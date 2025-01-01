Bem-vindo à HeyGen Academy.
Nesta aula, você vai aprender como configurar o Single Sign-On (SSO) usando o Okta para o seu workspace HeyGen.
O SSO permite que sua equipe faça login uma vez e acesse o HeyGen com segurança usando as credenciais da empresa, sem precisar gerenciar senhas adicionais. Depois de ativado e configurado, os usuários podem entrar diretamente pelo Okta.
Comece no Console de Administração do Okta
Comece acessando o seu Okta Admin Console.
Navegue até Aplicações e selecione Aplicações novamente.
Clique em Criar Integração de Aplicativo.
Escolha SAML 2.0 como método de entrada e selecione Avançar.
Crie o aplicativo HeyGen no Okta
Quando for solicitado a nomear o aplicativo, digite HeyGen e clique em Avançar.
Agora você precisará fornecer os detalhes de configuração SAML.
Para o Audience ID (Entity ID), insira:
api2.heygen.com
Para a URL de Single Sign-On, volte ao seu painel do HeyGen, vá em Configurações, abra a aba Segurança, ative o SSO e copie a URL de SSO fornecida.
Cole esta URL no campo correspondente no Okta.
Garanta que o aplicativo envie a identidade do usuário no formato de e-mail.
A declaração NameID deve usar o endereço de e-mail do usuário.
Em seguida, adicione os seguintes atributos de usuário:
Quando terminar, role a página para baixo e clique em Avançar.
Selecione Esta é um aplicativo interno e clique em Concluir.
Atribuir usuários ao aplicativo Okta
Depois que o app for criado, abra a aba Atribuições.
Clique em Atribuir e adicione os usuários ou grupos que devem poder acessar o HeyGen usando SSO.
Recuperar valores de configuração SAML
Em seguida, abra a aba Sign On no Okta e role a página para baixo.
Clique em Ver instruções de configuração do SAML.
Esta página exibe três valores obrigatórios:
Mantenha esta página aberta, pois você precisará desses valores para concluir a configuração no HeyGen.
Concluir configuração no HeyGen
Volte para o seu Painel de Administração do HeyGen e abra a página de Configurações de SSO.
Copie e cole os três valores do Okta nos campos correspondentes no HeyGen e, em seguida, clique em Salvar.
Sua conexão entre Okta e HeyGen está configurada.
Teste sua configuração de SSO
Para confirmar que tudo está funcionando, acesse a página de login do HeyGen e selecione Entrar com SSO.
Se solicitado, insira o domínio da sua empresa.
Você deve ser conectado automaticamente usando suas credenciais do Okta.
O SSO agora está ativado para o seu workspace HeyGen.
Sua equipe pode fazer login com segurança usando as credenciais da empresa, sem senhas extras nem etapas adicionais.