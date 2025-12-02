Traduza vídeos de
italiano para hebraico

Traduza vídeos em inglês para um hebraico claro e natural com a IA da HeyGen. Faça o upload do seu vídeo, deixe o sistema entender o inglês falado e transforme-o em legendas em hebraico, narração em hebraico ou uma versão totalmente traduzida que você pode reutilizar em qualquer lugar.

Isso funciona muito bem para vídeos do YouTube, cursos online, entrevistas, clipes de marketing, demonstrações de produtos e treinamentos internos. Tudo é executado diretamente no seu navegador, sem necessidade de instalar nenhum software.


  • Sem cartão de crédito
  • Mais de 1.000 avatares
  • Cancele a qualquer momento
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115,850,615Vídeos gerados
89,741,728Avatares gerados
15,985,729Vídeos traduzidos
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Benefícios

Traduza vídeos para hebraico com IA

HeyGen foi desenvolvido para vídeos, não apenas para texto. Ele escuta o áudio em inglês do seu vídeo, converte esse áudio em uma transcrição e depois traduz essa transcrição para o hebraico, mantendo o significado original e a fluidez.

Se o seu objetivo é substituir a voz em hebraico, combine este fluxo de trabalho com dublagem com IA para que os espectadores possam ouvir em vez de ler:

Traduzir vídeo em inglês para legendas em hebraico

As legendas costumam ser a maneira mais rápida de localizar conteúdo. Você mantém o áudio original em inglês e adiciona texto em hebraico para o público acompanhar.

HeyGen oferece exportação de legendas comumente usadas para publicação, incluindo:

Arquivos de legenda SRT

Arquivos de legenda VTT

Se você publica no YouTube, também pode usar o fluxo de trabalho YouTube video translator da HeyGen para acelerar a criação e a publicação de legendas:

AI avatar customization interface showing a woman's different photo poses, language selection with German and English, and voice tone options like Casual and Energetic.

Como traduzir e dublar vídeos em inglês para o hebraico

Se o seu público prefere ouvir em vez de ler, a dublagem pode oferecer uma experiência melhor. Em vez de usar apenas legendas, você cria uma narração em hebraico que acompanha o ritmo do seu vídeo original.

Isso é útil para:

Vídeos de treinamento e integração

Apresentações do produto

Anúncios de marketing

Aulas educacionais

Se você também estiver traduzindo sua biblioteca de conteúdo mais ampla para outros idiomas, poderá usar o mesmo fluxo de trabalho para páginas como Inglês para Árabe:

AI avatar customization interface showing a woman's different photo poses, language selection with German and English, and voice tone options like Casual and Energetic.

Por que traduzir seu vídeo para hebraico?

Traduzir seus vídeos em inglês para o hebraico ajuda você a alcançar novos espectadores sem precisar criar conteúdo totalmente novo.

Principais benefícios:

Alcance mais pessoas que preferem conteúdo em hebraico

Expanda para Israel e para os mercados de língua hebraica

Melhore a acessibilidade para equipes e públicos multilíngues

Reaproveite conteúdo transformando um único vídeo em inglês em várias versões localizadas

AI avatar customization interface showing a woman's different photo poses, language selection with German and English, and voice tone options like Casual and Energetic.
Como funciona

Como traduzir vídeos em inglês para hebraico em 4 passos simples

Se você é novo na tradução de vídeos de inglês para hebraico, a HeyGen torna o processo simples e reproduzível.

Comece gratuitamente
Etapa 1

Envie seu vídeo

Envie seu arquivo de vídeo em inglês (MP4 e outros formatos comuns são compatíveis) ou cole um link compatível. Um áudio claro melhora a transcrição e a precisão final em grego.

Comece grátis
Three AI-generated avatar portraits (two women, one man) with a "Create New Avatar" button below.
Etapa 2

Gerar a transcrição em inglês

A tecnologia de reconhecimento de voz converte automaticamente o inglês falado em uma transcrição escrita.


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Etapa 3

Traduzir inglês para hebraico

A transcrição é traduzida para o hebraico usando modelos de aprendizado de máquina contextuais, treinados para manter a estrutura das frases e o significado.


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Etapa 4

Revisar e Exportar

Visualize o resultado, faça ajustes se necessário e exporte o vídeo final ou os arquivos de legenda.

Comece grátis
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O que há de melhor na HeyGen?

O impacto é claro. As empresas alcançam resultados reais com o tradutor de vídeo da HeyGen. Ao traduzir vídeos instantaneamente, você economiza tempo e dinheiro enquanto expande sua presença global sem esforço.

Comece gratuitamente
Fácil

redução nos custos de tradução de vídeos

Grátis

mercados localizados instantaneamente

Poderoso

por vídeo em vez de semanas ou meses

Perguntas frequentes

Como faço para traduzir um vídeo em inglês para hebraico?

Envie seu vídeo, selecione inglês como idioma de origem e hebraico como idioma de destino e inicie a tradução. Depois de revisar o resultado, exporte as legendas em hebraico ou reutilize o roteiro traduzido para voz.


O HeyGen pode criar dublagens ou narrações em hebraico?

Sim. Você pode traduzir seu vídeo para o hebraico e depois usar o roteiro traduzido para substituir a voz com dublagem com IA:



Posso traduzir vídeos do YouTube em inglês para hebraico?

Sim. Exporte as legendas em hebraico nos formatos SRT ou VTT e faça o upload delas no YouTube Studio. Se você quiser um fluxo de trabalho mais rápido para publicar no YouTube, use o tradutor de vídeos do YouTube:




Posso traduzir para outros idiomas também?

Sim. O mesmo fluxo de trabalho é compatível com muitos pares de idiomas. Por exemplo, você também pode traduzir vídeos em inglês para árabe aqui:




A dublagem em hebraico é melhor do que as legendas?

Depende do seu público e da plataforma. As legendas são rápidas e acessíveis, especialmente para redes sociais e YouTube. A dublagem cria uma experiência de visualização mais imersiva para quem prefere ouvir em vez de ler legendas.

Se você planeja substituir o áudio em inglês, use a ferramenta de dublagem com IA da HeyGen para gerar voz natural em hebraico:


Traduza vídeos para mais de 175 idiomas

Dê vida a qualquer foto com voz e movimentos hiper-realistas usando o Avatar IV.

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