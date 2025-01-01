Configurar SSO SAML com Okta

Nesta aula, você vai aprender como configurar o Single Sign-On (SSO) usando o Okta para o seu workspace HeyGen.

O SSO permite que sua equipe faça login uma vez e acesse o HeyGen com segurança usando as credenciais da empresa, sem precisar gerenciar senhas adicionais. Depois de ativado e configurado, os usuários podem entrar diretamente pelo Okta.

Comece no Console de Administração do Okta

Comece acessando o seu Okta Admin Console.

Navegue até Aplicações e selecione Aplicações novamente.

Clique em Criar Integração de Aplicativo.

Escolha SAML 2.0 como método de entrada e selecione Avançar.

Crie o aplicativo HeyGen no Okta

Quando for solicitado a nomear o aplicativo, digite HeyGen e clique em Avançar.

Agora você precisará fornecer os detalhes de configuração SAML.

Para o Audience ID (Entity ID), insira:

api2.heygen.com

Para a URL de Single Sign-On, volte ao seu painel do HeyGen, vá em Configurações, abra a aba Segurança, ative o SSO e copie a URL de SSO fornecida.

Cole esta URL no campo correspondente no Okta.

Garanta que o aplicativo envie a identidade do usuário no formato de e-mail.

A declaração NameID deve usar o endereço de e-mail do usuário.

Em seguida, adicione os seguintes atributos de usuário:

Nome

Sobrenome

Quando terminar, role a página para baixo e clique em Avançar.

Selecione Esta é um aplicativo interno e clique em Concluir.

Atribuir usuários ao aplicativo Okta

Depois que o app for criado, abra a aba Atribuições.

Clique em Atribuir e adicione os usuários ou grupos que devem poder acessar o HeyGen usando SSO.

Recuperar valores de configuração SAML

Em seguida, abra a aba Sign On no Okta e role a página para baixo.

Clique em Ver instruções de configuração do SAML.

Esta página exibe três valores obrigatórios:

URL de Logon Único do Provedor de Identidade

Emissor do Provedor de Identidade

Certificado X.509

Mantenha esta página aberta, pois você precisará desses valores para concluir a configuração no HeyGen.

Concluir configuração no HeyGen

Volte para o seu Painel de Administração do HeyGen e abra a página de Configurações de SSO.

Copie e cole os três valores do Okta nos campos correspondentes no HeyGen e, em seguida, clique em Salvar.

Sua conexão entre Okta e HeyGen está configurada.

Teste sua configuração de SSO

Para confirmar que tudo está funcionando, acesse a página de login do HeyGen e selecione Entrar com SSO.

Se solicitado, insira o domínio da sua empresa.

Você deve ser conectado automaticamente usando suas credenciais do Okta.

O SSO agora está ativado para o seu workspace HeyGen.

Sua equipe pode fazer login com segurança usando as credenciais da empresa, sem senhas extras nem etapas adicionais.