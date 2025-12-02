Para obter os melhores resultados, comece com um áudio em tailandês claro. Uma fala limpa melhora a precisão do reconhecimento de voz e leva a traduções para o inglês mais confiáveis.

Gerar primeiro uma transcrição em tailandês permite que você revise e ajuste o conteúdo antes de exportar. As legendas em inglês também melhoram a acessibilidade e ajudam os espectadores a acompanhar mesmo quando o som está desligado.

Antes de publicar, visualize o seu vídeo para confirmar o tempo das legendas, o ritmo da narração e a clareza geral. Essas etapas ajudam a garantir que a sua versão em inglês esteja bem finalizada e pronta para ser compartilhada.