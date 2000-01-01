Vamos ver como convidar colegas para o seu workspace para que vocês possam colaborar e começar a criar imediatamente.
Convide membros para o seu workspace
No painel, clique na sua conta e vá em gerenciar workspaces. Na tela de gerenciamento de workspaces, você verá:
Esta área também pode sugerir colegas de equipe que se inscreveram no HeyGen usando o domínio de e-mail da sua empresa.
Você pode convidar novos membros por:
Após enviar um convite, o e-mail do usuário aparecerá na lista com o status Convite enviado.
Se o seu workspace estiver configurado para exigir aprovação para entrar, você também verá as solicitações de participação nesta visualização.
Acompanhar o status de convites e solicitações
Quando um usuário faz login no HeyGen, aceita o convite e entra no workspace, o status dele é atualizado para Ativo.
Se você aprovar uma solicitação de ingresso, o usuário se tornará imediatamente um membro ativo do workspace. O nome dele aparecerá na lista de membros ativos e uma vaga será utilizada.
Entenda as funções no workspace
Os workspaces do HeyGen oferecem vários papéis, cada um com permissões diferentes.
Aprovar ou negar solicitações de ingresso
Se o seu workspace exigir que os usuários solicitem acesso, você poderá analisar as solicitações em dois lugares:
De qualquer um dos locais, você pode aceitar ou recusar solicitações pendentes. Depois de aprovadas, a pessoa se torna um membro ativo e passa a ocupar uma licença.
Compartilhe conteúdo dentro do workspace
Além dos papéis, você pode controlar o acesso a projetos, vídeos ou pastas individuais.
Para compartilhar conteúdo:
A partir daí, você pode:
Usuários com a função de Visualizador sempre terão acesso somente para visualização.
Compartilhar e publicar vídeos
Depois que um vídeo é gerado, ele é aberto na Página de Compartilhamento, onde você pode:
Você também pode usar a guia Compartilhar para publicar o vídeo na web, permitindo que qualquer pessoa assista a uma versão somente para visualização sem precisar fazer login.
Com essas etapas concluídas, você está pronto para colaborar com sua equipe no HeyGen, convidando membros, atribuindo funções e compartilhando conteúdo com segurança.