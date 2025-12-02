Traduza vídeos de

italiano para hebraico

Traduza vídeos em inglês para um hebraico claro e natural com a IA da HeyGen. Faça o upload do seu vídeo, deixe o sistema entender o inglês falado e transforme-o em legendas em hebraico, narração em hebraico ou uma versão totalmente traduzida que você pode reutilizar em qualquer lugar.



Isso funciona muito bem para vídeos do YouTube, cursos online, entrevistas, clipes de marketing, demonstrações de produtos e treinamentos internos. Tudo é executado diretamente no seu navegador, sem necessidade de instalar nenhum software.



