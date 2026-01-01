เมื่อคุณสมัครใช้งาน HeyGen ครั้งแรกด้วยอีเมลที่ทำงาน คุณจะกลายเป็นผู้ดูแลระบบของเวิร์กสเปซโดยอัตโนมัติ บทบาทผู้ดูแลระบบจะให้สิทธิ์การเข้าถึงแบบเต็มรูปแบบ รวมถึงการเรียกเก็บเงิน ความปลอดภัย และการกำหนดสิทธิ์การใช้งาน เพื่อให้คุณวางรากฐานที่ถูกต้องได้ตั้งแต่วันแรก หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว คุณจะสร้างเวิร์กสเปซของคุณโดยตั้งชื่อให้เวิร์กสเปซ—มักใช้เป็นชื่อบริษัทหรือชื่อทีม—และอัปโหลดรูปโปรไฟล์หรือโลโก้เพื่อให้จดจำได้ทันที
จากนั้นคุณจะไปที่การตั้งค่าเวิร์กสเปซ ที่นี่คุณสามารถอัปเดตชื่อเวิร์กสเปซ เปลี่ยนรูปภาพหากต้องการ และเริ่มปรับแต่งสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ เมื่อจัดการส่วนนี้เรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาชวนเพื่อนร่วมทีมเข้ามา ในแท็บ Members คุณสามารถเชิญคนผ่านอีเมลและกำหนดบทบาทให้พวกเขา: Admin จัดการเรื่องการเรียกเก็บเงินและความปลอดภัย Editor สร้างและแก้ไขคอนเทนต์ และ Viewer เข้าถึงวิดีโอได้โดยไม่สามารถแก้ไขได้ คำเชิญแต่ละครั้งจะกำหนดระดับการเข้าถึงที่เหมาะสมให้ทีมของคุณและช่วยให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณยังรับผิดชอบด้านความปลอดภัยด้วย ในการตั้งค่าความปลอดภัย คุณสามารถเปิดใช้การลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวกับผู้ให้บริการอย่าง Okta หรือ Microsoft Entra ID ตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน และบังคับใช้สิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท การควบคุมเหล่านี้ช่วยให้เวิร์กสเปซของคุณปลอดภัยและปกป้องคอนเทนต์ของคุณ
เมื่อทำขั้นตอนเหล่านี้ครบถ้วน คุณจะมีเวิร์กสเปซ HeyGen ที่ตั้งค่าเรียบร้อย พร้อมสำหรับการทำงานร่วมกันและการสร้างวิดีโอ รากฐานนี้ช่วยให้จัดการงานได้เป็นระบบ ปกป้องแบรนด์ และขยายการผลิตคอนเทนต์ไปทั่วทั้งทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย
นี่คือบทแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับ HeyGen ในโมดูลถัดไป เราจะดูวิธีปรับแต่งชุดแบรนด์ของคุณ ลองใช้ AI Studio และเริ่มสร้างวิดีโอแรกของคุณด้วยอวตาร เสียง และเทมเพลต