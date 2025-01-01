Primeiros passos

Vamos completar sua conta com a lista de verificação de Primeiros Passos. Primeiros Passos é uma checklist integrada ao painel do HeyGen. Você a verá no painel quando fizer login na sua conta pela primeira vez. Ela foi criada para orientar novos administradores pelos primeiros passos essenciais para ativar seu workspace HeyGen e deixar a equipe pronta para colaborar.

Acesse o painel Primeiros Passos

Faça login na sua conta HeyGen e abra o painel.

O painel Primeiros Passos aparece quando você entra pela primeira vez como novo administrador. Essa lista de verificação é integrada diretamente ao painel do HeyGen e ajuda você a ativar seu workspace e preparar sua equipe para colaborar.

No painel, selecione Começar para iniciar sua experiência de integração.

Entenda as etapas de onboarding

A lista de Verificação de Introdução inclui três etapas principais:

Configure seu espaço de trabalho

Convidar membros

Configurar configurações de segurança

Cada etapa é marcada automaticamente conforme você conclui as tarefas necessárias. Você pode voltar à lista de verificação a qualquer momento e não precisa terminar tudo em uma única sessão.

Configure seu workspace

Esta etapa é focada em personalizar o seu ambiente HeyGen.

Você vai adicionar os detalhes da sua marca, enviar os principais recursos e ajustar as configurações do workspace para que tudo esteja alinhado com a identidade da sua equipe e pronto para uso.

Convidar membros

Use esta etapa para trazer seus colegas de equipe para o HeyGen.

Você pode convidar membros para o seu workspace e atribuir as funções e permissões adequadas, garantindo que todos tenham o acesso necessário para colaborar de forma eficaz.

Configurar as configurações de segurança

Esta etapa garante que seu workspace esteja protegido.

Você irá configurar recursos de segurança como login único (SSO) usando provedores como Okta ou Azure e definir controles de acesso para manter sua conta segura.

À medida que cada etapa é concluída, ela é marcada no painel de Introdução. Quando tudo estiver finalizado, seu workspace se torna um hub totalmente personalizado, seguro e colaborativo para sua equipe.