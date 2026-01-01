ความสม่ำเสมอของแบรนด์ไม่ใช่แค่เรื่องภาพลักษณ์ของคอนเทนต์ แต่ยังรวมถึงเสียงด้วย Brand Glossary ช่วยให้ชื่อ วลี และคำศัพท์เทคนิคถูกออกเสียงและแปลได้ตรงตามที่คุณต้องการทุกครั้ง ด้วยการกำหนดกฎสำหรับการออกเสียงและการแปล วิดีโอของคุณจึงแม่นยำและคงเอกลักษณ์แบรนด์เดียวกันในทุกครีเอเตอร์ ทุกภาษา และทุกกลุ่มผู้ชม
What Brand Glossary does
Brand Glossary ช่วยให้คุณควบคุมกฎการออกเสียงและการแปลเพื่อให้คำสำคัญถูกต้องทุกครั้งโดยอัตโนมัติ กฎเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ระหว่างการแปลวิดีโอและการบรรยาย ช่วยลดความไม่สอดคล้องกันและการออกเสียงผิด
You can create glossary rules manually or upload them in bulk using a CSV file.
สร้างกฎคำศัพท์ด้วยตนเอง
From the left navigation, click Brand to open the Brand Hub, then select the Brand Glossary tab. Click Add New Brand Glossary.
You’ll see two options: upload a CSV file or add terms manually. To add terms manually, click Add New. Enter the original word or phrase, then specify how it should be pronounced or translated. This can include phonetic spelling if needed.
เมื่อบันทึกแล้วกฎเหล่านี้จะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่วิดีโอของคุณถูกแปลเป็นภาษาที่สอดคล้องกัน คุณสามารถแก้ไขหรือลบคำเหล่านี้ได้ทุกเมื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของข้อความสื่อสารของคุณ
อัปโหลดกฎกลอสซารีด้วยไฟล์ CSV
หากต้องการเพิ่มหลายคำพร้อมกัน ให้เตรียมไฟล์ CSV ที่มีคีย์เวิร์ดของคุณและกฎการออกเสียงหรือการแปล คลิก Upload CSV แล้วทำตามพรอมต์เพื่อแมปคอลัมน์ของคุณ โดยยืนยันว่าคอลัมน์ใดเป็นคำต้นฉบับและคอลัมน์ใดเป็นการออกเสียงหรือการแปล
วิธีนี้เหมาะอย่างยิ่งหากทีมของคุณจัดการคำศัพท์อยู่แล้วในสเปรดชีตหรือระบบภายนอก
ใช้ Brand Glossary ใน AI Studio
เมื่อสร้าง Brand Glossary เสร็จแล้วการนำมาใช้กับวิดีโอง่ายมาก ใน AI Studio ให้คลิกปุ่ม Brand ที่มุมซ้ายบนเพื่อเข้าถึงทั้ง Brand Kit และ Brand Glossary
จากหน้านี้คุณสามารถสลับไปมาระหว่างกลอสซารีแต่ละชุดและเลือกได้ว่าจะใช้หรือเอากฎการออกเสียงและการแปลออกจากสคริปต์ของคุณหรือไม่ เมื่อกฎการออกเสียงถูกเปิดใช้งานคำที่ได้รับผลกระทบจะแสดงเป็นไฮไลต์สีม่วงเพื่อให้คุณเห็นได้ง่ายว่ามีการควบคุมอะไรอยู่บ้าง
คุณยังสามารถเพิ่มกฎการออกเสียงใหม่ได้โดยตรงขณะกำลังแก้ไขสคริปต์ รายการใหม่ทั้งหมดจะถูกบันทึกไปยัง Brand Glossary ที่ใช้งานอยู่โดยอัตโนมัติ
ใช้ Brand Glossary สำหรับงานแปล
Brand Glossary ทรงพลังเป็นพิเศษเมื่อใช้แปลวิดีโอ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแนะนำให้สร้างกลอสซารีแยกสำหรับแต่ละภาษาปลายทางเนื่องจากกฎการแปลมักแตกต่างกันไปตามภาษา
There are two main types of translation rules. Force Translate lets you define exactly how a term should be translated, such as always converting “artificial intelligence” to “AI.” Don’t Translate locks words so they never change, which is ideal for brand names, product names, or trademarks.