Vídeo Personalizado
Marketing
Agência

Como a Ogilvy usou a HeyGen para fazer a Geração Z falar sobre suas emoções

Ogilvy

INDÚSTRIAAgência
DEPARTAMENTOMarketing
LOCALIZAÇÃO🌍 Cidade de Nova York, Nova York

Se você não pode dizer, cante

A Ogilvy, uma das principais agências de publicidade do mundo, vem criando impacto para marcas por meio de ideias icônicas, que mudam a cultura e impulsionam o valor há mais de 75 anos. A Milka, uma das marcas de chocolate mais amadas e reconhecidas, contratou a Ogilvy para criar uma campanha focada em 48% da Geração Z que se sente desconfortável em compartilhar seus sentimentos.

Para ajudar a compartilhar seus sentimentos, Ogilvy e Milka se inspiraram em um antigo provérbio holandês, “Se você não pode dizer, cante.” Foi por isso que eles fizeram parceria com Snelle, um dos rappers holandeses favoritos da Geração Z, para criar a campanha “Deixe Snelle Cantar por Você.” Em minutos, qualquer pessoa pode fazer uma música personalizada usando sua voz, aparência e estilo de escrita único. Tudo o que precisam fazer é comprar uma barra de Milka, escanear o código e escrever suas emoções.

A campanha utilizou três motores de IA. A OpenAI cria letras no estilo característico do Snelle, a Uberduck clona sua voz e a HeyGen produz vídeos realistas com sincronização labial impecável. Juntos, eles criam uma experiência envolvente, pessoal e comovente.

Histórias Recomendadas

MarketingAvatar Video

AI Smart Ventures

Aprenda como a AI Smart Ventures utilizou as ferramentas da HeyGen AI para elevar o seu negócio, criando soluções impactantes com tecnologia de vídeo de ponta.

altalt
TrainingAvatar Video

Sibelco

A Sibelco aprimorou a segurança e o treinamento corporativo utilizando a plataforma de vídeo HeyGen AI, transformando o engajamento e garantindo uma comunicação eficaz globalmente.

altalt
E-LearningVideo Translation

Pedra de Roseta

Descubra como o Rosetta Stone aprimora o aprendizado de idiomas com as ferramentas de IA da HeyGen, criando conteúdo de vídeo multilíngue envolvente que quebra barreiras de forma eficaz.

altalt
Recursos e Benefícios

Localização com um clique

Fale diretamente com seu público em seu idioma, com um toque cultural que constrói confiança.

altalt

Casos de Uso

De criadores a profissionais de marketing.

Mais de 100 casos de uso para HeyGen.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo