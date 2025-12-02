Traduza vídeos de
italiano para hebraico
Traduza vídeos em inglês para um hebraico claro e natural com a IA da HeyGen. Faça o upload do seu vídeo, deixe o sistema entender o inglês falado e transforme-o em legendas em hebraico, narração em hebraico ou uma versão totalmente traduzida que você pode reutilizar em qualquer lugar.
Isso funciona muito bem para vídeos do YouTube, cursos online, entrevistas, clipes de marketing, demonstrações de produtos e treinamentos internos. Tudo é executado diretamente no seu navegador, sem necessidade de instalar nenhum software.
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Traduza vídeos para hebraico com IA
HeyGen foi desenvolvido para vídeos, não apenas para texto. Ele escuta o áudio em inglês do seu vídeo, converte esse áudio em uma transcrição e depois traduz essa transcrição para o hebraico, mantendo o significado original e a fluidez.
Se o seu objetivo é substituir a voz em hebraico, combine este fluxo de trabalho com dublagem com IA para que os espectadores possam ouvir em vez de ler:
Traduzir vídeo em inglês para legendas em hebraico
As legendas costumam ser a maneira mais rápida de localizar conteúdo. Você mantém o áudio original em inglês e adiciona texto em hebraico para o público acompanhar.
HeyGen oferece exportação de legendas comumente usadas para publicação, incluindo:
Arquivos de legenda SRT
Arquivos de legenda VTT
Se você publica no YouTube, também pode usar o fluxo de trabalho YouTube video translator da HeyGen para acelerar a criação e a publicação de legendas:
Como traduzir e dublar vídeos em inglês para o hebraico
Se o seu público prefere ouvir em vez de ler, a dublagem pode oferecer uma experiência melhor. Em vez de usar apenas legendas, você cria uma narração em hebraico que acompanha o ritmo do seu vídeo original.
Isso é útil para:
Vídeos de treinamento e integração
Apresentações do produto
Anúncios de marketing
Aulas educacionais
Se você também estiver traduzindo sua biblioteca de conteúdo mais ampla para outros idiomas, poderá usar o mesmo fluxo de trabalho para páginas como Inglês para Árabe:
Por que traduzir seu vídeo para hebraico?
Traduzir seus vídeos em inglês para o hebraico ajuda você a alcançar novos espectadores sem precisar criar conteúdo totalmente novo.
Principais benefícios:
Alcance mais pessoas que preferem conteúdo em hebraico
Expanda para Israel e para os mercados de língua hebraica
Melhore a acessibilidade para equipes e públicos multilíngues
Reaproveite conteúdo transformando um único vídeo em inglês em várias versões localizadas
Como traduzir vídeos em inglês para hebraico em 4 passos simples
Se você é novo na tradução de vídeos de inglês para hebraico, a HeyGen torna o processo simples e reproduzível.
Envie seu vídeo
Envie seu arquivo de vídeo em inglês (MP4 e outros formatos comuns são compatíveis) ou cole um link compatível. Um áudio claro melhora a transcrição e a precisão final em grego.
Gerar a transcrição em inglês
A tecnologia de reconhecimento de voz converte automaticamente o inglês falado em uma transcrição escrita.
Traduzir inglês para hebraico
A transcrição é traduzida para o hebraico usando modelos de aprendizado de máquina contextuais, treinados para manter a estrutura das frases e o significado.
Revisar e Exportar
Visualize o resultado, faça ajustes se necessário e exporte o vídeo final ou os arquivos de legenda.
O que há de melhor na HeyGen?
O impacto é claro. As empresas alcançam resultados reais com o tradutor de vídeo da HeyGen. Ao traduzir vídeos instantaneamente, você economiza tempo e dinheiro enquanto expande sua presença global sem esforço.
redução nos custos de tradução de vídeos
mercados localizados instantaneamente
por vídeo em vez de semanas ou meses
Perguntas frequentes
Como faço para traduzir um vídeo em inglês para hebraico?
Envie seu vídeo, selecione inglês como idioma de origem e hebraico como idioma de destino e inicie a tradução. Depois de revisar o resultado, exporte as legendas em hebraico ou reutilize o roteiro traduzido para voz.
O HeyGen pode criar dublagens ou narrações em hebraico?
Sim. Você pode traduzir seu vídeo para o hebraico e depois usar o roteiro traduzido para substituir a voz com dublagem com IA:
Posso traduzir vídeos do YouTube em inglês para hebraico?
Sim. Exporte as legendas em hebraico nos formatos SRT ou VTT e faça o upload delas no YouTube Studio. Se você quiser um fluxo de trabalho mais rápido para publicar no YouTube, use o tradutor de vídeos do YouTube:
Posso traduzir para outros idiomas também?
Sim. O mesmo fluxo de trabalho é compatível com muitos pares de idiomas. Por exemplo, você também pode traduzir vídeos em inglês para árabe aqui:
A dublagem em hebraico é melhor do que as legendas?
Depende do seu público e da plataforma. As legendas são rápidas e acessíveis, especialmente para redes sociais e YouTube. A dublagem cria uma experiência de visualização mais imersiva para quem prefere ouvir em vez de ler legendas.
Se você planeja substituir o áudio em inglês, use a ferramenta de dublagem com IA da HeyGen para gerar voz natural em hebraico:
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