและแบบพบปะกันจริงที่เป็นมิตรสำหรับผู้คนในการเรียนรู้คำสอนในพระคัมภีร์ พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจและการเห็นคุณค่าต่อมรดกทางวัฒนธรรมยิวและความเชื่อมโยงที่สำคัญกับคริสต์ศาสนาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ดาร์เรล พัคเก็ตต์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสร้างสรรค์ของ Curt Landry Ministries ดูแลทุกด้านของงานครีเอทีฟขององค์กร โดยผสานนวัตกรรมเข้ากับมุมมองเชิงธุรกิจอย่างลงตัว พัคเก็ตต์ให้ความสำคัญกับข้อมูล การวิเคราะห์ และการเติบโตแบบออร์แกนิก เพื่อขยายการประกาศข่าวประเสริฐของพันธกิจและเพิ่มขอบเขตการส่งต่อผลกระทบ
ทีมของเขาซึ่งขับเคลื่อนด้วยความมุ่งมั่นในการเผยแพร่สารแห่งคำพยากรณ์และจิตวิญญาณของ Curt Landry สู่ผู้ชมทั่วโลก ได้สำรวจตัวเลือกต่างๆ เพื่อขยายการผลิตคอนเทนต์ให้รวดเร็วขึ้นในหลายภาษา หลังจากทดสอบแพลตฟอร์มคู่แข่งหลายราย Darrell และทีมจึงเลือกใช้ HeyGen เพื่อขยายการเข้าถึง เพิ่มการผลิตคอนเทนต์หลายภาษาในระดับใหญ่ และยกระดับศักยภาพการทำงานด้านการสื่อสารกับผู้ชมทั่วโลก
เข้าถึงผู้คนหลากหลายชาติด้วยภาษาท้องถิ่นของพวกเขา
Darrell ต้องการยกระดับการประกาศพระวจนะไปอีกขั้นด้วยการเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกที่หลากหลายอย่างจริงใจและเข้าถึงได้ง่าย Curt Landry Ministries มีโครงการชื่อ “Reaching the Nations” ที่มุ่งเข้าถึงผู้คนด้วยภาษาท้องถิ่นของพวกเขาเองผ่านเนื้อหาด้านจิตวิญญาณของ Rabbi Curt
หลังจากทำงานร่วมกับพันธกิจมาเป็นเวลา 2 ปีครึ่ง หนึ่งในเป้าหมายหลักของดาร์เรลคือทำให้คำสอนฝ่ายจิตวิญญาณของรับบีเคิร์ตเข้าถึงได้ในหลายภาษา ผ่านช่อง YouTube ของพวกเขา กระบวนการแปลและพากย์เสียงแบบดั้งเดิมมีต้นทุนสูง ใช้เวลามาก และมักขาดความสม่ำเสมอ ความต้องการหลักของพวกเขาคือโทนเสียงที่สมจริง การลิปซิงก์ที่แม่นยำ และการคงจังหวะอารมณ์ของเสียงไว้ให้ได้ทั้งหมด ซึ่งล้วนสำคัญอย่างยิ่งต่อคอนเทนต์ด้านจิตวิญญาณ
“การได้ยินคำพูดในภาษาของตัวเองทรงพลังอย่างเหลือเชื่อ เราต้องการให้แน่ใจว่าข้อความของ Rabbi Curt Landry ถ่ายทอดออกมาอย่างจริงแท้ แต่การทำทั้งหมดด้วยมือไม่สามารถขยายต่อได้” ดาร์เรลกล่าว “AI ต้องใกล้เคียงกับความสมบูรณ์แบบมากที่สุด เวลา ผู้ชมดูคอนเทนต์ด้านศาสนา พวกเขาจะเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับบุคลิกและอารมณ์ของผู้พูด”
รักษามิติทางอารมณ์ให้ลึกซึ้งด้วย AI
แพลตฟอร์มวิดีโอ AI ของ HeyGen กลายเป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้มากที่สุดสำหรับความต้องการของพวกเขาอย่างรวดเร็ว สามารถรักษาความลึกซึ้งทางอารมณ์ น้ำเสียง และจังหวะการพูดของผู้พูดต้นฉบับไว้ได้ พร้อมทั้งซิงก์การขยับปากให้สมจริงในภาษาที่แปลแล้ว
ทีมเริ่มต้นจากการแปลคอนเทนต์เป็นภาษาสเปน เปิดตัวช่อง YouTube “Curt Landry en Español” เพื่อใช้เป็น proof of concept เวิร์กโฟลว์ประกอบด้วยการตัดคอนเทนต์แบบ long-form เช่น การนมัสการ Shabbat และพอดแคสต์ ออกเป็นคลิปวิดีโอสั้นที่จัดการได้ง่าย ทีมงานอัปโหลดไฟล์วิดีโอต้นฉบับที่สะอาดขึ้นไปยัง HeyGen เพื่อแปลและประมวลผล จากนั้นให้ทีมงานที่สื่อสารได้สองภาษารีวิวผลลัพธ์เพื่อความถูกต้องและความเหมาะสมทางวัฒนธรรม แล้วจึงกระจายคอนเทนต์ผ่าน YouTube แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และแอป One New Man Network ของ Curt Landry Ministries
โดยเฉลี่ยแล้วทีมงานจะแปลการนมัสการ Shabbat เดือนละ 4 ครั้ง รวมเป็นเวลาคอนเทนต์ประมาณ 4.5 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังผลิตพอดแคสต์หลักเดือนละ 4 ตอน ตอนละประมาณ 40 นาที และสร้างวิดีโอสั้นวันละ 1 วิดีโอ รวมเป็นวิดีโอสั้นประมาณ 30 วิดีโอต่อเดือน
ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการแปลวิดีโอสุดล้ำของ HeyGen ทำให้พันธกิจนี้สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดด้านภาษา เวลา และทรัพยากร เพื่อถ่ายทอดสารของตนสู่ผู้ชมทั่วโลกได้อย่างจริงใจและมีประสิทธิภาพ “มันช่วยให้เราสามารถเข้าถึงผู้คนในภาษาของพวกเขาเอง ด้วยทีมเล็กๆ ของเรา ในระดับที่ไม่เคยเป็นไปได้มาก่อน” ดาร์เรลกล่าว
การเติบโตของผู้ชมเพิ่มขึ้น 5 เท่าและการขยายสเกลสู่ระดับโลก
ผลลัพธ์จากการทดสอบคอนเทนต์ภาษาสเปนออกมาอย่างรวดเร็วและโดดเด่น ภายในปีแรก ช่อง YouTube Curt Landry en Español เติบโตจากศูนย์เป็นผู้ติดตามมากกว่า 5,700 คน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายเริ่มต้นที่ทีมตั้งไว้ที่ 1,000 คนอย่างมาก
“เทคโนโลยีมีความแม่นยำมากจนเราเห็นผลลัพธ์ทันที รู้สึกเป็นธรรมชาติและผู้ชมก็มีปฏิกิริยาตอบรับอย่างดี” ดาร์เรลกล่าว
ความสำเร็จของช่องภาษาสเปนช่วยยืนยันกลยุทธ์สำหรับภาษาต่างๆ ในอนาคต Curt Landry Ministries มีแผนเปิดตัวช่องภาษาจีนแมนดาริน ตามด้วยเวอร์ชันแปลภาษาฮีบรูและอาหรับ ภายในสิ้นปี 2025 เป้าหมายคือมีผู้ติดตาม 25,000 คนสำหรับ Curt Landry en Español พร้อมแผนเชื่อมต่อคอนเทนต์เข้ากับเว็บไซต์และแอปบนมือถือขององค์กร เพื่อมอบประสบการณ์ที่ครบถ้วนยิ่งขึ้นให้กับผู้ชมที่ใช้ภาษาสเปน
“ถ้าผมหลับตา ผมต้องการให้เสียงและโทนใกล้เคียงกับเสียงต้นฉบับมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่เป็นคนละภาษา” ดาร์เรลกล่าว “HeyGen ทำจุดนี้ได้อย่างแม่นยำ นั่นคือเหตุผลที่ขยายการใช้งานได้ ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับทีมของผมที่จะนำกลยุทธ์นี้ไปต่อยอดและขยายผลต่อไป”