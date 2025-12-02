Passe do inglês para o persa em minutos

Em vez de criar legendas manualmente, a HeyGen combina transcrição, tradução e sincronização de tempo em um único fluxo de trabalho, o que reduz drasticamente o tempo de produção.

Alcance públicos que falam persa

Conteúdo em persa ajuda você a se conectar com públicos no Irã e em comunidades persófonas ao redor do mundo, ampliando seu alcance sem precisar recriar toda a sua biblioteca de conteúdo.

Economize tempo e custos de produção

Ao manter transcrição, tradução e exportações em um só lugar, HeyGen reduz a necessidade de múltiplas ferramentas, freelancers ou repasses complicados.

Publique em todas as plataformas

Exporte arquivos que funcionem onde você publica, incluindo YouTube, plataformas de treinamento, redes sociais e ferramentas internas que aceitam upload de legendas.

Se você também publica em outros idiomas de alta demanda, pode reutilizar o mesmo sistema para inglês para espanhol na localização: