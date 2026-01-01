Consistency is one of the most important parts of building a recognizable brand. The Brand Kit in HeyGen makes this easy by keeping all of your visual assets, logos, fonts, colors, and media, in one place. Instead of recreating your brand every time you start a project, you and your team can draw directly from the kit, ensuring every video looks and feels aligned with your identity.
สร้างระบบแบรนด์
From your HeyGen homepage, navigate to the Brand System tab in the left panel and click New Brand System.
อัปโหลด URL เว็บไซต์ของคุณ แล้ว HeyGen จะสร้างระบบแบรนด์จากเว็บไซต์ของคุณโดยอัตโนมัติ หากต้องการควบคุมรายละเอียดมากขึ้น สามารถสร้างระบบแบรนด์เองได้ด้วยการอัปโหลดและตั้งค่าโลโก้ สี รูปภาพ ฟอนต์ และวิดีโอทีละรายการ
เพิ่มและจัดการแอสเซทแบรนด์
การเพิ่มแอสเซททำได้ง่ายมาก เพียงลากแล้ววางไฟล์ลงในระบบแบรนด์โดยตรงหรืออัปโหลดจากอุปกรณ์ของคุณ โลโก้ รูปภาพ วิดีโอ และฟอนต์ทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ในที่เดียวและพร้อมใช้งานทันที
หากต้องการเพิ่มสีประจำแบรนด์ ให้คลิกไอคอนเครื่องหมายบวกในส่วน Colors จากนั้นเลือกสีด้วยตัวเลือกสีหรือกรอกโค้ดสีแบบ hex ให้ตรงกับแบรนด์ของคุณอย่างแม่นยำ
ใช้ระบบแบรนด์ของคุณใน AI Studio
เมื่อสร้างระบบแบรนด์ของคุณเสร็จแล้ว ระบบนั้นจะพร้อมใช้งานได้โดยตรงใน AI Studio ระหว่างที่ทำวิดีโอ ระบบแบรนด์ของคุณจะเข้าถึงได้ตลอดเวลา ทำให้ง่ายต่อการใช้โลโก้ สี ฟอนต์ และมีเดียให้สอดคล้องกันในทุกซีน
Brand systems ช่วยเปลี่ยนงานด้านแบรนด์ให้เป็นกระบวนการอัตโนมัติแทนงานที่ต้องทำซ้ำๆ ทำให้โฟกัสกับคอนเทนต์ได้มากขึ้น
ใส่แบรนด์ของคุณลงในวิดีโอ
เมื่อเปิดโปรเจกต์ใน AI Studio ระบบแบรนด์ของคุณจะพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ สามารถใช้สีประจำแบรนด์กับพื้นหลังและข้อความ เพิ่มโลโก้ ใช้องค์ประกอบภาพตามแบรนด์ และรักษารูปแบบตัวอักษรให้สอดคล้องกันตลอดทั้งวิดีโอ
การอัปเดตระบบแบรนด์ของคุณจะถูกนำไปใช้กับโปรเจกต์ในอนาคต ช่วยให้แบรนด์ของคุณยังคงสอดคล้องกันแม้จะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป