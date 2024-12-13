Se você não pode dizer, cante

A Ogilvy, uma das principais agências de publicidade do mundo, vem criando impacto para marcas por meio de ideias icônicas, que mudam a cultura e impulsionam o valor há mais de 75 anos. A Milka, uma das marcas de chocolate mais amadas e reconhecidas, contratou a Ogilvy para criar uma campanha focada em 48% da Geração Z que se sente desconfortável em compartilhar seus sentimentos.

Para ajudar a compartilhar seus sentimentos, Ogilvy e Milka se inspiraram em um antigo provérbio holandês, “Se você não pode dizer, cante.” Foi por isso que eles fizeram parceria com Snelle, um dos rappers holandeses favoritos da Geração Z, para criar a campanha “Deixe Snelle Cantar por Você.” Em minutos, qualquer pessoa pode fazer uma música personalizada usando sua voz, aparência e estilo de escrita único. Tudo o que precisam fazer é comprar uma barra de Milka, escanear o código e escrever suas emoções.

A campanha utilizou três motores de IA. A OpenAI cria letras no estilo característico do Snelle, a Uberduck clona sua voz e a HeyGen produz vídeos realistas com sincronização labial impecável. Juntos, eles criam uma experiência envolvente, pessoal e comovente.