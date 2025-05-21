Colenso BBDOเอเจนซีโฆษณาจากนิวซีแลนด์รายนี้มีประวัติในการดึงดูดความสนใจจากผู้คนทั่วโลกจากปลายสุดของโลกผ่านแคมเปญที่กล้าท้าทายขีดจำกัด พวกเขาเชี่ยวชาญการสร้างแคมเปญที่ผสมผสานความขี้เล่นซุกซนเข้ากับไอเดียอันชาญฉลาด และล่าสุดคือการใช้เทคโนโลยี AI ร่วมกับ HeyGen
สำหรับลูกค้า Skinny Mobile ผู้ให้บริการโทรคมนาคมขวัญใจชาวนิวซีแลนด์ Colenso ได้เปิดตัวแคมเปญการตลาด The Unlimited Spokesperson ที่ไม่เพียงจุดประกายบทสนทนา แต่ยังเฉลิมฉลองให้กับลูกค้าที่กระตือรือร้นที่สุดของแบรนด์ ผ่านแคมเปญ The Unlimited Spokesperson นี้ Colenso มุ่งหาลูกค้าที่มีความสุขที่สุดของ Skinny จากนั้นโคลนตัวตนแบบดิจิทัล และเปลี่ยนให้กลายเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ แลกกับสิทธิ์โทรและส่งข้อความฟรีตลอดชีพ
การค้นหานำพวกเขาไปพบกับลิซ ลูกค้าตัวยงของ Skinny ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลใน Kerikeri และเคยทำงานเป็นวิศวกรโทรคมนาคมมาก่อน เธอคือคนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแคมเปญนี้
การค้นหาแพลตฟอร์ม AI ที่ใช่
สำหรับ Colenso การค้นหาเทคโนโลยีที่ใช่ไม่ได้ง่ายเหมือนการหาโฆษกที่ใช่ ภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของ Creature Post ทีมงานได้ทดสอบเครื่องมือ AI หลายตัว และผสาน HeyGen เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสูตรความสำเร็จในการขับเคลื่อนแคมเปญครั้งนี้
“HeyGen เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของชุดเครื่องมือของเราในการทำให้แคมเปญมีชีวิตขึ้นมา มันโดดเด่นมากบนโซเชียล และเรายังผสานมันเข้าไปในกระบวนการผลิต TVC ของเราอย่างเต็มรูปแบบ” กล่าวโดย Anna Flaws, Lead Integrated Producer แห่ง Colenso.
สำหรับ Colenso แค่สามารถทดสอบไลเซนส์ระดับองค์กรได้ก่อนตัดสินใจก็ถือว่าเปลี่ยนเกมเลยทีเดียว ตามที่ Anna เล่าว่า “ผู้จัดการบัญชีของเรา Cathal ช่วยตั้งค่าบัญชีทดลองให้ ซึ่งทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นมาก จากการทดลองใช้งาน เรามั่นใจว่า HeyGen Enterprise จะทำทุกอย่างที่เราต้องการได้ก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อแพ็กเกจใหญ่”
นอกจากนี้ความง่ายและความเป็นมิตรต่อการใช้งานของแพลตฟอร์มยังทำให้ตัดสินใจได้ทันที “เราสามารถปรับเกรดสีและแสงได้อย่างเหมาะสมเพื่อผสาน HeyGen ให้ดูทั้งมีความเป็นภาพยนตร์และเป็นธรรมชาติ ทุกคนประทับใจกับผลงานที่ได้มากๆ” Hadleigh Sinclair ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่ง Colenso กล่าว
