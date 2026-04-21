App för AI-highlightvideor
Förvandla din långa video till flera highlight-klipp med ett klick. Ladda upp ditt material, välj en textningsstil och utdataformat, och få plattformsredo highlights på några minuter. Ingen redigeringsvana behövs, ingen spolning genom timtal av material.
Funktioner i Instant Highlights
AI-höjdpunkter med ett klick
Ladda upp din video genom att dra filen eller klistra in en specifik URL i AI-videogeneratorn så skannar Instant Highlights hela inspelningen för att automatiskt hitta de mest engagerande ögonblicken. AI:n skapar flera highlight-videor från en enda lång video på några minuter och ersätter timmar av manuellt sökande och klippande via ett arbetsflöde för URL till video.
Textningsstilar som får folk att stanna upp i flödet
Varje highlight-video behöver undertexter som passar både plattformen och innehållet. Instant Highlights innehåller ett bibliotek med designade undertextmallar – från rena alternativ som Subtle Gray och Subtle Cyan till mer uttrycksfulla stilar som Block Dark och Retro Gold – via den inbyggda Subtitle Generator. Välj en stil så exporteras alla klipp i batchen med det utseendet.
Kontroll över klippets längd och format
Ställ in klippets längd på auto eller välj en egen längd som passar din plattform. Växla mellan 9:16 vertikal för Reels och TikTok, 16:9 liggande för YouTube eller 1:1 kvadrat för LinkedIn och Facebook med hjälp av AI-videoeditorn. En uppladdning, alla format täcks – ingen storleksändring eller ny export behövs.
Ta dina höjdpunkter vidare med HeyGens AI-svit
Flerspråkigt röstpålägg på varje höjdpunkt
När dina höjdpunkter har skapats kan du kombinera dem med HeyGens AI Voice Cloning för berättarröst på över 175 språk och exakt AI Lip Sync. Anpassa dina bästa stunder för en global publik utan att spela in på nytt eller anlita röstskådespelare, och gör en enda highlight-video till ett flerspråkigt innehållsbibliotek.
Anpassade instruktioner för redaktionell kontroll
Skriv specifika instruktioner i fältet för instruktioner för att tala om för AI:n vad som ska vara med, vad som ska hoppas över och hur dina höjdpunkter ska ramas in. Reel Generator använder din redaktionella input för att prioritera ögonblick som matchar din varumärkesröst, publikens förväntningar eller kampanjbrief.
Användningsområden
Höjdpunkter från marknadsföringsevent
Filming an event is expensive. Getting the recap out quickly is harder. Upload the full recording and Instant Highlights generates marketing videos with platform-ready clips for email campaigns, landing pages, and social channels in minutes.
Höjdpunkter från webbinarier och poddar
Webinars and podcasts generate hours of content that audiences will not rewatch. Turn the best moments into highlight reels with captions and music, ready to drive registrations and grow your subscriber base across every channel.
Intern kommunikation och stormöten
Executives record all-hands meetings that employees skip. Extract the key announcements and updates with an AI Spokesperson overlay, delivering the highlights that matter in a format teams will watch and share.
Korta videor och reels för sociala medier
Manually cutting content for each social platform kills your publishing cadence. Generate vertical highlights for YouTube Shorts and TikTok video formats directly from your upload with captions and branding already applied.
Produktdemonstrationer och kundreferenser
Long demo recordings bury the best moments. Upload the full session and the AI surfaces the most compelling product features and customer quotes, exporting them as promo video clips with your AI Avatar Generator branding.
Utbildnings- och introduktionsmaterial
Full-length training sessions lose learner attention. Break them into focused, digestible highlight clips with captions for accessibility using the training video workflow, ready to embed in any LMS or internal knowledge base.
Så här fungerar det
Gå från lång video till flera plattformsredo highlight-videor i fyra steg. De flesta användare skapar sina första highlights på under fem minuter.
Ladda upp din video
Dra och släpp din videofil (MP4, MOV eller WEBM upp till 10 GB) eller klistra in en specifik URL. Instant Highlights accepterar källvideor upp till 2 timmar långa.
Ställ in längd och format
Välj automatisk klipplängd eller ange en egen längd. Välj 9:16 vertikal, 16:9 liggande eller 1:1 kvadratisk för din målplattform.
Välj en textningsstil och lägg till instruktioner
Bläddra i biblioteket med textningsstilar och välj en förinställning som passar ditt varumärke. Skriv eventuella egna instruktioner för att styra AI:n kring vad den ska prioritera eller hoppa över.
Skapa och publicera
Instant Highlights skannar din video och skapar flera höjdpunktsklipp. Förhandsgranska, ladda ner och dela till valfri plattform.
Vanliga frågor
Vad gör Instant Highlights annorlunda jämfört med att klippa videor manuellt?
Manuell redigering innebär att du måste titta igenom hela inspelningen, markera tidsstämplar, klippa varje segment och exportera ett klipp i taget. Instant Highlights skannar hela videon och skapar flera publiceringsklara reels i ett enda genomdrag genom Clip Generator-arbetsflödet, med undertexter och valt bildformat redan applicerat på varje klipp.
Hur avgör AI:n vilka ögonblick som ska lyftas fram?
AI analyserar talmönster, visuell energi, scenbyten och signaler för publikens engagemang i din inspelning. Den identifierar de segment som mest sannolikt fångar uppmärksamhet på sociala plattformar och sätter ihop dem till fristående klipp med hjälp av video highlight‑motorn. Du kan justera vad den ska prioritera genom att skriva instruktioner som ”fokusera på produktdemot” eller ”hoppa över Q&A‑delen”.
Kan jag styra längden och formatet på varje highlight-klipp?
Ställ in klipplängden på auto så väljer AI den optimala längden för varje ögonblick, eller ange en fast längd för att hålla alla klipp enhetliga. Med växeln för utdataformat kan du välja mellan 9:16 vertikal för Reels och TikTok, 16:9 liggande för YouTube och 1:1 kvadratisk för LinkedIn och Facebook. Ändra någon av inställningarna och skapa om utan att ladda upp igen.
Vilka textningsstilar finns tillgängliga och kan jag förhandsgranska dem innan jag skapar videon?
Instant Highlights innehåller ett rullbart bibliotek med textningsmallar som sträcker sig från minimalistiska stilar som Subtle Gray till mer iögonfallande designer som Block Dark, Racing och Retro Gold. Varje mall visar en förhandsvisning med exempeltext så att du kan se hur det ser ut innan du skapar, och den stil du väljer med Lägg till undertexter till video används konsekvent på alla klipp i batchen.
Fungerar det här för inspelningar av sportmatcher och highlight-videor?
Ladda upp en hel matchinspelning så identifierar AI:n de mest intensiva ögonblicken, inklusive mål, stora spel, firanden och skiften i momentum. Använd instruktionsfältet för att ange ett spelarnamn eller tröjnummer så prioriterar AI:n dessa händelser högre. Exportera i 9:16 vertikalt för Reels och TikTok, där sporthöjdpunkter får mest engagemang.
Kan jag göra en highlightvideo på flera språk för en global publik?
Varje klipp som skapas med Instant Highlights kan lokaliseras med AI Video Translator med hjälp av AI Dubbing på över 175 språk. Voiceovern röstklonas till målspråket med synkroniserade läpprörelser, så att ett enda set med highlights blir ett flerspråkigt innehållsbibliotek utan omtagningar eller externa översättare.
Hur står Instant Highlights sig jämfört med verktyg som OpusClip eller VEED?
De flesta highlight-verktyg klipper råa segment med enkla undertexter och utan kontroll över ljudet. Instant Highlights lägger till ett komplett bibliotek med undertextstilar och instruktioner i naturligt språk för redaktionell styrning. Därifrån kan du kombinera resultatet med flerspråkigt voiceover, läppsynk och en videoskriptgenerator tillsammans med avatarverktyg från den bredare HeyGen-plattformen.
Ser marknadsföringsteam mätbara resultat av att återanvända innehåll på det här sättet?
Attention Grabbing Media rapporterade 3x snabbare innehållsskapande i sina kampanjer med HeyGens videoverktyg. Genom att göra om varje webbinar, event och lång video till en uppsättning plattformsredo highlights ökar den hastigheten ytterligare genom att ta bort flaskhalsen med redigering av varje enskilt klipp.
Vilka filtyper kan jag ladda upp och finns det någon storleksgräns?
Instant Highlights accepterar MP4-, MOV- och WEBM-filer upp till 10 GB. Du kan också klistra in en direkt videolänk i stället för att ladda upp en fil. Verktyget bearbetar källvideor upp till 2 timmar långa, så både ett 30‑minuterswebbinarium och en 90‑minutersutbildning fungerar utan att du behöver trimma originalvideon först.
Är Instant Highlights gratis att använda?
HeyGen erbjuder en gratisplan som inkluderar tillgång till Instant Highlights. Ladda upp en video, skapa highlights och testa hela arbetsflödet, inklusive textningsstilar, formatalternativ och instruktioner, innan du går vidare till en betalplan. Creator-planer börjar på $24/månad med högre användningsgränser och export utan vattenstämpel.