หลังจากได้ส่วนผสมของเทคโนโลยีที่ลงตัวแล้ว พวกเขาใช้ประโยชน์จาก studio avatar และเทคโนโลยี instant avatar ของ HeyGen เพื่อสร้างโคลนดิจิทัลของ Liz ที่ยืดหยุ่นสูงและใช้งานง่าย ซึ่งกลายเป็นใบหน้าใหม่ของ Skinny Mobileนอกจาก HeyGen แล้ว พวกเขายังสร้างชุดเครื่องมือทรงพลังโดยใช้ Flux สำหรับฉากหลังสุดล้ำ Topaz สำหรับการอัปสเกล Runway และเครื่องมืออีกมากมายที่ถูกรวมไว้ใน Comfy UI เพื่อเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกัน สิ่งนี้ทำให้พวกเขาสามารถแปลงโฉม Liz ให้กลายเป็นอะไรก็ได้ตามจินตนาการ—ไวกิ้ง โค้ชฟุตบอล นักบินอวกาศ ผู้ประกาศข่าว อะไรก็ได้ที่คิดออก Skinny ชื่นชอบ ผู้ชมก็เข้าใจ และคำสั่งของ Liz ที่ว่า “ทำให้เพี้ยนกว่านี้อีก” ก็ทำให้ Colenso เดินหน้าท้าทายขีดจำกัดด้านความคิดสร้างสรรค์ต่อไป
สร้างเพลย์บุ๊กสำหรับแคมเปญที่ประสบความสำเร็จด้วย AI
Colenso พบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์แปลกใหม่ที่มีเทคโนโลยีที่ทำงานได้ดีเกินไป Hadleigh เล่าว่า “มันแทบจะแยกไม่ออกเลยระหว่างเวอร์ชัน AI ของ Liz กับตัวจริงของ Liz เว้นแต่ว่าคุณจะรู้ว่าต้องสังเกตอะไร เราสุดท้ายเลยเอาผลลัพธ์จาก HeyGen กลับไปใส่ใน Runway อีกรอบเพื่อให้ได้ลุคแบบ AI โดยรวมมากขึ้น และสื่อสารให้ชัดเจนขึ้นว่าเราใช้ AI อยู่”
ผลลัพธ์ทำให้ทั้ง Skinny และ Liz ประทับใจไม่แพ้กัน ทีมของ Skinny ไม่ได้แค่อนุมัติแคมเปญ แต่ยังก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลักดัน มองเห็นศักยภาพในการพลิกเกมให้กับแบรนด์และเคสการใช้ AI รูปแบบใหม่ได้ทันที Liz ได้เห็นตัวตนดิจิทัลของเธอพัฒนาไปไกลเกินกว่าที่เคยจินตนาการ จากเดิมเป็นเพียงแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Skinny กลายเป็นจุดเริ่มต้นของบทสนทนาทางวัฒนธรรม
หนึ่งในสิ่งที่ทำให้แคมเปญนี้โดดเด่นคือความสามารถของ HeyGen ในการแก้โจทย์สำคัญของการใช้ประโยชน์จาก AI ที่เรื้อรังมานาน นั่นคือความคงเส้นคงวาของตัวละคร แพลตฟอร์มก่อนหน้านี้มักสร้างอวตารที่หน้าตาเปลี่ยนไปเล็กน้อยในแต่ละซีน แต่ HeyGen ช่วยให้ Colenso สร้างตัวละครที่มีตัวตนต่อเนื่องลื่นไหล รักษาเอกลักษณ์ของ Liz เอาไว้ได้ไม่ว่าเธอจะปรากฏตัวในบทผู้ประกาศข่าวมืออาชีพหรือในบทนักบินอวกาศ
สำหรับ Colenso แคมเปญนี้ไม่ใช่แค่การใช้ AI เพียงเพราะอยากใช้เทคโนโลยีใหม่ แต่คือการผลักดันขีดจำกัดของความคิดสร้างสรรค์ เปิดรับความแปลกใหม่ และเริ่มวางแนวทางการใช้ AI ในประเทศนิวซีแลนด์ แคมเปญนี้ทรงพลังเพราะเลือกเฉลิมฉลอง AI ชวนผู้ชมเข้ามาร่วมสนทนาเรื่องความเป็นไปได้ทางครีเอทีฟ แทนที่จะพยายามซ่อนการใช้เทคโนโลยี และตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือทัศนคติที่เปิดกว้างต่อ AI ของผู้ชม เมื่อถูกนำมาใช้ในวิธีที่เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ Colenso สามารถระดมความคิด สร้างสรรค์ไอเดียที่ทรงอิทธิพลและทะเยอทะยานให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง